|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 21:48
В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).
Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.
В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19984
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4778 раз.
- Подякували: 7498 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
1
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:11
tumos написав:
......
А что говорят тут ?
“Clearly, Covid-19 is far more dangerous to most patients than vaccination,” Steinar Madsen, medical director at the Norwegian Medicines Agency, said by phone on Monday, adding that a connection between the vaccine and the deaths is difficult to prove. “We are not alarmed.”
The side effects of immunization can, in some cases, “tip the patients into a more serious course of the underlying disease,” Madsen said. “We can’t rule that out.”
При 45 смертях в домах престарелых за день, т.е. 310 смертях в неделю, вполне вероятно, что кто-то из них умрет на пару дней раньше в результате вакцинации.
Есть два выхода - не вакцинировать особо тяжёлых стариков. Но это покажет им, что их уже практически списали.
Второй выход - не вакцинировать вообще дома престарелых. Но тут практика уже показала массовую смертность от ковида.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 18244
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4664 раз.
- Подякували: 4357 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:11
freeze написав:
В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).
Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.
В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией
-
Lady_N
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 05.07.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:38
Lady_N написав: freeze написав:
В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).
Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.
В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией
А вам что сильно охота сидеть постоянно на локдаунах и испытывать все ограничения ?
Мне и Нетаньяху уже надоело.
Можно считать, что я материально заинтересован, потому что от локдаунов и падения экономики я потерял значительные суммы дохода. Надеюсь, что благодаря медицине и умным людям вопреки завыванию средневековья, паникёров и малограмотных кадров завершим тему коронавируса к концу года.
Израилю удачи, надеюсь весной они уже закруглят эту тему.
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 19 січ, 2021 22:45, всього редагувалось 1 раз.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19984
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4778 раз.
- Подякували: 7498 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
1
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:44
freeze написав:
В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).
Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.
В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад). Надежда исключительно на вторую дозу. Локдаун продлили до конца месяца и вьезд в страну только с ПЦР или штраф около 800$. Ну это вкратце.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:48
roberto dark написав:
У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад).
Да, я наблюдаю за цифрами.
Но такой параметр как 7-дневная средняя новых случаев заражения перестал в Израиле расти впервые с начала ноября. И началась легкая тенденция к уменьшению.
Тут приводили сегодня ссылки, что через неделю после вакцинации нет вообще эффекта в выработке антител, через две недели немного антител, дальше сильно по нарастающей.
При эффективности вакцины в 90+ процентов в принципе на количестве 2 500 000 провакцинированных человек могли заболеть достаточное количество, буквально согласно инструкции к препарату. Тем более без второй необходимой дозы.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19984
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4778 раз.
- Подякували: 7498 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7356
|1721740
|
Вів 19 січ, 2021 19:47
ЛОБ
|