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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2646264726482649

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:39

  change_pm написав:Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом...


Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами.
А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.

В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.

Количество провакцинированных в мире превысило 42 000 000 человек.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:54

Опыт другого человека с ковидом
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:59

  Kudrjavuy написав:Количество вакцин на каждый новый штамп создавать не реально.

А зачем создавать вакцины на каждый новый штамп ? )))
Листал новости вчера, все тысячи обсуждаемых мутаций коронавируса пришлись на участок, занимаемый всего в 0,1 % генома ковида. Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись.
В основе всех существующих вакцин от ковида - был геном ковида образца февраля-апреля прошлого года. Говорят, что нет пока никакой проблемы, мутации бьют не туда.
Может когда-то мутации и попадут именно в то место, на которое сделал ставку производитель вакцины, и придётся видоизменять вакцину под новый штамм. Но уже очевидно, что это будет достаточно редко происходить. По крайней мере вирус гриппа меняется гораздо быстрее и чувствительнее для вакцин, чем вирус короны.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:41

  change_pm написав:
  freeze написав:
Выглядит как победа науки и прогресса над ханжеством и мракобесием, имхо.
Если так пойдёт дальше, то изобретателям РНК-овых вакцин как нового направления в медицине можно смело давать Нобелевскую премию в области медицины.

Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом... :twisted:

А что, корону "перемогли"?
Пока выглядит, как победа фарм-гигантов над бюджетами :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами.
А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.

Буде таке, як і після щеплення від віспи: :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:54

  Вкладчик1234 написав:Пока выглядит, как победа фарм-гигантов над бюджетами


И какой процент бюджетов стран съели фарм-гиганты ? Десятую долю одного процента или сотую ?
Конспирологи бы написали, что фармгиганты и организовали эту эпидемию.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:10

  freeze написав:
  change_pm написав:Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом...


Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами.
А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.

В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.

Количество провакцинированных в мире превысило 42 000 000 человек.

Та я не боюсь ... Я просто контраріан гай. Якщо більшість - ЗА, я зазвичай - ПРОТИ )))

Подобається мені так робити ))) не люблю з усіма дивитись в одну сторону!

зі. А стосовно вакцини, скоріш за все мені свєтить "Пфайфер" ))) причому дуже скоро. Вже опрос на роботі провели, і процес планування вакцинування почався...

Тік-ток-тік-ток )))
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:16

  change_pm написав:
  freeze написав:
  change_pm написав:Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом...


Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами.
А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.

В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.

Количество провакцинированных в мире превысило 42 000 000 человек.

Та я не боюсь ... Я просто контраріан гай. Якщо більшість - ЗА, я зазвичай - ПРОТИ )))

Подобається мені так робити ))) не люблю з усіма дивитись в одну сторону!

зі. А стосовно вакцини, скоріш за все мені свєтить "Пфайфер" ))) причому дуже скоро. Вже опрос на роботі провели, і процес планування вакцинування почався...

Тік-ток-тік-ток )))

Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смотом "виноват" был именно вирус...
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:18

  change_pm написав:зі. А стосовно вакцини, скоріш за все мені свєтить "Пфайфер" ))) причому дуже скоро. Вже опрос на роботі провели, і процес планування вакцинування почався...


Будете отказываться от вакцинации ? Насколько я понимаю, это против Ваших убеждений.
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