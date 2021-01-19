А как пугали, посты репостили, и тут облом Сегодня у антивакцинаторов явно неудачный день. Новость за новостью, облом за обломом.
“Ці люди були дуже старі, кволі і мали тяжкі хвороби”, - заявила Каміла Столтенберґ, голова інституту.
Вона сказала, що вказані випадки не вважають ознакою підвищеної смертності.
Если анализировать текст заявлений, то вопросы остаются. Что старые люди с тяжелыми болезнями не могут умереть от последствий вакцинации ? Надо ли понимать заявление об отсутствии повышенной смертности следующим образом. Даже если ушли от последствий вакцинации, то такая смертность в пределах статистической погрешности, ничего страшного ? Конечно между оригиналом и читателем есть посредник в виде Богдана Цюпина из Голоса Америки. С оригиналом не знакомился.
Всё банально до простого. До вакцинации и вообще понятия что это за чёрт в домах престарелых смертность стремилась к 80-90%. В Германии 75% постояльцев при попадании вируса отходили в мир иной. Сейчас считаем вместе с медсёстрами из 35млн. сколько? Я так поняла фриза за сухие цифры и не любят. Когда только цифры без эмоций, спорить глупо )))
stm написав:Всё банально до простого. До вакцинации и вообще понятия что это за чёрт в домах престарелых смертность стремилась к 80-90%. В Германии 75% постояльцев при попадании вируса отходили в мир иной. Сейчас считаем вместе с медсёстрами из 35млн. сколько? Я так поняла фриза за сухие цифры и не любят. Когда только цифры без эмоций, спорить глупо )))
Я вас не понял. Существует методика, которая позволяет утверждать, что смерть наступила не от последствий вакцинации конкретно у этих 23 стариков ?
stm написав:Всё банально до простого. До вакцинации и вообще понятия что это за чёрт в домах престарелых смертность стремилась к 80-90%. В Германии 75% постояльцев при попадании вируса отходили в мир иной. Сейчас считаем вместе с медсёстрами из 35млн. сколько? Я так поняла фриза за сухие цифры и не любят. Когда только цифры без эмоций, спорить глупо )))
Я вас не понял. Существует методика, которая позволяет утверждать, что смерть наступила не от последствий вакцинации конкретно у этих 23 стариков ?
Существует факт крайне большой смертности в домах престарелых без вакцинации всё остальное как с "массовой" и "масштабной" вакцинацией - несущественные детали в различиях
vetka написав:Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко. ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.
втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся... не мучте себе, побережіть, проходьте повз плануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять
Да я бы рада и не читать, да только от фриза 80% сообщений на этой ветке...
Можно не ходить в топик вообще. 80% информации не нужной вам - почему бы не сменить место тусовки.
Ветка,это по-любому рак. Пальму поляки трескают по утрам с бутерами. Яма, нет никакого роста, потому что за год это ниочем,надо лет за 10 в среднем считать. Вкладчик, поляки и так вымирали понемногу, от них это Евросоюз требовал, у них население падало не первый год,Так что все ОК.
stm написав:Существует факт крайне большой смертности в домах престарелых без вакцинации всё остальное как с "массовой" и "масштабной" вакцинацией - несущественные детали в различиях
Другими словами - они рано или поздно все равно бы умерли в виду большой смертности.
Тут Лад приводил ссылку, что делали норвеги вакцины даже тем престарелым людям, кто находился на паллиативном лечении, то есть тем от кого собственно уже и врачи отказались. Вроде как такие собственно и умерли.
Паллиативная терапия – лечение, направленное на облегчение симптомов болезни у больных в случаях, когда нет надежды на излечение. Такое лечение позволяет уменьшить боль, страдания и дискомфорт, повысить качество жизни больных, а в ряде случаев и добиться некоторого увеличения ее продолжительности.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 19 січ, 2021 19:23, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Существует факт крайне большой смертности в домах престарелых без вакцинации всё остальное как с "массовой" и "масштабной" вакцинацией - несущественные детали в различиях
Другими словами - они рано или поздно все равно бы умерли в виду большой смертности.
Другими словами наука не знает ответы на все вопросы сразу, но приближается к разгадке Жду следующую "супер-пупер-мега-примега масштабную вакцинацию" а то первые в мире запустили лучшую вакцину, потом вторую и так резво проигрывают на финише. А медсестры да старики по миру умирают всё меньше и меньше от западных вакцин
freeze написав:По моему вас зациклило из-за страха перед вакцинацией
Ну, так как вакцинации в УА нет, и фиг знает когда она будет, то и страху вроде как неоткуда взяться
У нас вакцинация начнётся, когда завезут covid-PRO, и вакцины от текущей версии будет дешевле продать (или списать) папуасам, чем утилизировать в странах первого мира
И так понятно, что вопрос очередного гриппа - это вопрос политики и денег. Именно поэтому причине папуасам запрещено пользоваться "агрессивными" вакцинами, и ограниченно разрешено пользоваться тоталитарными китайскими
Если бы действительно вирус был такой страшный - то пользовались бы любыми без разбора где чья