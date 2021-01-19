Однозначный вывод есть. На Бога надежды хорошо, но вакцина - лучше Там уже разрешили брать юридическое решение о "попробовать выжить с вакциной или подождать с Божьей помощью" на лечащего врача пожилого человека, но не только. Если он(пожилой) в твердом уме и памяти, решение окончательное за ним. Если нет, - родственники. Как по мне верное и взвешенное решение, ведущее к двойному контролю по взаимному согласию.
stm написав:Однозначный вывод есть. На Бога надежды хорошо, но вакцина - лучше Там уже разрешили брать юридическое решение о "попробовать выжить с вакциной или подождать с Божьей помощью" на лечащего врача пожилого человека, но не только. Если он(пожилой) в твердом уме и памяти, решение окончательное за ним. Если нет, - родственники. Как по мне верное и взвешенное решение, ведущее к двойному контролю по взаимному согласию.
Обсуждение было от чего умерли старики и как следствие побочных эффектах вакцины.
Талбот была единственным человеком в консультативной группе CDC, который рекомендовал не предлагать вакцины против Covid-19 в первую очередь пожилым и больным людям в домах престарелых - не потому, что она беспокоилась, что им может быть причинен вред, сказала она, а потому, что она беспокоилась о неизбежности смерть вскоре после прививки снизит доверие к вакцинам. Талбот сказала, что она также думает, что, возможно, будет лучше использовать дефицитные материалы для иммунизации людей, окружающих стариков и больных.
По словам Талбота, одним из ключевых показателей будет сравнение количества людей, которые обычно умирают в доме престарелых, с количеством людей, умирающих вскоре после вакцинации против Covid.
Ежедневные смерти «Важно помнить, что около 45 человек умирают каждый день в домах престарелых в Норвегии, поэтому не факт, что это означает избыточную смертность или наличие причинно-следственной связи», - говорит Камилла Столтенберг, глава Норвежского института общественности. Здоровье, говорится на пресс-конференции в понедельник.
stm написав:Однозначный вывод есть. На Бога надежды хорошо, но вакцина - лучше Там уже разрешили брать юридическое решение о "попробовать выжить с вакциной или подождать с Божьей помощью" на лечащего врача пожилого человека, но не только. Если он(пожилой) в твердом уме и памяти, решение окончательное за ним. Если нет, - родственники. Как по мне верное и взвешенное решение, ведущее к двойному контролю по взаимному согласию.
Обсуждение было от чего умерли старики и как следствие побочных эффектах вакцины.
saying there’s no evidence of a direct link. Я прям не знаю как ещё сказать ))) тут даже не намекают, тут прямо говорят "нет прямой связи вакцины и смерти".
stm написав:saying there’s no evidence of a direct link. Я прям не знаю как ещё сказать ))) тут даже не намекают, тут прямо говорят "нет прямой связи вакцины и смерти".
А что говорят тут ?
“Clearly, Covid-19 is far more dangerous to most patients than vaccination,” Steinar Madsen, medical director at the Norwegian Medicines Agency, said by phone on Monday, adding that a connection between the vaccine and the deaths is difficult to prove. “We are not alarmed.”
The side effects of immunization can, in some cases, “tip the patients into a more serious course of the underlying disease,” Madsen said. “We can’t rule that out.”