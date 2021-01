Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Вів 19 січ, 2021 21:48 ЛАД написав: К лету 2021 года в странах ЕС должны быть вакцинированы минимум 70% взрослого населения.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882905.html

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882905.html



В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).

Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.

В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).

Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.

В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))

freeze 4 Форумчанин року

А что говорят тут ?

“Clearly, Covid-19 is far more dangerous to most patients than vaccination,” Steinar Madsen, medical director at the Norwegian Medicines Agency, said by phone on Monday, adding that a connection between the vaccine and the deaths is difficult to prove. “We are not alarmed.”





The side effects of immunization can, in some cases, “tip the patients into a more serious course of the underlying disease,” Madsen said. “We can’t rule that out.” ......А что говорят тут ?

При 45 смертях в домах престарелых за день, т.е. 310 смертях в неделю, вполне вероятно, что кто-то из них умрет на пару дней раньше в результате вакцинации.



Есть два выхода - не вакцинировать особо тяжёлых стариков. Но это покажет им, что их уже практически списали.

Второй выход - не вакцинировать вообще дома престарелых. Но тут практика уже показала массовую смертность от ковида.

При 45 смертях в домах престарелых за день, т.е. 310 смертях в неделю, вполне вероятно, что кто-то из них умрет на пару дней раньше в результате вакцинации.

Есть два выхода - не вакцинировать особо тяжёлых стариков. Но это покажет им, что их уже практически списали.

Второй выход - не вакцинировать вообще дома престарелых. Но тут практика уже показала массовую смертность от ковида.

ЛАД 2

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882905.html



В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).

Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.

В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно ))) В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))



Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией

Lady_N

Повідомлень: 165 З нами з: 05.07.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 22:38 Lady_N написав: freeze написав:

В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).

Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.

В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно ))) В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))



Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией



А вам что сильно охота сидеть постоянно на локдаунах и испытывать все ограничения ?

Мне и Нетаньяху уже надоело.

Можно считать, что я материально заинтересован, потому что от локдаунов и падения экономики я потерял значительные суммы дохода. Надеюсь, что благодаря медицине и умным людям вопреки завыванию средневековья, паникёров и малограмотных кадров завершим тему коронавируса к концу года.

А вам что сильно охота сидеть постоянно на локдаунах и испытывать все ограничения ?

Мне и Нетаньяху уже надоело.

Можно считать, что я материально заинтересован, потому что от локдаунов и падения экономики я потерял значительные суммы дохода. Надеюсь, что благодаря медицине и умным людям вопреки завыванию средневековья, паникёров и малограмотных кадров завершим тему коронавируса к концу года.

Израилю удачи, надеюсь весной они уже закруглят эту тему.

freeze 4 Форумчанин року

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882905.html



В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).

Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.

У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад). Надежда исключительно на вторую дозу. Локдаун продлили до конца месяца и вьезд в страну только с ПЦР или штраф около 800$. Ну это вкратце.

roberto dark



Да, я наблюдаю за цифрами.

Но такой параметр как 7-дневная средняя новых случаев заражения перестал в Израиле расти впервые с начала ноября. И началась легкая тенденция к уменьшению.

Тут приводили сегодня ссылки, что через неделю после вакцинации нет вообще эффекта в выработке антител, через две недели немного антител, дальше сильно по нарастающей.



Да, я наблюдаю за цифрами.

Но такой параметр как 7-дневная средняя новых случаев заражения перестал в Израиле расти впервые с начала ноября. И началась легкая тенденция к уменьшению.

Тут приводили сегодня ссылки, что через неделю после вакцинации нет вообще эффекта в выработке антител, через две недели немного антител, дальше сильно по нарастающей.

При эффективности вакцины в 90+ процентов в принципе на количестве 2 500 000 провакцинированных человек могли заболеть достаточное количество, буквально согласно инструкции к препарату. Тем более без второй необходимой дозы.

freeze 4 Форумчанин року

