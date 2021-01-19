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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2645264626472648 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 116 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 37 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 116 Додано: Сер 20 січ, 2021 01:01 freeze написав: Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.

Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины. Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.



Давайте посмотрим на ситуацию с такого угла зрения. Ковид наступает, эпидемия в мировом масштабе. Казалось бы можно было закрыть вопрос через создание уже существующих типов вакцин. Но принимается решение идти на возможный риск в получении отрицательного результата при создании новой технологии в такой критический период. Да и суммы от сбыта продукции на кону огромные. Почему рискнули ? Давайте посмотрим на ситуацию с такого угла зрения. Ковид наступает, эпидемия в мировом масштабе. Казалось бы можно было закрыть вопрос через создание уже существующих типов вакцин. Но принимается решение идти на возможный риск в получении отрицательного результата при создании новой технологии в такой критический период. Да и суммы от сбыта продукции на кону огромные. Почему рискнули ? tumos Повідомлень: 1459 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 01:08 roberto dark написав: ......ю

Но в целом ситуация очень пока далека от того, что бы говорить о какой либо победе над короновирусом у нас в марте ( Израиль на сегодня лидер по количеству зараженных в день В МИРЕ, в перерасчете на душу населения). Есть кстати и весьма пессимистичные прогнозы, например https://mignews.com/mobile/article.html ... 4943_18769 ......юНо в целом ситуация очень пока далека от того, что бы говорить о какой либо победе над короновирусом у нас в марте ( Израиль на сегодня лидер по количеству зараженных в день В МИРЕ, в перерасчете на душу населения). Есть кстати и весьма пессимистичные прогнозы, например

Согласен, о победе у вас говорить явно рано. Но и не так мрачно, учитывая, что по общему числу случаев вы на 14 месте, а по смертям на 59.

Насколько слышу о вашей ситуации, за большое количество новых случаев можно благодарить ортодоксов и арабов.

Результатов вакцинации ждать ещё рано, тем более, что 28% это не количество вакцинированных людей, а количество введенных доз (есть люди, которые получили уже вторую дозу).

Мне кажется, что прогноз, на который Вы сослались, чересчур пессимистический. Если темпы вакцинации будут сохраняться или, тем более, расти, то к концу марта у вас должна быть значительно более благоприятная ситуация. Согласен, о победе у вас говорить явно рано. Но и не так мрачно, учитывая, что по общему числу случаев вы на 14 месте, а по смертям на 59.Насколько слышу о вашей ситуации, за большое количество новых случаев можно благодарить ортодоксов и арабов.Результатов вакцинации ждать ещё рано, тем более, что 28% это не количество вакцинированных людей, а количество введенных доз (есть люди, которые получили уже вторую дозу).Мне кажется, что прогноз, на который Вы сослались, чересчур пессимистический. Если темпы вакцинации будут сохраняться или, тем более, расти, то к концу марта у вас должна быть значительно более благоприятная ситуация. ЛАД 2 Повідомлень: 18247 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4664 раз. Подякували: 4357 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 01:19 roberto dark написав: У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад). Надежда исключительно на вторую дозу. Локдаун продлили до конца месяца и вьезд в страну только с ПЦР или штраф около 800$. Ну это вкратце. У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит...Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад). Надежда исключительно на вторую дозу. Локдаун продлили до конца месяца и вьезд в страну только с ПЦР или штраф около 800$. Ну это вкратце.

Речь о том, что эпопея с вирусом только начинается.

Способность поражать иммунную систему - самое подлое, но кроме того расширение эпидемии и рост вариаций вируса сделает его самым распространённым заболеванием.

Количество вакцин на каждый новый штамп создавать не реально.

Универсального лекарства не может существовать вообще по определению.

Ведь лекарства от СПИДА нет до сих пор, и надежда только на новое поколение, что может иметь стойкость перед вирусом - по аналогу детей рождённых от матерей со спидом, но не больных, а имеющих генетическое изменение(типа штампа в генах).



Попытка краткосрочно погасить эпидемию и ввести тотальный контроль - под силам только Китаю.



Под ударом глобализация и вообще ... - международные отношения. Ибо практически везде будут появляться свои - новые штампы вируса.



НЕ глядя, нежданно-негадано мы можем оказаться в начале эпохи "средневековья".

Чего ни кто не хочет.

В то же время каждый организм это свой набор способностей, и предрасположенности к иным болезням.

