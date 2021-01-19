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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2641264226432644

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:29

  ЛАД написав:
После второй дозы вакцины у привитых в Израиле титр антител оказался выше, чем у тяжело переболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные медицинского центра «Шиба» в Тель а-Шомере, пишет Newsrucom.

В исследовании участвовали 7106 сотрудников медцентра, получивших первую дозу вакцины, и 4484, получивших обе дозы.

Так, результаты серологического мониторинга персонала больницы показали, что через неделю после первой прививки антитела вырабатывались лишь у 3% вакцинированных, через две недели — у 52%. Чуть позднее, по выборке из 102 сотрудников больницы, получивших обе дозы вакцины, оказалось, что у 98% из них титр антител был в 6-20 раз выше, чем до получения второй дозы вакцины и в несколько раз выше, чем у людей, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме.

Все получали вакцины против коронавируса Pfizer. По словам израильских ученых, данной прививки от коронавируса будет «хватать», по меньшей мере, на один год, так как у переболевших COVID-19 антитела сохраняются не менее семи месяцев.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882848.html


Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.
Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:39

  ЛАД написав:
После второй дозы вакцины у привитых в Израиле титр антител оказался выше, чем у тяжело переболевших COVID-19.
Все получали вакцины против коронавируса Pfizer. По словам израильских ученых, данной прививки от коронавируса будет «хватать», по меньшей мере, на один год, так как у переболевших COVID-19 антитела сохраняются не менее семи месяцев.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882848.html


Что-то у меня не сходится и не сходится (с) :D :roll:

  freeze написав:Речь идёт не обо всех перенесших ковид, а только о пациентах, которым при ковиде понадобилась госпитализация (основным показанием для госпитализации с ковидом в Великобритании является дыхательная недостаточность). Тем не менее, данные шокируют: почти каждый третий пациент повторно попал в больницу в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида, каждый восьмой - умер в течение 5 месяцев после тяжёлого ковида.
https://t.me/ijCovid19/4958
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:44

  wild.tomcat написав:
  vetka написав:
  freeze написав:Особенно в Израиле разобрались, где вакцинация идёт гигантскими темпами, потому что у людей появилась национальная идея снять весной все ограничения и забыть про локдауны . За две недели там привилось 30 процентов общего населения, это все равно, что у нас бы привилось за 2 недели 12 миллионов человек, но у нас ноль.

Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.
ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.


втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся... :) не мучте себе, побережіть, проходьте повз :D плануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять :D

Да я бы рада и не читать, да только от фриза 80% сообщений на этой ветке...
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Что-то у меня не сходится и не сходится (с)

Період спостереження різний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:54

  freeze написав:Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.


В клинических испытаниях важен не факт прививки, а эффективность и перечень побочных эффектов с их вероятностью наступления.

Есть какие-то данные по побочным эффектам?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Амвросий написав:
  freeze написав:Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.


В клинических испытаниях важен не факт прививки, а эффективность и перечень побочных эффектов с их вероятностью наступления.

Есть какие-то данные по побочным эффектам?


Как раз перед этим было обсуждение побочных эффектов по данным из Ирландии. Выглядит ещё лучше, чем эффективность.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:58

Офіційні представники у Норвегії повідомили, що не вважають щеплення від коронавірусу причиною смерті людей похилого віку, яким вводили вакцину компанії Pfizer.

https://ukrainian.voanews.com/a/norway-not-changing-vaccination-advice-after-deaths/5743086.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:08

  Амвросий написав:
  freeze написав:Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.


В клинических испытаниях важен не факт прививки, а эффективность и перечень побочных эффектов с их вероятностью наступления.

Есть какие-то данные по побочным эффектам?

Так еще по короне все побочки не собрали -- рано еще по вакцинам собирать: тут некоторые о редактировании ДНК вакцинами заявляют... -- так что лет чере 50..100 смотреть нужно будет.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:19

  ЛАД написав:
Офіційні представники у Норвегії повідомили, що не вважають щеплення від коронавірусу причиною смерті людей похилого віку, яким вводили вакцину компанії Pfizer.

https://ukrainian.voanews.com/a/norway-not-changing-vaccination-advice-after-deaths/5743086.html


А как пугали, посты репостили, и тут облом :mrgreen:

В Молдове в ушедшем 2020 году смертность выросла на 9 процентов по сравнению с 2019 годом. Такие данные предоставлены Агентством госуслуг Молдовы.
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