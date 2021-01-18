edvardd написав:Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A
ждите на подпольном рынке Украины по 2500 доларов за укол
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
В Москве вакцины получили около 200 тыс человек, около половины привитых - люди старше 60 лет.
Где-то 1.5 % населения города за полтора месяца и это в Москве, в других регионах хуже. По сравнению с Великобританией, Израилем, Эмиратами и даже США, ситуация у них выглядит полным провалом, производство вакцины толком так и не наладили, что они собрались поставлять в другие страны непонятно.
Больше всего люди жалуются на боли в животе, суставах и руках, а также тошноту и усталость, некоторые ощущают головокружение, головную боль, появление зуда и сыпи, уточнила глава Органа по регулированию медицинских товаров (HPRA) Лоррейн Нолан, ее речь опубликована в Twitter министерства здравоохранения страны.
Всего, по словам Нолан, ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины. «Все сообщения об осложнениях в целом соотносятся с тем, что обычно наблюдается в случаях с другими вакцинами, и включают реакции от легких до средних, которые либо уже прошли, либо проходят», — добавила она. По ее словам, данные побочные эффекты относительно незначительны, быстро проходят и обычно не требуют какого-либо лечения.
Добавим, в Ирландии одобрены к использованию вакцины разработки Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna.
Больше всего люди жалуются на боли в животе, суставах и руках, а также тошноту и усталость, некоторые ощущают головокружение, головную боль, появление зуда и сыпи, уточнила глава Органа по регулированию медицинских товаров (HPRA) Лоррейн Нолан, ее речь опубликована в Twitter министерства здравоохранения страны.
Всего, по словам Нолан, ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины. «Все сообщения об осложнениях в целом соотносятся с тем, что обычно наблюдается в случаях с другими вакцинами, и включают реакции от легких до средних, которые либо уже прошли, либо проходят», — добавила она. По ее словам, данные побочные эффекты относительно незначительны, быстро проходят и обычно не требуют какого-либо лечения.
Добавим, в Ирландии одобрены к использованию вакцины разработки Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna.
В Ираландии сделали примерно 79 000 вакцинаций. То есть у 999 человек из 1000 вообще ничего, у 1 из 1000 на следующий день заболел живот или почувствовал усталость, или заболела голова. Интересно понаблюдать у нас ))) Возьмём тысячу человек, у какого количества человек из контрольной тысячи, не делавших никаких вакцин, завтра заболит голова или живот, почувствуют усталость. Я думаю явно больше, чем у одного. Получается что вакцина еще и от головной боли, усталости и расстройства живота ?
После второй дозы вакцины у привитых в Израиле титр антител оказался выше, чем у тяжело переболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные медицинского центра «Шиба» в Тель а-Шомере, пишет Newsrucom.
В исследовании участвовали 7106 сотрудников медцентра, получивших первую дозу вакцины, и 4484, получивших обе дозы.
Так, результаты серологического мониторинга персонала больницы показали, что через неделю после первой прививки антитела вырабатывались лишь у 3% вакцинированных, через две недели — у 52%. Чуть позднее, по выборке из 102 сотрудников больницы, получивших обе дозы вакцины, оказалось, что у 98% из них титр антител был в 6-20 раз выше, чем до получения второй дозы вакцины и в несколько раз выше, чем у людей, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме.
Все получали вакцины против коронавируса Pfizer. По словам израильских ученых, данной прививки от коронавируса будет «хватать», по меньшей мере, на один год, так как у переболевших COVID-19 антитела сохраняются не менее семи месяцев.
freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.
Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко. ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.
втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся... не мучте себе, побережіть, проходьте повз плануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 19 січ, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.