Здоровья Вам. Речь о том, что эпопея с вирусом только начинается.Способность поражать иммунную систему - самое подлое, но кроме того расширение эпидемии и рост вариаций вируса сделает его самым распространённым заболеванием.Количество вакцин на каждый новый штамп создавать не реально.Универсального лекарства не может существовать вообще по определению.Ведь лекарства от СПИДА нет до сих пор, и надежда только на новое поколение, что может иметь стойкость перед вирусом - по аналогу детей рождённых от матерей со спидом, но не больных, а имеющих генетическое изменение(типа штампа в генах).Попытка краткосрочно погасить эпидемию и ввести тотальный контроль - под силам только Китаю.Под ударом глобализация и вообще ... - международные отношения. Ибо практически везде будут появляться свои - новые штампы вируса.НЕ глядя, нежданно-негадано мы можем оказаться в начале эпохи "средневековья".Чего ни кто не хочет.В то же время каждый организм это свой набор способностей, и предрасположенности к иным болезням.Здоровья Вам. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8652 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 01:30 roberto dark написав: freeze написав: roberto dark написав: freeze Не в курсе про 7-дневную среднюю, но сегодня утром с официальных источников сообщили, что за последние сутки, примерно у каждого десятого протестированного был позитивный результат и это самый высокий показатель за последнее время.



Если не ошибаюсь, тут у нас доходило до позитивного теста у каждого третьего протестированного благодаря местной стратегии просто делаем меньше тестов.

У вас похоже просто честное здравоохранение. Если не ошибаюсь, тут у нас доходило до позитивного теста у каждого третьего протестированного благодаря местной стратегии просто делаем меньше тестов.У вас похоже просто честное здравоохранение.

За последние 24 часа в Израиле официально подтверждены 10.022 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 5092 с полуночи. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. Днем ранее сообщалось о 7098 новых заражениях. Такие данные привел минздрав в сводке по состоянию на 16:19 вторника, 19 января.

За сутки проведено 100.878 анализов на коронавирус, доля положительных результатов достигла 10,3%. Днем ранее она составляла 10,2% при 69.000 проведенных тестов. На счет информативности и достоверности израильского минздрава, то конечно тут вообще небо и земля в сравнении с Украиной. Но в целом ситуация очень пока далека от того, что бы говорить о какой либо победе над короновирусом у нас в марте ( Израиль на сегодня лидер по количеству зараженных в день В МИРЕ, в перерасчете на душу населения). Есть кстати и весьма пессимистичные прогнозы, например https://mignews.com/mobile/article.html ... 4943_18769 За последние 24 часа в Израиле официально подтверждены 10.022 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 5092 с полуночи. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. Днем ранее сообщалось о 7098 новых заражениях. Такие данные привел минздрав в сводке по состоянию на 16:19 вторника, 19 января.За сутки проведено 100.878 анализов на коронавирус, доля положительных результатов достигла 10,3%. Днем ранее она составляла 10,2% при 69.000 проведенных тестов. На счет информативности и достоверности израильского минздрава, то конечно тут вообще небо и земля в сравнении с Украиной. Но в целом ситуация очень пока далека от того, что бы говорить о какой либо победе над короновирусом у нас в марте ( Израиль на сегодня лидер по количеству зараженных в день В МИРЕ, в перерасчете на душу населения). Есть кстати и весьма пессимистичные прогнозы, например

По сравнению с Украиной статистика - неприемлема.

Знакомый переболел - даже не сдавал тесты.(ему сразу рекомендовали даже не выходить из квартиры)

Выставили диагноз так - "по внешним признакам". Выздоровел. хотя молодой - под 40, но болел тяжко. Дети не заболели.

Тем кто имел сторонние проблемы со здоровьем "чернобыльцы" - сгорели в течении недели. По сравнению с Украиной статистика - неприемлема.Знакомый переболел - даже не сдавал тесты.(ему сразу рекомендовали даже не выходить из квартиры)Выставили диагноз так - "по внешним признакам". Выздоровел. хотя молодой - под 40, но болел тяжко. Дети не заболели.Тем кто имел сторонние проблемы со здоровьем "чернобыльцы" - сгорели в течении недели. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8652 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 01:39 tumos написав: freeze написав: Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.

Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины. Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.



