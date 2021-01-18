vitaliy_berdinskikh написав:Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет...
История из жизни.
Году в 2000-м жена работала в статистике, в одном из районных центров. Поступила тривиальная задача - сообщить в область "по чем хлеб у вас в районе" Сотрудники честно пробежались по 2-м пекарням (тогда только две и было в райцентре) и сообщили в область цену.
Область тут же: "Ваши данные некорректны. В городе цена выше, немедленно исправьте!"
После этого все фразы о "есть статистические данные" у меня вызывают... ну то, что вызывают
zРадио написав: Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы: 2018 - 50623; 2017 - 48332; 2016 - 49849; 2015 - 47087.
Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.
zРадио написав: Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы: 2018 - 50623; 2017 - 48332; 2016 - 49849; 2015 - 47087.
Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.
Общее количество населения в Украине год от году снижается следовательно в абсолютных цифрах должно снижаться и количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Потому что каких-то новых факторов для увеличения особо нет, более жирную пищу с холестерином население вряд ли стало есть, промпроизводство наоборот за последние годы упало, следовательно немного меньше стало загрязнителей.
zРадио написав: Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы: 2018 - 50623; 2017 - 48332; 2016 - 49849; 2015 - 47087.
Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.
Т.е. 14 тыс "избыточной" смертности, это НЕ ковид? Ретилоиды? Отсутствие необходимых чипов для замены? ДТП? Туберкулез? СПИД? ... Невозможность купить носки и потусоваться в ТРЦ, концентах,киношках, кафешках-ресторанах?
От слухаю читаю по темі і не бачу якраз суттєвих речей - чому у нас ціна на китайську дешеву ? вакцину майже 18 баксів ? Нащо нам говорити про Пфайзер , якщо холодильників відповідних ну дуже мало ( тільки на "еліту" хіба ) . Не чув жодного разу про реальну методику пришвидшеного 3 етапу дослідження еффективності (по правилам заразити вакцинованих добровольців категорично не можна - треба просто чекати ) - та й навіть як там бразильські лікарі рахують в деталях ... Про абсолютно все нам треба вірити на слово . Причому незаангажованого слова ніхто не почує ніде - всі навіть "незалежні" фахівці від чогось залежать ... Треба переходити на "натуральна" господарство - або вірити всьому просто .
Вспышка в Цзилинь произошла из-за так называемого суперраспространителя COVID-19, который заразил более 100 человек, пишет газета The Global Times. Речь идет о мужчине, который участвовал в рекламе и продвигал товары для здоровья для пожилых людей. Мужчина приехал из своей родной провинции Хэйлунцзян в соседнюю провинцию Цзилинь. По данным властей, он неосознанно распространял вирус среди пожилых жителей в течение нескольких дней, прежде чем было установлено, что ранее он контактировал с больным COVID-19.
Власти опубликовали подробный маршрут поездок продавца за неделю до того, как у него был обнаружен вирус, включая четыре поездки на поезде три поездки на автобусе и поездку на метро между Хэйлунцзян и Цзилинь.
В течение четырех дней мужчина провел четыре «семинара по здоровью», или маркетинговые сессии в общественных клубах здоровья для пожилых жителей городов Гунчжулин и Тунхуа в Цзилине. В общей сложности он заразил 79 человек, которые посещали семинары, а затем заразили 23 своих близких человека, сообщили в комитете по здравоохранению. Средний возраст инфицированных — 63 года, самому старшему — 87 лет.
Всего с начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4,6 тыс. человек, вылечилось более 82,4 тыс.
Puente написав:Про абсолютно все нам треба вірити на слово .
Ничего особо не менялось, всегда так было, если человек лично что-то не видел и лично в чем-то не участвовал, в остальном он верит кому-то на слово. Выберите себе несколько источников, которым доверяете, и верьте им, источники должны быть профессионалами именно в данном секторе жизни.