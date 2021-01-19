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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2644264526462647

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
37
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:48

  ЛАД написав:
К лету 2021 года в странах ЕС должны быть вакцинированы минимум 70% взрослого населения.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882905.html


В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).
Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.
В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:11

  tumos написав:......
А что говорят тут ?
“Clearly, Covid-19 is far more dangerous to most patients than vaccination,” Steinar Madsen, medical director at the Norwegian Medicines Agency, said by phone on Monday, adding that a connection between the vaccine and the deaths is difficult to prove. “We are not alarmed.”


The side effects of immunization can, in some cases, “tip the patients into a more serious course of the underlying disease,” Madsen said. “We can’t rule that out.

При 45 смертях в домах престарелых за день, т.е. 310 смертях в неделю, вполне вероятно, что кто-то из них умрет на пару дней раньше в результате вакцинации.

Есть два выхода - не вакцинировать особо тяжёлых стариков. Но это покажет им, что их уже практически списали.
Второй выход - не вакцинировать вообще дома престарелых. Но тут практика уже показала массовую смертность от ковида.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:11

  freeze написав:
  ЛАД написав:
К лету 2021 года в странах ЕС должны быть вакцинированы минимум 70% взрослого населения.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882905.html


В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).
Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.
В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))


Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией :wink: :D
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:38

Lady_N написав:
  freeze написав:
В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).
Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.
В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))


Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией :wink: :D


А вам что сильно охота сидеть постоянно на локдаунах и испытывать все ограничения ?
Мне и Нетаньяху уже надоело.
Можно считать, что я материально заинтересован, потому что от локдаунов и падения экономики я потерял значительные суммы дохода. Надеюсь, что благодаря медицине и умным людям вопреки завыванию средневековья, паникёров и малограмотных кадров завершим тему коронавируса к концу года.
Израилю удачи, надеюсь весной они уже закруглят эту тему.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 19 січ, 2021 22:45, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:44

  freeze написав:
  ЛАД написав:
К лету 2021 года в странах ЕС должны быть вакцинированы минимум 70% взрослого населения.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/19/1882905.html


В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения).
Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения.
В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад). Надежда исключительно на вторую дозу. Локдаун продлили до конца месяца и вьезд в страну только с ПЦР или штраф около 800$. Ну это вкратце.
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:48

  roberto dark написав:У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад).


Да, я наблюдаю за цифрами.
Но такой параметр как 7-дневная средняя новых случаев заражения перестал в Израиле расти впервые с начала ноября. И началась легкая тенденция к уменьшению.
Тут приводили сегодня ссылки, что через неделю после вакцинации нет вообще эффекта в выработке антител, через две недели немного антител, дальше сильно по нарастающей.

При эффективности вакцины в 90+ процентов в принципе на количестве 2 500 000 провакцинированных человек могли заболеть достаточное количество, буквально согласно инструкции к препарату. Тем более без второй необходимой дозы.
freeze
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