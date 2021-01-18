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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2639264026412642

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:26

  vetka написав:
  freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.

ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.

Какой отпуск?, где? Весь цивилизованный мир после иммунизации большинства населения к весне-лету забудет про лохдауны и корону, а украинцам туристический въезд во множество стран и дальше будет закрыт.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.

Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.
ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.


По моему вас зациклило из-за страха перед вакцинацией, как будто за вами со шприцом кто то бегает. Не бойтесь, вас точно никто не будет вакцинировать
Востаннє редагувалось freeze в Вів 19 січ, 2021 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:........
У меня на телефоне не видно сразу, что там за видео, а по его ссылкам я не хожу, наверное, какая то тоже однотипная пугалка для малообразованных граждан.

Там не пугалка, там сценка с девицей, которая готовится изображать ковидную больную под кислородом: "У меня ещё 5 минут до момента, когда я должна позвать медсестру и сказать, что я задыхаюсь". Всё это под смех девицы. В описании на ютьюбе вроде Андрейка автор.


Как я и думал, однотипная пугалка для малограмотных.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:41

  ЛАД написав:freeze
"Вежливый" Андрейка выкладывает собственноручно сделанное видео?
За такие видео я бы банил не задумываясь. А потом удивления, почему не хотят вакцинироваться. Если ковид это просто розыгрыш, а вакцины чипированные...

Врачи, кстати, тоже люди и тоже могут верить в интернетные сказки (это к вопросу о врачах, отказывающихся от вакцин).


Обещаю больше не прикалываться с коронобесов. Желаю всем не болеть короновирусом, а привившимся скорейшего выздоровления. Бай-бай. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:42

ЛАД
Для нас открыто больше 50 стран, можно спокойно планировать отпуск.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:43

  Schmit написав:
  vetka написав:
  freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.

ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.

Какой отпуск?, где? Весь цивилизованный мир после иммунизации большинства населения к весне-лету забудет про лохдауны и корону, а украинцам туристический въезд во множество стран и дальше будет закрыт.

Более 50 стран ждут нас с долларами в кармане с распростертыми руками.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:44

  холява написав:Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?

4 дня , подозреваю повторно[/quote]
что значит повторно ? :shock:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andrein написав:
  ЛАД написав:freeze
"Вежливый" Андрейка выкладывает собственноручно сделанное видео?
За такие видео я бы банил не задумываясь. А потом удивления, почему не хотят вакцинироваться. Если ковид это просто розыгрыш, а вакцины чипированные...

Врачи, кстати, тоже люди и тоже могут верить в интернетные сказки (это к вопросу о врачах, отказывающихся от вакцин).


Обещаю больше не прикалываться с коронобесов. Желаю всем не болеть короновирусом, а привившимся скорейшего выздоровления. Бай-бай. :)


Лучше бы образование свое подняли, может лучшая жизнь бы засветила впереди.
freeze
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