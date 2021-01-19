change_pm написав:Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом...
Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами. А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.
В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.
Количество провакцинированных в мире превысило 42 000 000 человек.
Kudrjavuy написав:Количество вакцин на каждый новый штамп создавать не реально.
А зачем создавать вакцины на каждый новый штамп ? ))) Листал новости вчера, все тысячи обсуждаемых мутаций коронавируса пришлись на участок, занимаемый всего в 0,1 % генома ковида. Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись. В основе всех существующих вакцин от ковида - был геном ковида образца февраля-апреля прошлого года. Говорят, что нет пока никакой проблемы, мутации бьют не туда. Может когда-то мутации и попадут именно в то место, на которое сделал ставку производитель вакцины, и придётся видоизменять вакцину под новый штамм. Но уже очевидно, что это будет достаточно редко происходить. По крайней мере вирус гриппа меняется гораздо быстрее и чувствительнее для вакцин, чем вирус короны.
freeze написав: Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо. Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.
Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом...
А что, корону "перемогли"? Пока выглядит, как победа фарм-гигантов над бюджетами
freeze написав:Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами. А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.
Буде таке, як і після щеплення від віспи:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
change_pm написав:Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом...
Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами. А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.
В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.
Количество провакцинированных в мире превысило 42 000 000 человек.
Та я не боюсь ... Я просто контраріан гай. Якщо більшість - ЗА, я зазвичай - ПРОТИ )))
Подобається мені так робити ))) не люблю з усіма дивитись в одну сторону!
зі. А стосовно вакцини, скоріш за все мені свєтить "Пфайфер" ))) причому дуже скоро. Вже опрос на роботі провели, і процес планування вакцинування почався...
change_pm написав:Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом...
Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами. А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.
В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.
Количество провакцинированных в мире превысило 42 000 000 человек.
Та я не боюсь ... Я просто контраріан гай. Якщо більшість - ЗА, я зазвичай - ПРОТИ )))
Подобається мені так робити ))) не люблю з усіма дивитись в одну сторону!
зі. А стосовно вакцини, скоріш за все мені свєтить "Пфайфер" ))) причому дуже скоро. Вже опрос на роботі провели, і процес планування вакцинування почався...
Тік-ток-тік-ток )))
Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смотом "виноват" был именно вирус...