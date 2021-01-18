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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2639264026412642>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:00

  change_pm написав:Не можу не погодитись! Стадне відчуття )))


Вполне естественно, переход от стадного ощущения ужаса перед неведомой вакцинацией быстро сменяется на желание, если человек видит какие-то бонусы для себя.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:21

  freeze написав:
  change_pm написав:Не можу не погодитись! Стадне відчуття )))


Вполне естественно, переход от стадного ощущения ужаса перед неведомой вакцинацией быстро сменяется на желание, если человек видит какие-то бонусы для себя.

страшно заразным смертельным вирусом, который косит всех без разбору, люди начали понимать, что не так страшен черт, как его малют и продолжили жить нормальной жизнью.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:44

  мимокрокодил написав:Возможно кому интересно будет:
"Как я укололся китайской вакциной" https://habr.com/ru/post/537606/

Так от для чого дозу поділили на дві частини - щоб зменшити долю побічних ефектів з 9% до 1%, хоча рівень антитіл зменшився на 15%. Правда, цифри неточні через малу виборку, але, схоже, що для інших вакцин щось подібне, не тільки для китайської векторної вакцини Cansino.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:12

  vetka написав:
  freeze написав:
  change_pm написав:Не можу не погодитись! Стадне відчуття )))


Вполне естественно, переход от стадного ощущения ужаса перед неведомой вакцинацией быстро сменяется на желание, если человек видит какие-то бонусы для себя.

страшно заразным смертельным вирусом, который косит всех без разбору, люди начали понимать, что не так страшен черт, как его малют и продолжили жить нормальной жизнью.


andrein
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:35

freeze
"Вежливый" Андрейка выкладывает собственноручно сделанное видео?
За такие видео я бы банил не задумываясь. А потом удивления, почему не хотят вакцинироваться. Если ковид это просто розыгрыш, а вакцины чипированные...

Врачи, кстати, тоже люди и тоже могут верить в интернетные сказки (это к вопросу о врачах, отказывающихся от вакцин).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:
  change_pm написав:Не можу не погодитись! Стадне відчуття )))


Вполне естественно, переход от стадного ощущения ужаса перед неведомой вакцинацией быстро сменяется на желание, если человек видит какие-то бонусы для себя.

страшно заразным смертельным вирусом, который косит всех без разбору, люди начали понимать, что не так страшен черт, как его малют и продолжили жить нормальной жизнью.


Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:freeze
"Вежливый" Андрейка выкладывает собственноручно сделанное видео?
За такие видео я бы банил не задумываясь. А потом удивления, почему не хотят вакцинироваться. Если ковид это просто розыгрыш, а вакцины чипированные...

Врачи, кстати, тоже люди и тоже могут верить в интернетные сказки (это к вопросу о врачах, отказывающихся от вакцин).


У меня на телефоне не видно сразу, что там за видео, а по его ссылкам я не хожу, наверное, какая то тоже однотипная пугалка для малообразованных граждан.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:48

  freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.

Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.
ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:10

  freeze написав:........
У меня на телефоне не видно сразу, что там за видео, а по его ссылкам я не хожу, наверное, какая то тоже однотипная пугалка для малообразованных граждан.

Там не пугалка, там сценка с девицей, которая готовится изображать ковидную больную под кислородом: "У меня ещё 5 минут до момента, когда я должна позвать медсестру и сказать, что я задыхаюсь". Всё это под смех девицы. В описании на ютьюбе вроде Андрейка автор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:25

  vetka написав:
  freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.

Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.
ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.

Вообще-то, в указании количества вакцинированных в Израиле никакой паранойи. Но Вы тоже пишете одно и то же. И как можно планировать отпуск, когда не известно, куда и когда можно будет ездить?

Он подчеркнул, что молодых и здоровых людей из более богатых стран несправедливо вакцинировать раньше уязвимых людей в более бедных странах.


Для примера Гебреисус рассказал, что в то время, как в 49 странах с высоким уровнем доходов в настоящее время введено более 39 миллионов доз вакцин от коронавируса, в одной из стран с самым низким уровнем доходов было введено всего лишь 25 доз.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/18/7280366/
А у нас уже ввели "всего лишь 25 доз"? :)
ЛАД
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