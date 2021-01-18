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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:26
vetka написав: freeze написав:
Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.
ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.
Какой отпуск?, где? Весь цивилизованный мир после иммунизации большинства населения к весне-лету забудет про лохдауны и корону, а украинцам туристический въезд во множество стран и дальше будет закрыт.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:32
vetka написав: freeze написав:
Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.
Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.
ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.
По моему вас зациклило из-за страха перед вакцинацией, как будто за вами со шприцом кто то бегает. Не бойтесь, вас точно никто не будет вакцинировать
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 19 січ, 2021 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:36
ЛАД написав: freeze написав:
........
У меня на телефоне не видно сразу, что там за видео, а по его ссылкам я не хожу, наверное, какая то тоже однотипная пугалка для малообразованных граждан.
Там не пугалка, там сценка с девицей, которая готовится изображать ковидную больную под кислородом: "У меня ещё 5 минут до момента, когда я должна позвать медсестру и сказать, что я задыхаюсь". Всё это под смех девицы. В описании на ютьюбе вроде Андрейка автор.
Как я и думал, однотипная пугалка для малограмотных.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:41
ЛАД написав:freeze
"Вежливый" Андрейка выкладывает собственноручно сделанное видео?
За такие видео я бы банил не задумываясь. А потом удивления, почему не хотят вакцинироваться. Если ковид это просто розыгрыш, а вакцины чипированные...
Врачи, кстати, тоже люди и тоже могут верить в интернетные сказки (это к вопросу о врачах, отказывающихся от вакцин).
Обещаю больше не прикалываться с коронобесов. Желаю всем не болеть короновирусом, а привившимся скорейшего выздоровления. Бай-бай.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:42
ЛАД
Для нас открыто больше 50 стран, можно спокойно планировать отпуск.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:43
Schmit написав: vetka написав: freeze написав:
Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.
ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.
Какой отпуск?, где? Весь цивилизованный мир после иммунизации большинства населения к весне-лету забудет про лохдауны и корону, а украинцам туристический въезд во множество стран и дальше будет закрыт.
Более 50 стран ждут нас с долларами в кармане с распростертыми руками.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:44
холява написав:
Сколько дней прошло с первых симптомов? Сатурация?
4 дня , подозреваю повторно[/quote]
что значит повторно ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:46
andrein написав: ЛАД написав:freeze
"Вежливый" Андрейка выкладывает собственноручно сделанное видео?
За такие видео я бы банил не задумываясь. А потом удивления, почему не хотят вакцинироваться. Если ковид это просто розыгрыш, а вакцины чипированные...
Врачи, кстати, тоже люди и тоже могут верить в интернетные сказки (это к вопросу о врачах, отказывающихся от вакцин).
Обещаю больше не прикалываться с коронобесов. Желаю всем не болеть короновирусом, а привившимся скорейшего выздоровления. Бай-бай.
Лучше бы образование свое подняли, может лучшая жизнь бы засветила впереди.
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