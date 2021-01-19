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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:53

  tumos написав:
  stm написав:Существует факт крайне большой смертности в домах престарелых без вакцинации ;) всё остальное как с "массовой" и "масштабной" вакцинацией - несущественные детали в различиях :)

Другими словами - они рано или поздно все равно бы умерли в виду большой смертности.


Дык мы все рано или поздно. Но каждый отъезжающий в данной ситуации желает быть в последнем вагоне, а не стремится попасть в первый.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:00

  lapay написав:
  tumos написав:Да вопрос то был у меня один. Есть методика или нет.

Є. Зрівнюється смертність, за певний період, в піддослідній групі і контролі. Групи з однаковими параметрами, різницю в результатах бажано отримати більше п'яти стандартних відхилень.

Это некий косвенный подход. Он применялся в случае вакцинации стариков в Норвегии ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:04

  tumos написав:
  stm написав:Другими словами наука не знает ответы на все вопросы сразу, но приближается к разгадке :)

Да вопрос то был у меня один. Есть методика или нет.
Здесь по поводу норвежских стариков.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... nd-vaccine
Как по мне однозначных выводов нет.

Однозначный вывод есть. На Бога надежды хорошо, но вакцина - лучше ;)
Там уже разрешили брать юридическое решение о "попробовать выжить с вакциной или подождать с Божьей помощью" на лечащего врача пожилого человека, но не только. Если он(пожилой) в твердом уме и памяти, решение окончательное за ним. Если нет, - родственники. Как по мне верное и взвешенное решение, ведущее к двойному контролю по взаимному согласию.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:23

  stm написав:Однозначный вывод есть. На Бога надежды хорошо, но вакцина - лучше ;)
Там уже разрешили брать юридическое решение о "попробовать выжить с вакциной или подождать с Божьей помощью" на лечащего врача пожилого человека, но не только. Если он(пожилой) в твердом уме и памяти, решение окончательное за ним. Если нет, - родственники. Как по мне верное и взвешенное решение, ведущее к двойному контролю по взаимному согласию.

Обсуждение было от чего умерли старики и как следствие побочных эффектах вакцины.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:33

  Ratatui написав:
Дык мы все рано или поздно. Но каждый отъезжающий в данной ситуации желает быть в последнем вагоне, а не стремится попасть в первый.

Далеко не каждый. Вы много общались с клиентами паллиативной медицины? Точно уверенны, что все из них стремиться продлить как можно дольше свои страдания?
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:55

  tumos написав:
  stm написав:Другими словами наука не знает ответы на все вопросы сразу, но приближается к разгадке :)

Да вопрос то был у меня один. Есть методика или нет.
Здесь по поводу норвежских стариков.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... nd-vaccine
Как по мне однозначных выводов нет.

Из Вашей ссылки:
Талбот была единственным человеком в консультативной группе CDC, который рекомендовал не предлагать вакцины против Covid-19 в первую очередь пожилым и больным людям в домах престарелых - не потому, что она беспокоилась, что им может быть причинен вред, сказала она, а потому, что она беспокоилась о неизбежности смерть вскоре после прививки снизит доверие к вакцинам. Талбот сказала, что она также думает, что, возможно, будет лучше использовать дефицитные материалы для иммунизации людей, окружающих стариков и больных.

По словам Талбота, одним из ключевых показателей будет сравнение количества людей, которые обычно умирают в доме престарелых, с количеством людей, умирающих вскоре после вакцинации против Covid.

Ежедневные смерти
«Важно помнить, что около 45 человек умирают каждый день в домах престарелых в Норвегии, поэтому не факт, что это означает избыточную смертность или наличие причинно-следственной связи», - говорит Камилла Столтенберг, глава Норвежского института общественности. Здоровье, говорится на пресс-конференции в понедельник.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:56

  tumos написав:
  stm написав:Однозначный вывод есть. На Бога надежды хорошо, но вакцина - лучше ;)
Там уже разрешили брать юридическое решение о "попробовать выжить с вакциной или подождать с Божьей помощью" на лечащего врача пожилого человека, но не только. Если он(пожилой) в твердом уме и памяти, решение окончательное за ним. Если нет, - родственники. Как по мне верное и взвешенное решение, ведущее к двойному контролю по взаимному согласию.

Обсуждение было от чего умерли старики и как следствие побочных эффектах вакцины.

saying there’s no evidence of a direct link.
Я прям не знаю как ещё сказать ))) тут даже не намекают, тут прямо говорят "нет прямой связи вакцины и смерти".
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Это некий косвенный подход. Он применялся в случае вакцинации стариков в Норвегии ?

Вибірка замала. Тут багато хто не вірить, що від ковіду вже померли два мільйони, а тут 15 дуже хворих людей.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:14

  stm написав:saying there’s no evidence of a direct link.
Я прям не знаю как ещё сказать ))) тут даже не намекают, тут прямо говорят "нет прямой связи вакцины и смерти".


А что говорят тут ?
“Clearly, Covid-19 is far more dangerous to most patients than vaccination,” Steinar Madsen, medical director at the Norwegian Medicines Agency, said by phone on Monday, adding that a connection between the vaccine and the deaths is difficult to prove. “We are not alarmed.”

The side effects of immunization can, in some cases, “tip the patients into a more serious course of the underlying disease,” Madsen said. “We can’t rule that out.
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