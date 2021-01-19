В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения). Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения. В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
“Clearly, Covid-19 is far more dangerous to most patients than vaccination,” Steinar Madsen, medical director at the Norwegian Medicines Agency, said by phone on Monday, adding that a connection between the vaccine and the deaths is difficult to prove. “We are not alarmed.”
The side effects of immunization can, in some cases, “tip the patients into a more serious course of the underlying disease,” Madsen said. “We can’t rule that out.”
При 45 смертях в домах престарелых за день, т.е. 310 смертях в неделю, вполне вероятно, что кто-то из них умрет на пару дней раньше в результате вакцинации.
Есть два выхода - не вакцинировать особо тяжёлых стариков. Но это покажет им, что их уже практически списали. Второй выход - не вакцинировать вообще дома престарелых. Но тут практика уже показала массовую смертность от ковида.
В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения). Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения. В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией
freeze написав: В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения). Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения. В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией
А вам что сильно охота сидеть постоянно на локдаунах и испытывать все ограничения ? Мне и Нетаньяху уже надоело. Можно считать, что я материально заинтересован, потому что от локдаунов и падения экономики я потерял значительные суммы дохода. Надеюсь, что благодаря медицине и умным людям вопреки завыванию средневековья, паникёров и малограмотных кадров завершим тему коронавируса к концу года. Израилю удачи, надеюсь весной они уже закруглят эту тему.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 19 січ, 2021 22:45, всього редагувалось 1 раз.
В Израиле уже сейчас привиты 44 % взрослого населения (30 % от общего населения). Послушал сейчас в ТГ мотивирующую речь Нетаньяху - сплотимся, мы единый народ, все на вакцинацию, мы будем первой страной цивилизованной путём победившей ковид, наша экономика будет расти, мы снимем весной все ограничения. В сочетание с брутальным тембром голоса Премьера слушается забойно )))
У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад). Надежда исключительно на вторую дозу. Локдаун продлили до конца месяца и вьезд в страну только с ПЦР или штраф около 800$. Ну это вкратце.
roberto dark написав:У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад).
Да, я наблюдаю за цифрами. Но такой параметр как 7-дневная средняя новых случаев заражения перестал в Израиле расти впервые с начала ноября. И началась легкая тенденция к уменьшению. Тут приводили сегодня ссылки, что через неделю после вакцинации нет вообще эффекта в выработке антител, через две недели немного антител, дальше сильно по нарастающей.
При эффективности вакцины в 90+ процентов в принципе на количестве 2 500 000 провакцинированных человек могли заболеть достаточное количество, буквально согласно инструкции к препарату. Тем более без второй необходимой дозы.
freeze Не в курсе про 7-дневную среднюю, но сегодня утром с официальных источников сообщили, что за последние сутки, примерно у каждого десятого протестированного был позитивный результат и это самый высокий показатель за последнее время.
roberto dark написав:freeze Не в курсе про 7-дневную среднюю, но сегодня утром с официальных источников сообщили, что за последние сутки, примерно у каждого десятого протестированного был позитивный результат и это самый высокий показатель за последнее время.
Если не ошибаюсь, тут у нас доходило до позитивного теста у каждого третьего протестированного благодаря местной стратегии просто делаем меньше тестов. У вас похоже просто честное здравоохранение.
Lady_N написав:........ Вы оба так усердно топите за вакцинацию, что создается впечатление о вашей сильной заинтересованности, подкрепленной материальной мотивацией
Я не топлю за вакцину. Но, к сожалению, лекарств от вирусов пока не придумали. Предложите другой эффективный метод борьбы с ковидом, я с удовольствием буду топить за него. И да, к сожалению, за агитацию за вакцины мне не платят. Уверен, что freeze'у тоже.
roberto dark написав:freeze Не в курсе про 7-дневную среднюю, но сегодня утром с официальных источников сообщили, что за последние сутки, примерно у каждого десятого протестированного был позитивный результат и это самый высокий показатель за последнее время.
Если не ошибаюсь, тут у нас доходило до позитивного теста у каждого третьего протестированного благодаря местной стратегии просто делаем меньше тестов. У вас похоже просто честное здравоохранение.
За последние 24 часа в Израиле официально подтверждены 10.022 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 5092 с полуночи. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. Днем ранее сообщалось о 7098 новых заражениях. Такие данные привел минздрав в сводке по состоянию на 16:19 вторника, 19 января. За сутки проведено 100.878 анализов на коронавирус, доля положительных результатов достигла 10,3%. Днем ранее она составляла 10,2% при 69.000 проведенных тестов. На счет информативности и достоверности израильского минздрава, то конечно тут вообще небо и земля в сравнении с Украиной. Но в целом ситуация очень пока далека от того, что бы говорить о какой либо победе над короновирусом у нас в марте ( Израиль на сегодня лидер по количеству зараженных в день В МИРЕ, в перерасчете на душу населения). Есть кстати и весьма пессимистичные прогнозы, например https://mignews.com/mobile/article.html ... 4943_18769