Додано: Вів 19 січ, 2021 10:50

Тут делают предположение уменьшения смертности c сокращением населения. Но это немного по другому. В долгосроке да, но на протяжении нескольких лет может быть и без эпидемий иначе. Сейчас в основном умирают люди 60-80+ лет, а они родились в советские времена. И там были и демографические ямы и всплески, связанные и с войной и голодом. Кроме того они меньше были подвержены эмиграции. Пока минимум по смертности был в 2017м году. В 2018 и 2019 умирало ежегодно больше, чем в 2017, далеко не факт что в 2020, без коронавируса умерло бы меньше. Правильней, по крайней мере приблизительно, сравнивать со средними значениями. В любом случае статистика по коронавирусу со всеми брифингами - откровенное фуфло.