Додано: Вів 19 січ, 2021 23:33

freeze написав: roberto dark написав: freeze Не в курсе про 7-дневную среднюю, но сегодня утром с официальных источников сообщили, что за последние сутки, примерно у каждого десятого протестированного был позитивный результат и это самый высокий показатель за последнее время.



Если не ошибаюсь, тут у нас доходило до позитивного теста у каждого третьего протестированного благодаря местной стратегии просто делаем меньше тестов.

У вас похоже просто честное здравоохранение. Если не ошибаюсь, тут у нас доходило до позитивного теста у каждого третьего протестированного благодаря местной стратегии просто делаем меньше тестов.У вас похоже просто честное здравоохранение.

За последние 24 часа в Израиле официально подтверждены 10.022 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 5092 с полуночи. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. Днем ранее сообщалось о 7098 новых заражениях. Такие данные привел минздрав в сводке по состоянию на 16:19 вторника, 19 января.За сутки проведено 100.878 анализов на коронавирус, доля положительных результатов достигла 10,3%. Днем ранее она составляла 10,2% при 69.000 проведенных тестов. На счет информативности и достоверности израильского минздрава, то конечно тут вообще небо и земля в сравнении с Украиной. Но в целом ситуация очень пока далека от того, что бы говорить о какой либо победе над короновирусом у нас в марте ( Израиль на сегодня лидер по количеству зараженных в день В МИРЕ, в перерасчете на душу населения). Есть кстати и весьма пессимистичные прогнозы, например