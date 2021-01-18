RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2638263926402641

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:00

  change_pm написав:Не можу не погодитись! Стадне відчуття )))


Вполне естественно, переход от стадного ощущения ужаса перед неведомой вакцинацией быстро сменяется на желание, если человек видит какие-то бонусы для себя.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19969
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4776 раз.
Подякували: 7497 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:21

  freeze написав:
  change_pm написав:Не можу не погодитись! Стадне відчуття )))


Вполне естественно, переход от стадного ощущения ужаса перед неведомой вакцинацией быстро сменяется на желание, если человек видит какие-то бонусы для себя.

страшно заразным смертельным вирусом, который косит всех без разбору, люди начали понимать, что не так страшен черт, как его малют и продолжили жить нормальной жизнью.
vetka
 
Повідомлень: 6821
З нами з: 04.03.14
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:44

  мимокрокодил написав:Возможно кому интересно будет:
"Как я укололся китайской вакциной" https://habr.com/ru/post/537606/

Так от для чого дозу поділили на дві частини - щоб зменшити долю побічних ефектів з 9% до 1%, хоча рівень антитіл зменшився на 15%. Правда, цифри неточні через малу виборку, але, схоже, що для інших вакцин щось подібне, не тільки для китайської векторної вакцини Cansino.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11541
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2638263926402641
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, SILVER_UA і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7355 1721385
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (942)
19.01.2021 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.