После второй дозы вакцины у привитых в Израиле титр антител оказался выше, чем у тяжело переболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные медицинского центра «Шиба» в Тель а-Шомере, пишет Newsrucom.
В исследовании участвовали 7106 сотрудников медцентра, получивших первую дозу вакцины, и 4484, получивших обе дозы.
Так, результаты серологического мониторинга персонала больницы показали, что через неделю после первой прививки антитела вырабатывались лишь у 3% вакцинированных, через две недели — у 52%. Чуть позднее, по выборке из 102 сотрудников больницы, получивших обе дозы вакцины, оказалось, что у 98% из них титр антител был в 6-20 раз выше, чем до получения второй дозы вакцины и в несколько раз выше, чем у людей, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме.
Все получали вакцины против коронавируса Pfizer. По словам израильских ученых, данной прививки от коронавируса будет «хватать», по меньшей мере, на один год, так как у переболевших COVID-19 антитела сохраняются не менее семи месяцев.
Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо. Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.
После второй дозы вакцины у привитых в Израиле титр антител оказался выше, чем у тяжело переболевших COVID-19. Все получали вакцины против коронавируса Pfizer. По словам израильских ученых, данной прививки от коронавируса будет «хватать», по меньшей мере, на один год, так как у переболевших COVID-19 антитела сохраняются не менее семи месяцев.
freeze написав:Речь идёт не обо всех перенесших ковид, а только о пациентах, которым при ковиде понадобилась госпитализация (основным показанием для госпитализации с ковидом в Великобритании является дыхательная недостаточность). Тем не менее, данные шокируют: почти каждый третий пациент повторно попал в больницу в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида, каждый восьмой - умер в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида. https://t.me/ijCovid19/4958
freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.
Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко. ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.
втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся... не мучте себе, побережіть, проходьте повз плануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять
Да я бы рада и не читать, да только от фриза 80% сообщений на этой ветке...