Давайте посмотрим на ситуацию с такого угла зрения. Ковид наступает, эпидемия в мировом масштабе. Казалось бы можно было закрыть вопрос через создание уже существующих типов вакцин. Но принимается решение идти на возможный риск в получении отрицательного результата при создании новой технологии в такой критический период. Да и суммы от сбыта продукции на кону огромные. Почему рискнули ? Давайте посмотрим на ситуацию с такого угла зрения. Ковид наступает, эпидемия в мировом масштабе. Казалось бы можно было закрыть вопрос через создание уже существующих типов вакцин. Но принимается решение идти на возможный риск в получении отрицательного результата при создании новой технологии в такой критический период. Да и суммы от сбыта продукции на кону огромные. Почему рискнули ?

Во-первых, никто не запрещал разрабатывать обычные вакцины. И они разработаны. Например, CoronaVac от Sinovac Biotech и ряд других.

Близки к ним живые аттенуированные вакцины - например, вакцина-кандидат альянса SpyBiotech Великобритании и Института сыворотки Индии.



Во-вторых,... Тут судить не берусь, мало знаком с вопросом. Возможно, проще технология, легче развернуть масштабное производство, а требуются беспрецедентные объёмы. Опять же, не знаю, насколько новые эти новые технологии - может, они уже хорошо отработаны. Во-первых, никто не запрещал разрабатывать обычные вакцины. И они разработаны. Например, CoronaVac от Sinovac Biotech и ряд других.Близки к ним живые аттенуированные вакцины - например, вакцина-кандидат альянса SpyBiotech Великобритании и Института сыворотки Индии.Во-вторых,... Тут судить не берусь, мало знаком с вопросом. Возможно, проще технология, легче развернуть масштабное производство, а требуются беспрецедентные объёмы. Опять же, не знаю, насколько новые эти новые технологии - может, они уже хорошо отработаны. ЛАД 2 Повідомлень: 18247 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4664 раз. Подякували: 4357 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 02:06 ЛАД написав: tumos написав: freeze написав: Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.

Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины. Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.



Давайте посмотрим на ситуацию с такого угла зрения. Ковид наступает, эпидемия в мировом масштабе. Казалось бы можно было закрыть вопрос через создание уже существующих типов вакцин. Но принимается решение идти на возможный риск в получении отрицательного результата при создании новой технологии в такой критический период. Да и суммы от сбыта продукции на кону огромные. Почему рискнули ? Давайте посмотрим на ситуацию с такого угла зрения. Ковид наступает, эпидемия в мировом масштабе. Казалось бы можно было закрыть вопрос через создание уже существующих типов вакцин. Но принимается решение идти на возможный риск в получении отрицательного результата при создании новой технологии в такой критический период. Да и суммы от сбыта продукции на кону огромные. Почему рискнули ?

Во-первых, никто не запрещал разрабатывать обычные вакцины. И они разработаны. Например, CoronaVac от Sinovac Biotech и ряд других.

Близки к ним живые аттенуированные вакцины - например, вакцина-кандидат альянса SpyBiotech Великобритании и Института сыворотки Индии.



Во-вторых,... Тут судить не берусь, мало знаком с вопросом. Возможно, проще технология, легче развернуть масштабное производство, а требуются беспрецедентные объёмы. Опять же, не знаю, насколько новые эти новые технологии - может, они уже хорошо отработаны. Во-первых, никто не запрещал разрабатывать обычные вакцины. И они разработаны. Например, CoronaVac от Sinovac Biotech и ряд других.Близки к ним живые аттенуированные вакцины - например, вакцина-кандидат альянса SpyBiotech Великобритании и Института сыворотки Индии.Во-вторых,... Тут судить не берусь, мало знаком с вопросом. Возможно, проще технология, легче развернуть масштабное производство, а требуются беспрецедентные объёмы. Опять же, не знаю, насколько новые эти новые технологии - может, они уже хорошо отработаны.

Технологи считают что им удастся прорваться в будущее https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/416207-bloomberg-zayavil-o-perspektivah-tehnologii-v-osnove-vakcin-ot-covid-19-v?photo=1

Походу именитые компании таки работали над новинками от ВИЧ и рака, а тут финансирование всех стран мира привалило и пошла жара. И, походу, эту технологию не удалось взломать неназванным хакерам Технологи считают что им удастся прорваться в будущееПоходу именитые компании таки работали над новинками от ВИЧ и рака, а тут финансирование всех стран мира привалило и пошла жара. И, походу, эту технологию не удалось взломать неназванным хакерам stm

Повідомлень: 2675 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2645264626472648 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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