Додано: Вів 19 січ, 2021 19:08

vetka написав: wild.tomcat написав: vetka написав: Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.

ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу. Извините, но я от вас уже устала, честно. Смените пластинку, так и до паранойи не далеко.ПС, скоро весна, потом лето, лучше отпуск планируйте, чем писать одно и то же по сотому кругу.



втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся... не мучте себе, побережіть, проходьте повз плануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять втомилися - не читайте цю гілку чи цього автора. обходьте стороною. людина по ділу пише, не подобається - пропускайте, ігноруйте. а то якось дивно виглядає - ніби вас хтось примушує тут щось читати, ви не хочете, а хтось примушує, примушує, а ви так при цьому втомлюєтеся...не мучте себе, побережіть, проходьте повзплануйте відпустку, якщо в той час вас кудись пустять

Да я бы рада и не читать, да только от фриза 80% сообщений на этой ветке... Да я бы рада и не читать, да только от фриза 80% сообщений на этой ветке...

Можно не ходить в топик вообще.80% информации не нужной вам - почему бы не сменить место тусовки.Писали уже про Польшу?Они уже за год посчитали смертность.+16% (или +70 тысяч чел)Ветка,это по-любому рак. Пальму поляки трескают по утрам с бутерами.Яма, нет никакого роста, потому что за год это ниочем,надо лет за 10 в среднем считать.Вкладчик, поляки и так вымирали понемногу, от них это Евросоюз требовал, у них население падало не первый год,Так что все ОК.