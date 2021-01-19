Да вопрос то был у меня один. Есть методика или нет.Здесь по поводу норвежских стариков.Как по мне однозначных выводов нет.

Талбот была единственным человеком в консультативной группе CDC, который рекомендовал не предлагать вакцины против Covid-19 в первую очередь пожилым и больным людям в домах престарелых - не потому, что она беспокоилась, что им может быть причинен вред, сказала она, а потому, что она беспокоилась о неизбежности смерть вскоре после прививки снизит доверие к вакцинам. Талбот сказала, что она также думает, что, возможно, будет лучше использовать дефицитные материалы для иммунизации людей, окружающих стариков и больных.



По словам Талбота, одним из ключевых показателей будет сравнение количества людей, которые обычно умирают в доме престарелых, с количеством людей, умирающих вскоре после вакцинации против Covid.



Ежедневные смерти

«Важно помнить, что около 45 человек умирают каждый день в домах престарелых в Норвегии , поэтому не факт, что это означает избыточную смертность или наличие причинно-следственной связи», - говорит Камилла Столтенберг, глава Норвежского института общественности. Здоровье, говорится на пресс-конференции в понедельник.