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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2641264226432644>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:05

  vetka написав:.......
Более 50 стран ждут нас с долларами в кармане с распростертыми руками.

Галапагосы не предлагать. :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15

  edvardd написав:Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A
ждите на подпольном рынке Украины по 2500 доларов за укол :) :) :)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  freeze написав:По моему вас зациклило из-за страха перед вакцинацией


Ну, так как вакцинации в УА нет, и фиг знает когда она будет, то и страху вроде как неоткуда взяться :)


Вот видите суслика нет, а страха полно, даже не ленятся ролики записывать.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:30

В Москве вакцины получили около 200 тыс человек, около половины привитых - люди старше 60 лет.

Где-то 1.5 % населения города за полтора месяца и это в Москве, в других регионах хуже. По сравнению с Великобританией, Израилем, Эмиратами и даже США, ситуация у них выглядит полным провалом, производство вакцины толком так и не наладили, что они собрались поставлять в другие страны непонятно.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:50

  ЛАД написав:
  vetka написав:.......
Более 50 стран ждут нас с долларами в кармане с распростертыми руками.

Галапагосы не предлагать. :)

Ок, не буду :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:51

Больше всего люди жалуются на боли в животе, суставах и руках, а также тошноту и усталость, некоторые ощущают головокружение, головную боль, появление зуда и сыпи, уточнила глава Органа по регулированию медицинских товаров (HPRA) Лоррейн Нолан, ее речь опубликована в Twitter министерства здравоохранения страны.

Всего, по словам Нолан, ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины. «Все сообщения об осложнениях в целом соотносятся с тем, что обычно наблюдается в случаях с другими вакцинами, и включают реакции от легких до средних, которые либо уже прошли, либо проходят», — добавила она. По ее словам, данные побочные эффекты относительно незначительны, быстро проходят и обычно не требуют какого-либо лечения.

Добавим, в Ирландии одобрены к использованию вакцины разработки Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882839.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:19

  freeze написав: даже не ленятся ролики записывать.


Ролик автор удалил уже.
Не дал "насладиться" :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:19

  ЛАД написав:
Больше всего люди жалуются на боли в животе, суставах и руках, а также тошноту и усталость, некоторые ощущают головокружение, головную боль, появление зуда и сыпи, уточнила глава Органа по регулированию медицинских товаров (HPRA) Лоррейн Нолан, ее речь опубликована в Twitter министерства здравоохранения страны.

Всего, по словам Нолан, ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины. «Все сообщения об осложнениях в целом соотносятся с тем, что обычно наблюдается в случаях с другими вакцинами, и включают реакции от легких до средних, которые либо уже прошли, либо проходят», — добавила она. По ее словам, данные побочные эффекты относительно незначительны, быстро проходят и обычно не требуют какого-либо лечения.

Добавим, в Ирландии одобрены к использованию вакцины разработки Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882839.html


В Ираландии сделали примерно 79 000 вакцинаций.
То есть у 999 человек из 1000 вообще ничего, у 1 из 1000 на следующий день заболел живот или почувствовал усталость, или заболела голова.
Интересно понаблюдать у нас ))) Возьмём тысячу человек, у какого количества человек из контрольной тысячи, не делавших никаких вакцин, завтра заболит голова или живот, почувствуют усталость.
Я думаю явно больше, чем у одного. Получается что вакцина еще и от головной боли, усталости и расстройства живота ? :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:20

После второй дозы вакцины у привитых в Израиле титр антител оказался выше, чем у тяжело переболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные медицинского центра «Шиба» в Тель а-Шомере, пишет Newsrucom.

В исследовании участвовали 7106 сотрудников медцентра, получивших первую дозу вакцины, и 4484, получивших обе дозы.

Так, результаты серологического мониторинга персонала больницы показали, что через неделю после первой прививки антитела вырабатывались лишь у 3% вакцинированных, через две недели — у 52%. Чуть позднее, по выборке из 102 сотрудников больницы, получивших обе дозы вакцины, оказалось, что у 98% из них титр антител был в 6-20 раз выше, чем до получения второй дозы вакцины и в несколько раз выше, чем у людей, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме.

Все получали вакцины против коронавируса Pfizer. По словам израильских ученых, данной прививки от коронавируса будет «хватать», по меньшей мере, на один год, так как у переболевших COVID-19 антитела сохраняются не менее семи месяцев.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882848.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:28

  vetka написав:
  freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.

Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.
ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.


втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся... :) не мучте себе, побережіть, проходьте повз :D плануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять :D
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 19 січ, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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