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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2637263826392640

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:20

  lapay написав:
  vetka написав:lapay
Его сжечь нужно, а то пол Китая перезаражает

Це ще не рекорд. В Кореї, на початку епідемії, релігійна фанатка тисячу заразила. Один стюарт-гей, ВІЛом, ще більше встиг заразити, по всьому світу.

А вот не надо шпрехаться на босу ногу.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:23

  change_pm написав:
Health workers refusing vaccine is new growing US problem

https://thehill.com/policy/healthcare/5 ... us-problem


Оттуда цитата.
“Это не значит, что наши сотрудники тупы или не принимают правильных решений или что-то в этом роде”, - сказал Паркинсон. “Просто там было много дезинформации. В социальных сетях распространяются безудержные слухи.”
Он ожидает, что больше работников получат прививку после того, как увидят, что коллеги получают прививку без каких-либо проблем.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:35

  freeze написав:
  Puente написав:Про абсолютно все нам треба вірити на слово .

Ничего особо не менялось, всегда так было, если человек лично что-то не видел и лично в чем-то не участвовал, в остальном он верит кому-то на слово. Выберите себе несколько источников, которым доверяете, и верьте им, источники должны быть профессионалами именно в данном секторе жизни.

Так то воно так - але все більше стає залежних від чогось джерел - так що все одно доводиться просто вірити . А я все життя жив як Макаревич співав ( перефразуючи ) - "або віриш , або знаєш" ... І якщо колись комусь були конкретні відомі авторитети , яким можна було вірити - то зараз їх знайти в принципі дуже важко . Занадто багато вирішують гроші ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:42

  freeze написав:
  change_pm написав:
Health workers refusing vaccine is new growing US problem

https://thehill.com/policy/healthcare/5 ... us-problem


Оттуда цитата.
“Это не значит, что наши сотрудники тупы или не принимают правильных решений или что-то в этом роде”, - сказал Паркинсон. “Просто там было много дезинформации. В социальных сетях распространяются безудержные слухи.”
Он ожидает, что больше работников получат прививку после того, как увидят, что коллеги получают прививку без каких-либо проблем.


От про це і кажу - медики не довіряють іншим медикам .
Про що тоді можна говорити далеким від цієї області людям .
Ще для прикладу - в темах про вакцинації ( ну і взагалі по життю - дорослих якось деже слабо вакцинують ) є інформацію про ослаблений або взагалі ніякий відгук старенького організму на будь-яку вакцинацію . І необхідність в такому випадку спеціальних заходів . І хто про це говорить у зв"язку з ковідом - де найвразливіша категорія - якраз люди похилого віку ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:50

Тут делают предположение уменьшения смертности c сокращением населения. Но это немного по другому. В долгосроке да, но на протяжении нескольких лет может быть и без эпидемий иначе. Сейчас в основном умирают люди 60-80+ лет, а они родились в советские времена. И там были и демографические ямы и всплески, связанные и с войной и голодом. Кроме того они меньше были подвержены эмиграции. Пока минимум по смертности был в 2017м году. В 2018 и 2019 умирало ежегодно больше, чем в 2017, далеко не факт что в 2020, без коронавируса умерло бы меньше. Правильней, по крайней мере приблизительно, сравнивать со средними значениями. В любом случае статистика по коронавирусу со всеми брифингами - откровенное фуфло.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:53

  freeze написав:
  vetka написав:
  zРадио написав:
Ок, вот статистика смертности в ноябре за прошлые годы:
2018 - 50623;
2017 - 48332;
2016 - 49849;
2015 - 47087.

Я думаю это связано с тем, что увеличивается онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тд, в 2020 умерли те, кому могли поставить диагноз "рак" еще в 2015 или 2018 годах. Не думаю, что высокая смертность в 2020 это исключительно "заслуга" ковида.


Общее количество населения в Украине год от году снижается следовательно в абсолютных цифрах должно снижаться и количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Потому что каких-то новых факторов для увеличения особо нет, более жирную пищу с холестерином население вряд ли стало есть, промпроизводство наоборот за последние годы упало, следовательно немного меньше стало загрязнителей.


Ну да, киев регулярно в топах по загрязнению воздуха. Дешевая еда сплошь из пальмы.
У меня в этом году умерло четверо знакомых людей, рак. И ни одного ковида. Не статистика, а просто факты.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:00

  Бывалый написав:Тут делают предположение уменьшения смертности c сокращением населения. Но это немного по другому. В долгосроке да, но на протяжении нескольких лет может быть и без эпидемий иначе. Сейчас в основном умирают люди 60-80+ лет, а они родились в советские времена. И там были и демографические ямы и всплески, связанные и с войной и голодом. Кроме того они меньше были подвержены эмиграции. Пока минимум по смертности был в 2017м году. В 2018 и 2019 умирало ежегодно больше, чем в 2017, далеко не факт что в 2020, без коронавируса умерло бы меньше. Правильней, по крайней мере приблизительно, сравнивать со средними значениями. В любом случае статистика по коронавирусу со всеми брифингами - откровенное фуфло.

Оно то так, но статистика отличается в бОльшую сторону почти на 30%, и чем это можно объяснить как не смертями от ковида?
Разницу в 14 тыс, в ноябре простым ростом остальных причин смертности обосновать сложно. :(
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 19 січ, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:02

  vano80 написав:Ну да, киев регулярно в топах по загрязнению воздуха.


Так а что поменялось за последние годы, Киев был в ТОПах, Киев остался в ТОПах, где здесь фактор увеличения чего-то ? Да собственно я здесь как-то огромный пост с выкладками писал, загрязнение это фактор небольшого числа раковых заболеваний, большинство раковых заболеваний вызывается вполне конкретными известными причинами - курение, алкоголь, инфекции, травмы слизистой во рту, гормоны и тд.
Здесь на форуме были целые темы по пальмовому маслу, скорее просто банальный дешевый менее вкусный заменитель сливочного или подсолнечного, чем вредный. Сейчас Фейслесс подойдет, он больше в теме пальмового масла.
freeze
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