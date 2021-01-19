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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2643264426452646>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:46

  tumos написав:


А как пугали, посты репостили, и тут облом :mrgreen: Сегодня у антивакцинаторов явно неудачный день. Новость за новостью, облом за обломом.




“Ці люди були дуже старі, кволі і мали тяжкі хвороби”, - заявила Каміла Столтенберґ, голова інституту.

Вона сказала, що вказані випадки не вважають ознакою підвищеної смертності.

Если анализировать текст заявлений, то вопросы остаются. Что старые люди с тяжелыми болезнями не могут умереть от последствий вакцинации ? Надо ли понимать заявление об отсутствии повышенной смертности следующим образом. Даже если ушли от последствий вакцинации, то такая смертность в пределах статистической погрешности, ничего страшного ? Конечно между оригиналом и читателем есть посредник в виде Богдана Цюпина из Голоса Америки. С оригиналом не знакомился.

Всё банально до простого. До вакцинации и вообще понятия что это за чёрт в домах престарелых смертность стремилась к 80-90%. В Германии 75% постояльцев при попадании вируса отходили в мир иной. Сейчас считаем вместе с медсёстрами из 35млн. сколько? ;)
Я так поняла фриза за сухие цифры и не любят. Когда только цифры без эмоций, спорить глупо )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:50

  stm написав:Всё банально до простого. До вакцинации и вообще понятия что это за чёрт в домах престарелых смертность стремилась к 80-90%. В Германии 75% постояльцев при попадании вируса отходили в мир иной. Сейчас считаем вместе с медсёстрами из 35млн. сколько? ;)
Я так поняла фриза за сухие цифры и не любят. Когда только цифры без эмоций, спорить глупо )))

Я вас не понял. Существует методика, которая позволяет утверждать, что смерть наступила не от последствий вакцинации конкретно у этих 23 стариков ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:51

  tumos написав:
  stm написав:Всё банально до простого. До вакцинации и вообще понятия что это за чёрт в домах престарелых смертность стремилась к 80-90%. В Германии 75% постояльцев при попадании вируса отходили в мир иной. Сейчас считаем вместе с медсёстрами из 35млн. сколько? ;)
Я так поняла фриза за сухие цифры и не любят. Когда только цифры без эмоций, спорить глупо )))

Я вас не понял. Существует методика, которая позволяет утверждать, что смерть наступила не от последствий вакцинации конкретно у этих 23 стариков ?

Существует факт крайне большой смертности в домах престарелых без вакцинации ;) всё остальное как с "массовой" и "масштабной" вакцинацией - несущественные детали в различиях :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:00

  stm написав:Существует факт крайне большой смертности в домах престарелых без вакцинации ;) всё остальное как с "массовой" и "масштабной" вакцинацией - несущественные детали в различиях :)

Другими словами - они рано или поздно все равно бы умерли в виду большой смертности.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:08

  vetka написав:
  wild.tomcat написав:
  vetka написав:Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.
ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.


втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся... :) не мучте себе, побережіть, проходьте повз :D плануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять :D

Да я бы рада и не читать, да только от фриза 80% сообщений на этой ветке...

Можно не ходить в топик вообще.
80% информации не нужной вам - почему бы не сменить место тусовки.


Писали уже про Польшу?
Они уже за год посчитали смертность.
+16% (или +70 тысяч чел)
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7118546/

Ветка,это по-любому рак. Пальму поляки трескают по утрам с бутерами.
Яма, нет никакого роста, потому что за год это ниочем,надо лет за 10 в среднем считать.
Вкладчик, поляки и так вымирали понемногу, от них это Евросоюз требовал, у них население падало не первый год,Так что все ОК.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:19

  tumos написав:
  stm написав:Существует факт крайне большой смертности в домах престарелых без вакцинации ;) всё остальное как с "массовой" и "масштабной" вакцинацией - несущественные детали в различиях :)

Другими словами - они рано или поздно все равно бы умерли в виду большой смертности.


Тут Лад приводил ссылку, что делали норвеги вакцины даже тем престарелым людям, кто находился на паллиативном лечении, то есть тем от кого собственно уже и врачи отказались. Вроде как такие собственно и умерли.

Паллиативная терапия – лечение, направленное на облегчение симптомов болезни у больных в случаях, когда нет надежды на излечение. Такое лечение позволяет уменьшить боль, страдания и дискомфорт, повысить качество жизни больных, а в ряде случаев и добиться некоторого увеличения ее продолжительности.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 19 січ, 2021 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:21

  tumos написав:
  stm написав:Существует факт крайне большой смертности в домах престарелых без вакцинации ;) всё остальное как с "массовой" и "масштабной" вакцинацией - несущественные детали в различиях :)

Другими словами - они рано или поздно все равно бы умерли в виду большой смертности.

Другими словами наука не знает ответы на все вопросы сразу, но приближается к разгадке :)
Жду следующую "супер-пупер-мега-примега масштабную вакцинацию" а то первые в мире запустили лучшую вакцину, потом вторую и так резво проигрывают на финише. А медсестры да старики по миру умирают всё меньше и меньше от западных вакцин ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:21

  justit написав:
  freeze написав:По моему вас зациклило из-за страха перед вакцинацией


Ну, так как вакцинации в УА нет, и фиг знает когда она будет, то и страху вроде как неоткуда взяться :)

У нас вакцинация начнётся, когда завезут covid-PRO, и вакцины от текущей версии будет дешевле продать (или списать) папуасам, чем утилизировать в странах первого мира :)

И так понятно, что вопрос очередного гриппа - это вопрос политики и денег. Именно поэтому причине папуасам запрещено пользоваться "агрессивными" вакцинами, и ограниченно разрешено пользоваться тоталитарными китайскими :)

Если бы действительно вирус был такой страшный - то пользовались бы любыми без разбора где чья
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:33

  stm написав:Другими словами наука не знает ответы на все вопросы сразу, но приближается к разгадке :)

Да вопрос то был у меня один. Есть методика или нет.
Здесь по поводу норвежских стариков.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... nd-vaccine
Как по мне однозначных выводов нет.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Да вопрос то был у меня один. Есть методика или нет.

Є. Зрівнюється смертність, за певний період, в піддослідній групі і контролі. Групи з однаковими параметрами, різницю в результатах бажано отримати більше п'яти стандартних відхилень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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