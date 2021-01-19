freeze написав:Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо. Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.
Давайте посмотрим на ситуацию с такого угла зрения. Ковид наступает, эпидемия в мировом масштабе. Казалось бы можно было закрыть вопрос через создание уже существующих типов вакцин. Но принимается решение идти на возможный риск в получении отрицательного результата при создании новой технологии в такой критический период. Да и суммы от сбыта продукции на кону огромные. Почему рискнули ?
roberto dark написав:......ю Но в целом ситуация очень пока далека от того, что бы говорить о какой либо победе над короновирусом у нас в марте ( Израиль на сегодня лидер по количеству зараженных в день В МИРЕ, в перерасчете на душу населения). Есть кстати и весьма пессимистичные прогнозы, например https://mignews.com/mobile/article.html ... 4943_18769
Согласен, о победе у вас говорить явно рано. Но и не так мрачно, учитывая, что по общему числу случаев вы на 14 месте, а по смертям на 59. Насколько слышу о вашей ситуации, за большое количество новых случаев можно благодарить ортодоксов и арабов. Результатов вакцинации ждать ещё рано, тем более, что 28% это не количество вакцинированных людей, а количество введенных доз (есть люди, которые получили уже вторую дозу). Мне кажется, что прогноз, на который Вы сослались, чересчур пессимистический. Если темпы вакцинации будут сохраняться или, тем более, расти, то к концу марта у вас должна быть значительно более благоприятная ситуация.
roberto dark написав: У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад). Надежда исключительно на вторую дозу. Локдаун продлили до конца месяца и вьезд в страну только с ПЦР или штраф около 800$. Ну это вкратце.
Речь о том, что эпопея с вирусом только начинается. Способность поражать иммунную систему - самое подлое, но кроме того расширение эпидемии и рост вариаций вируса сделает его самым распространённым заболеванием. Количество вакцин на каждый новый штамп создавать не реально. Универсального лекарства не может существовать вообще по определению. Ведь лекарства от СПИДА нет до сих пор, и надежда только на новое поколение, что может иметь стойкость перед вирусом - по аналогу детей рождённых от матерей со спидом, но не больных, а имеющих генетическое изменение(типа штампа в генах).
Попытка краткосрочно погасить эпидемию и ввести тотальный контроль - под силам только Китаю.
Под ударом глобализация и вообще ... - международные отношения. Ибо практически везде будут появляться свои - новые штампы вируса.
НЕ глядя, нежданно-негадано мы можем оказаться в начале эпохи "средневековья". Чего ни кто не хочет. В то же время каждый организм это свой набор способностей, и предрасположенности к иным болезням. Здоровья Вам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
roberto dark написав:freeze Не в курсе про 7-дневную среднюю, но сегодня утром с официальных источников сообщили, что за последние сутки, примерно у каждого десятого протестированного был позитивный результат и это самый высокий показатель за последнее время.
Если не ошибаюсь, тут у нас доходило до позитивного теста у каждого третьего протестированного благодаря местной стратегии просто делаем меньше тестов. У вас похоже просто честное здравоохранение.
За последние 24 часа в Израиле официально подтверждены 10.022 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 5092 с полуночи. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. Днем ранее сообщалось о 7098 новых заражениях. Такие данные привел минздрав в сводке по состоянию на 16:19 вторника, 19 января. За сутки проведено 100.878 анализов на коронавирус, доля положительных результатов достигла 10,3%. Днем ранее она составляла 10,2% при 69.000 проведенных тестов. На счет информативности и достоверности израильского минздрава, то конечно тут вообще небо и земля в сравнении с Украиной. Но в целом ситуация очень пока далека от того, что бы говорить о какой либо победе над короновирусом у нас в марте ( Израиль на сегодня лидер по количеству зараженных в день В МИРЕ, в перерасчете на душу населения). Есть кстати и весьма пессимистичные прогнозы, например https://mignews.com/mobile/article.html ... 4943_18769
По сравнению с Украиной статистика - неприемлема. Знакомый переболел - даже не сдавал тесты.(ему сразу рекомендовали даже не выходить из квартиры) Выставили диагноз так - "по внешним признакам". Выздоровел. хотя молодой - под 40, но болел тяжко. Дети не заболели. Тем кто имел сторонние проблемы со здоровьем "чернобыльцы" - сгорели в течении недели.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо. Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.
Давайте посмотрим на ситуацию с такого угла зрения. Ковид наступает, эпидемия в мировом масштабе. Казалось бы можно было закрыть вопрос через создание уже существующих типов вакцин. Но принимается решение идти на возможный риск в получении отрицательного результата при создании новой технологии в такой критический период. Да и суммы от сбыта продукции на кону огромные. Почему рискнули ?
Во-первых, никто не запрещал разрабатывать обычные вакцины. И они разработаны. Например, CoronaVac от Sinovac Biotech и ряд других. Близки к ним живые аттенуированные вакцины - например, вакцина-кандидат альянса SpyBiotech Великобритании и Института сыворотки Индии.
Во-вторых,... Тут судить не берусь, мало знаком с вопросом. Возможно, проще технология, легче развернуть масштабное производство, а требуются беспрецедентные объёмы. Опять же, не знаю, насколько новые эти новые технологии - может, они уже хорошо отработаны.
freeze написав:Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо. Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.
Давайте посмотрим на ситуацию с такого угла зрения. Ковид наступает, эпидемия в мировом масштабе. Казалось бы можно было закрыть вопрос через создание уже существующих типов вакцин. Но принимается решение идти на возможный риск в получении отрицательного результата при создании новой технологии в такой критический период. Да и суммы от сбыта продукции на кону огромные. Почему рискнули ?
Во-первых, никто не запрещал разрабатывать обычные вакцины. И они разработаны. Например, CoronaVac от Sinovac Biotech и ряд других. Близки к ним живые аттенуированные вакцины - например, вакцина-кандидат альянса SpyBiotech Великобритании и Института сыворотки Индии.
Во-вторых,... Тут судить не берусь, мало знаком с вопросом. Возможно, проще технология, легче развернуть масштабное производство, а требуются беспрецедентные объёмы. Опять же, не знаю, насколько новые эти новые технологии - может, они уже хорошо отработаны.