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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2637263826392640>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:30

  vitaliy_berdinskikh написав:Совершенно недостаточно. Статистика за поеследние несколько лет...


История из жизни.

Году в 2000-м жена работала в статистике, в одном из районных центров.
Поступила тривиальная задача - сообщить в область "по чем хлеб у вас в районе"
Сотрудники честно пробежались по 2-м пекарням (тогда только две и было в райцентре) и сообщили в область цену.

Область тут же: "Ваши данные некорректны. В городе цена выше, немедленно исправьте!"

После этого все фразы о "есть статистические данные" у меня вызывают... ну то, что вызывают :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:38

  zРадио написав:
Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:
2018 - 50623;
2017 - 48332;
2016 - 49849;
2015 - 47087.

Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:03

  vetka написав:
  zРадио написав:
Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:
2018 - 50623;
2017 - 48332;
2016 - 49849;
2015 - 47087.

Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.


Общее количество населения в Украине год от году снижается следовательно в абсолютных цифрах должно снижаться и количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Потому что каких-то новых факторов для увеличения особо нет, более жирную пищу с холестерином население вряд ли стало есть, промпроизводство наоборот за последние годы упало, следовательно немного меньше стало загрязнителей.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:35

  vetka написав:
  zРадио написав:
Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:
2018 - 50623;
2017 - 48332;
2016 - 49849;
2015 - 47087.

Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.

Т.е. 14 тыс "избыточной" смертности, это НЕ ковид? :roll:
Ретилоиды?
Отсутствие необходимых чипов для замены?
ДТП?
Туберкулез?
СПИД?
...
Невозможность купить носки и потусоваться в ТРЦ, концентах,киношках, кафешках-ресторанах?
:roll:
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От слухаю читаю по темі і не бачу якраз суттєвих речей - чому у нас ціна на китайську дешеву ? вакцину майже 18 баксів ? Нащо нам говорити про Пфайзер , якщо холодильників відповідних ну дуже мало ( тільки на "еліту" хіба ) . Не чув жодного разу про реальну методику пришвидшеного 3 етапу дослідження еффективності (по правилам заразити вакцинованих добровольців категорично не можна - треба просто чекати ) - та й навіть як там бразильські лікарі рахують в деталях ... Про абсолютно все нам треба вірити на слово . Причому незаангажованого слова ніхто не почує ніде - всі навіть "незалежні" фахівці від чогось залежать ... Треба переходити на "натуральна" господарство - або вірити всьому просто .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вспышка в Цзилинь произошла из-за так называемого суперраспространителя COVID-19, который заразил более 100 человек, пишет газета The Global Times. Речь идет о мужчине, который участвовал в рекламе и продвигал товары для здоровья для пожилых людей. Мужчина приехал из своей родной провинции Хэйлунцзян в соседнюю провинцию Цзилинь. По данным властей, он неосознанно распространял вирус среди пожилых жителей в течение нескольких дней, прежде чем было установлено, что ранее он контактировал с больным COVID-19.

Власти опубликовали подробный маршрут поездок продавца за неделю до того, как у него был обнаружен вирус, включая четыре поездки на поезде три поездки на автобусе и поездку на метро между Хэйлунцзян и Цзилинь.

В течение четырех дней мужчина провел четыре «семинара по здоровью», или маркетинговые сессии в общественных клубах здоровья для пожилых жителей городов Гунчжулин и Тунхуа в Цзилине. В общей сложности он заразил 79 человек, которые посещали семинары, а затем заразили 23 своих близких человека, сообщили в комитете по здравоохранению. Средний возраст инфицированных — 63 года, самому старшему — 87 лет.

Всего с начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4,6 тыс. человек, вылечилось более 82,4 тыс.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/19/01/2021/6 ... 0459f0f2f1

Китайській Бігбразе добре слідкує за своїми громадянами. В нас таке епідрозслідування немислима фантастика.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:13

lapay
Его сжечь нужно, а то пол Китая перезаражает :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:15

Отакої!

Health workers refusing vaccine is new growing US problem

https://thehill.com/policy/healthcare/5 ... us-problem
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:lapay
Его сжечь нужно, а то пол Китая перезаражает

Це ще не рекорд. В Кореї, на початку епідемії, релігійна фанатка тисячу заразила. Один стюарт-гей, ВІЛом, ще більше встиг заразити, по всьому світу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:18

  Puente написав:Про абсолютно все нам треба вірити на слово .

Ничего особо не менялось, всегда так было, если человек лично что-то не видел и лично в чем-то не участвовал, в остальном он верит кому-то на слово. Выберите себе несколько источников, которым доверяете, и верьте им, источники должны быть профессионалами именно в данном секторе жизни.
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