Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2641264226432644> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Вів 19 січ, 2021 15:05 vetka написав: .......

Более 50 стран ждут нас с долларами в кармане с распростертыми руками. .......Более 50 стран ждут нас с долларами в кармане с распростертыми руками.

Галапагосы не предлагать. Галапагосы не предлагать. ЛАД 2 Повідомлень: 18240 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4663 раз. Подякували: 4357 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15 edvardd написав: Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины 041L20A ждите на подпольном рынке Украины по 2500 доларов за укол ждите на подпольном рынке Украины по 2500 доларов за укол "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3213 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6460 раз. Подякували: 674 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 15:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире justit написав: freeze написав: По моему вас зациклило из-за страха перед вакцинацией По моему вас зациклило из-за страха перед вакцинацией



Ну, так как вакцинации в УА нет, и фиг знает когда она будет, то и страху вроде как неоткуда взяться Ну, так как вакцинации в УА нет, и фиг знает когда она будет, то и страху вроде как неоткуда взяться



Вот видите суслика нет, а страха полно, даже не ленятся ролики записывать. Вот видите суслика нет, а страха полно, даже не ленятся ролики записывать. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19978 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4777 раз. Подякували: 7497 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 15:30 В Москве вакцины получили около 200 тыс человек, около половины привитых - люди старше 60 лет.



Где-то 1.5 % населения города за полтора месяца и это в Москве, в других регионах хуже. По сравнению с Великобританией, Израилем, Эмиратами и даже США, ситуация у них выглядит полным провалом, производство вакцины толком так и не наладили, что они собрались поставлять в другие страны непонятно. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19978 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4777 раз. Подякували: 7497 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 15:50 ЛАД написав: vetka написав: .......

Более 50 стран ждут нас с долларами в кармане с распростертыми руками. .......Более 50 стран ждут нас с долларами в кармане с распростертыми руками.

Галапагосы не предлагать. Галапагосы не предлагать.

Ок, не буду Ок, не буду vetka Повідомлень: 6826 З нами з: 04.03.14 Подякував: 424 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 15:51 Больше всего люди жалуются на боли в животе, суставах и руках, а также тошноту и усталость, некоторые ощущают головокружение, головную боль, появление зуда и сыпи, уточнила глава Органа по регулированию медицинских товаров (HPRA) Лоррейн Нолан, ее речь опубликована в Twitter министерства здравоохранения страны.



Всего, по словам Нолан, ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины. «Все сообщения об осложнениях в целом соотносятся с тем, что обычно наблюдается в случаях с другими вакцинами, и включают реакции от легких до средних, которые либо уже прошли, либо проходят», — добавила она. По ее словам, данные побочные эффекты относительно незначительны, быстро проходят и обычно не требуют какого-либо лечения.



Добавим, в Ирландии одобрены к использованию вакцины разработки Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882839.html ЛАД 2 Повідомлень: 18240 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4663 раз. Подякували: 4357 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 16:19 freeze написав: даже не ленятся ролики записывать. даже не ленятся ролики записывать.



Ролик автор удалил уже.

Не дал "насладиться" Ролик автор удалил уже.Не дал "насладиться" justit Повідомлень: 5034 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1551 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 16:19 ЛАД написав: Больше всего люди жалуются на боли в животе, суставах и руках, а также тошноту и усталость, некоторые ощущают головокружение, головную боль, появление зуда и сыпи, уточнила глава Органа по регулированию медицинских товаров (HPRA) Лоррейн Нолан, ее речь опубликована в Twitter министерства здравоохранения страны.



Всего, по словам Нолан, ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины. «Все сообщения об осложнениях в целом соотносятся с тем, что обычно наблюдается в случаях с другими вакцинами, и включают реакции от легких до средних, которые либо уже прошли, либо проходят», — добавила она. По ее словам, данные побочные эффекты относительно незначительны, быстро проходят и обычно не требуют какого-либо лечения.



Добавим, в Ирландии одобрены к использованию вакцины разработки Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882839.html



В Ираландии сделали примерно 79 000 вакцинаций.

То есть у 999 человек из 1000 вообще ничего, у 1 из 1000 на следующий день заболел живот или почувствовал усталость, или заболела голова.

Интересно понаблюдать у нас ))) Возьмём тысячу человек, у какого количества человек из контрольной тысячи, не делавших никаких вакцин, завтра заболит голова или живот, почувствуют усталость.

Я думаю явно больше, чем у одного. Получается что вакцина еще и от головной боли, усталости и расстройства живота ? В Ираландии сделали примерно 79 000 вакцинаций.То есть у 999 человек из 1000 вообще ничего, у 1 из 1000 на следующий день заболел живот или почувствовал усталость, или заболела голова.Интересно понаблюдать у нас ))) Возьмём тысячу человек, у какого количества человек из контрольной тысячи, не делавших никаких вакцин, завтра заболит голова или живот, почувствуют усталость.Я думаю явно больше, чем у одного. Получается что вакцина еще и от головной боли, усталости и расстройства живота ? freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19978 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4777 раз. Подякували: 7497 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 16:20 После второй дозы вакцины у привитых в Израиле титр антител оказался выше, чем у тяжело переболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные медицинского центра «Шиба» в Тель а-Шомере, пишет Newsrucom.



В исследовании участвовали 7106 сотрудников медцентра, получивших первую дозу вакцины, и 4484, получивших обе дозы.



Так, результаты серологического мониторинга персонала больницы показали, что через неделю после первой прививки антитела вырабатывались лишь у 3% вакцинированных, через две недели — у 52%. Чуть позднее, по выборке из 102 сотрудников больницы, получивших обе дозы вакцины, оказалось, что у 98% из них титр антител был в 6-20 раз выше, чем до получения второй дозы вакцины и в несколько раз выше, чем у людей, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме.



Все получали вакцины против коронавируса Pfizer. По словам израильских ученых, данной прививки от коронавируса будет «хватать», по меньшей мере, на один год, так как у переболевших COVID-19 антитела сохраняются не менее семи месяцев.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882848.html ЛАД 2 Повідомлень: 18240 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4663 раз. Подякували: 4357 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 16:28 vetka написав: freeze написав: Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль. Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.

Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.

ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу. Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.



втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся... не мучте себе, побережіть, проходьте повз плануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся...не мучте себе, побережіть, проходьте повзплануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 19 січ, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз. wild.tomcat Повідомлень: 985 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 230 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2641264226432644> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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