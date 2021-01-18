Так от для чого дозу поділили на дві частини - щоб зменшити долю побічних ефектів з 9% до 1%, хоча рівень антитіл зменшився на 15%. Правда, цифри неточні через малу виборку, але, схоже, що для інших вакцин щось подібне, не тільки для китайської векторної вакцини Cansino.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze "Вежливый" Андрейка выкладывает собственноручно сделанное видео? За такие видео я бы банил не задумываясь. А потом удивления, почему не хотят вакцинироваться. Если ковид это просто розыгрыш, а вакцины чипированные...
Врачи, кстати, тоже люди и тоже могут верить в интернетные сказки (это к вопросу о врачах, отказывающихся от вакцин).
change_pm написав:Не можу не погодитись! Стадне відчуття )))
Вполне естественно, переход от стадного ощущения ужаса перед неведомой вакцинацией быстро сменяется на желание, если человек видит какие-то бонусы для себя.
страшно заразным смертельным вирусом, который косит всех без разбору, люди начали понимать, что не так страшен черт, как его малют и продолжили жить нормальной жизнью.
Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.
ЛАД написав:freeze "Вежливый" Андрейка выкладывает собственноручно сделанное видео? За такие видео я бы банил не задумываясь. А потом удивления, почему не хотят вакцинироваться. Если ковид это просто розыгрыш, а вакцины чипированные...
Врачи, кстати, тоже люди и тоже могут верить в интернетные сказки (это к вопросу о врачах, отказывающихся от вакцин).
У меня на телефоне не видно сразу, что там за видео, а по его ссылкам я не хожу, наверное, какая то тоже однотипная пугалка для малообразованных граждан.
freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.
Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко. ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.
freeze написав:........ У меня на телефоне не видно сразу, что там за видео, а по его ссылкам я не хожу, наверное, какая то тоже однотипная пугалка для малообразованных граждан.
Там не пугалка, там сценка с девицей, которая готовится изображать ковидную больную под кислородом: "У меня ещё 5 минут до момента, когда я должна позвать медсестру и сказать, что я задыхаюсь". Всё это под смех девицы. В описании на ютьюбе вроде Андрейка автор.
freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.
Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко. ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.
Вообще-то, в указании количества вакцинированных в Израиле никакой паранойи. Но Вы тоже пишете одно и то же. И как можно планировать отпуск, когда не известно, куда и когда можно будет ездить?
Он подчеркнул, что молодых и здоровых людей из более богатых стран несправедливо вакцинировать раньше уязвимых людей в более бедных странах.
Для примера Гебреисус рассказал, что в то время, как в 49 странах с высоким уровнем доходов в настоящее время введено более 39 миллионов доз вакцин от коронавируса, в одной из стран с самым низким уровнем доходов было введено всего лишь 25 доз.