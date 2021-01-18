Додано: Сер 20 січ, 2021 01:19

roberto dark написав: У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит... Чем больше вакцинированных, тем больше заражённых. Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад). Надежда исключительно на вторую дозу. Локдаун продлили до конца месяца и вьезд в страну только с ПЦР или штраф около 800$. Ну это вкратце. У нас в Израиле вообще какой то парадокс происходит...Уже есть мнения израильских врачей о неэффективности первой дозы от Pfizer ибо после неё уже заболело почти 13 000 человек( привился сам 2 недели назад). Надежда исключительно на вторую дозу. Локдаун продлили до конца месяца и вьезд в страну только с ПЦР или штраф около 800$. Ну это вкратце.



понеділок, 18 січень 2021, 23:15

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 60810.html

Руйнівні довгострокові наслідки коронавірусу можуть викликати у багатьох тих, що вижили, проблеми з серцем, діабет і хронічні захворювання печінки і нирок. Кожен восьмий "видужалий" від коронавірусу помирає протягом п'яти місяців, - дослідженняпонеділок, 18 січень 2021, 23:15Руйнівні довгострокові наслідки коронавірусу можуть викликати у багатьох тих, що вижили, проблеми з серцем, діабет і хронічні захворювання печінки і нирок.

Речь о том, что эпопея с вирусом только начинается.Способность поражать иммунную систему - самое подлое, но кроме того расширение эпидемии и рост вариаций вируса сделает его самым распространённым заболеванием.Количество вакцин на каждый новый штамп создавать не реально.Универсального лекарства не может существовать вообще по определению.Ведь лекарства от СПИДА нет до сих пор, и надежда только на новое поколение, что может иметь стойкость перед вирусом - по аналогу детей рождённых от матерей со спидом, но не больных, а имеющих генетическое изменение(типа штампа в генах).Попытка краткосрочно погасить эпидемию и ввести тотальный контроль - под силам только Китаю.Под ударом глобализация и вообще ... - международные отношения. Ибо практически везде будут появляться свои - новые штампы вируса.НЕ глядя, нежданно-негадано мы можем оказаться в начале эпохи "средневековья".Чего ни кто не хочет.В то же время каждый организм это свой набор способностей, и предрасположенности к иным болезням.Здоровья Вам.