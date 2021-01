Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Вів 19 січ, 2021 10:20 lapay написав: vetka написав: lapay Його сжечь нужно, а то пол Китая перезаражает

Его сжечь нужно, а то пол Китая перезаражает lapayЕго сжечь нужно, а то пол Китая перезаражает

Це ще не рекорд. В Кореї, на початку епідемії, релігійна фанатка тисячу заразила. Один стюарт-гей, ВІЛом, ще більше встиг заразити, по всьому світу. Це ще не рекорд. В Кореї, на початку епідемії, релігійна фанатка тисячу заразила. Один стюарт-гей,, ще більше встиг заразити, по всьому світу.

А вот не надо шпрехаться на босу ногу. А вот не надо шпрехаться на босу ногу. vetka Повідомлень: 6820 З нами з: 04.03.14 Подякував: 424 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 10:23 change_pm написав: Health workers refusing vaccine is new growing US problem

https://thehill.com/policy/healthcare/5 ... us-problem



Оттуда цитата.

“Это не значит, что наши сотрудники тупы или не принимают правильных решений или что-то в этом роде”, - сказал Паркинсон. “Просто там было много дезинформации. В социальных сетях распространяются безудержные слухи.”

Ничего особо не менялось, всегда так было, если человек лично что-то не видел и лично в чем-то не участвовал, в остальном он верит кому-то на слово. Выберите себе несколько источников, которым доверяете, и верьте им, источники должны быть профессионалами именно в данном секторе жизни.

Ничего особо не менялось, всегда так было, если человек лично что-то не видел и лично в чем-то не участвовал, в остальном он верит кому-то на слово. Выберите себе несколько источников, которым доверяете, и верьте им, источники должны быть профессионалами именно в данном секторе жизни. Ничего особо не менялось, всегда так было, если человек лично что-то не видел и лично в чем-то не участвовал, в остальном он верит кому-то на слово. Выберите себе несколько источников, которым доверяете, и верьте им, источники должны быть профессионалами именно в данном секторе жизни.

От про це і кажу - медики не довіряють іншим медикам .

Про що тоді можна говорити далеким від цієї області людям .

Тут делают предположение уменьшения смертности c сокращением населения. Но это немного по другому. В долгосроке да, но на протяжении нескольких лет может быть и без эпидемий иначе. Сейчас в основном умирают люди 60-80+ лет, а они родились в советские времена. И там были и демографические ямы и всплески, связанные и с войной и голодом. Кроме того они меньше были подвержены эмиграции. Пока минимум по смертности был в 2017м году. В 2018 и 2019 умирало ежегодно больше, чем в 2017, далеко не факт что в 2020, без коронавируса умерло бы меньше. Правильней, по крайней мере приблизительно, сравнивать со средними значениями. В любом случае статистика по коронавирусу со всеми брифингами - откровенное фуфло.

Повідомлень: 1590 З нами з: 10.09.11 Подякував: 488 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 10:53 freeze написав: vetka написав: zРадио написав:

Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:

2018 - 50623;

2017 - 48332;

2016 - 49849;

2015 - 47087.

Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:2018 - 50623;2017 - 48332;2016 - 49849;2015 - 47087.

Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида. Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.



Общее количество населения в Украине год от году снижается следовательно в абсолютных цифрах должно снижаться и количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Потому что каких-то новых факторов для увеличения особо нет, более жирную пищу с холестерином население вряд ли стало есть, промпроизводство наоборот за последние годы упало, следовательно немного меньше стало загрязнителей. Общее количество населения в Украине год от году снижается следовательно в абсолютных цифрах должно снижаться и количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Потому что каких-то новых факторов для увеличения особо нет, более жирную пищу с холестерином население вряд ли стало есть, промпроизводство наоборот за последние годы упало, следовательно немного меньше стало загрязнителей.



Ну да, киев регулярно в топах по загрязнению воздуха. Дешевая еда сплошь из пальмы.

Тут делают предположение уменьшения смертности c сокращением населения. Но это немного по другому. В долгосроке да, но на протяжении нескольких лет может быть и без эпидемий иначе. Сейчас в основном умирают люди 60-80+ лет, а они родились в советские времена. И там были и демографические ямы и всплески, связанные и с войной и голодом. Кроме того они меньше были подвержены эмиграции. Пока минимум по смертности был в 2017м году. В 2018 и 2019 умирало ежегодно больше, чем в 2017, далеко не факт что в 2020, без коронавируса умерло бы меньше. Правильней, по крайней мере приблизительно, сравнивать со средними значениями. В любом случае статистика по коронавирусу со всеми брифингами - откровенное фуфло. Оно то так, но статистика отличается в бОльшую сторону почти на 30%, и чем это можно объяснить как не смертями от ковида? Разницу в 14 тыс, в ноябре простым ростом остальных причин смертности обосновать сложно.

Оно то так, но статистика отличается в бОльшую сторону почти на 30%, и чем это можно объяснить как не смертями от ковида?

Разницу в 14 тыс, в ноябре простым ростом остальных причин смертности обосновать сложно. Оно то так, но статистика отличается в бОльшую сторону почти на 30%, и чем это можно объяснить как не смертями от ковида?Разницу в 14 тыс, в ноябре простым ростом остальных причин смертности обосновать сложно. Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 19 січ, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 4103 З нами з: 09.02.09 Подякував: 599 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 11:02 vano80 написав: Ну да, киев регулярно в топах по загрязнению воздуха. Ну да, киев регулярно в топах по загрязнению воздуха.



Так а что поменялось за последние годы, Киев был в ТОПах, Киев остался в ТОПах, где здесь фактор увеличения чего-то ? Да собственно я здесь как-то огромный пост с выкладками писал, загрязнение это фактор небольшого числа раковых заболеваний, большинство раковых заболеваний вызывается вполне конкретными известными причинами - курение, алкоголь, инфекции, травмы слизистой во рту, гормоны и тд.

