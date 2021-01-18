Вполне естественно, переход от стадного ощущения ужаса перед неведомой вакцинацией быстро сменяется на желание, если человек видит какие-то бонусы для себя.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:00
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:21
страшно заразным смертельным вирусом, который косит всех без разбору, люди начали понимать, что не так страшен черт, как его малют и продолжили жить нормальной жизнью.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:44
Так от для чого дозу поділили на дві частини - щоб зменшити долю побічних ефектів з 9% до 1%, хоча рівень антитіл зменшився на 15%. Правда, цифри неточні через малу виборку, але, схоже, що для інших вакцин щось подібне, не тільки для китайської векторної вакцини Cansino.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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