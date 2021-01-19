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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:42
_hunter написав:
Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите
?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...
Хочу! Що треба робити?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:46
change_pm написав: _hunter написав:
Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите
?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...
Хочу! Що треба робити?
Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.
На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.
А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.
Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер.
Mind the gap.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:47
freeze написав:
Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись.
Смысл производства генноинжинерных вакцин - подсунуть иммунитету часть белка вируса которая с наименьшей вероятностью изменится в будущем так как важна для функционирования вируса. Иммунитет такой селекции не проводит, а просто отбирает клетки, антитела которых сильнее всего связались с белками вируса и запускает их в производство.
Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно. Бурный иммунный ответ на вакцину действительно может быть опасен если человек и так на ладан дышит. Насколько я понял никто из них не умер от анафилактического шока и подобного поэтому не утверждается прямая взаимосвязи между вакцинацией и смертями но не исключается непрямая связь. Наука всегда оставляет место сомнению, только дураки всегда уверенны во всем.
Востаннє редагувалось IgA
в Сер 20 січ, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:51
change_pm написав: freeze написав: change_pm написав:
Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом...
Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами
.
А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.
В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.
Количество провакцинированных в мире превысило 42 000 000 человек.
Та я не боюсь ... Я просто контраріан гай. Якщо більшість - ЗА, я зазвичай - ПРОТИ )))
Подобається мені так робити ))) не люблю з усіма дивитись в одну сторону!
зі. А стосовно вакцини, скоріш за все мені свєтить "Пфайфер" ))) причому дуже скоро. Вже опрос на роботі провели, і процес планування вакцинування почався...
Тік-ток-тік-ток )))
А что вас принудительно будут вакцинировать?
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vetka
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:56
vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав: _hunter написав:
Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите
?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...
Хочу! Що треба робити?
Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.
На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.
А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.
Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер.
У мене гугл автоматим сам вмикає - рестріктед мод - . Якшо не помітиш, частина підписок пропадає...
Гребана омериганська дуополія = шкода кітайчеги альтернативи світу не запропонували (((
Про блекаути одна людина пише так:
Блекаути: Пакістан - Іран - Італія (портові зони)
В П. викрали пару ядрьоних зарядів - перекинули в Іран - звідти якось в Італію (ЄС).
Тепер дивимось інфу по локдаунам в ЄС, дивимось на кількість заражень (не росте) і робимо висновок, що корона - ширма чогось більшого )))
Все - ІМХО )))
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:00
IgA написав:
Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно. Бурный иммунный ответ на вакцину действительно может быть опасен если человек и так на ладан дышит. Насколько я понял никто из них не умер от анафилактического шока и подобного поэтому не утверждается прямая взаимосвязи между вакцинацией и смертями но не исключается непрямая связь.
Насколько я понял дедули были настолько слабенькие от тяжёлых болезней, что банальное повышение температуры до 38 даже в течение короткого периода, привело или могло привести к смерти. Надо ли таким больным, дышащим на ладан, делать вакцину, даже если они согласны или даже просят, для меня вопрос. Но у скандинавов своеобразные всегда были представления о жизни и смерти, то детишек пригласят на вскрытие волка, то в своих сериалах крупным планом смакуют работу патологоанатома и тд.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:03
freeze написав: Kudrjavuy написав:
Количество вакцин на каждый новый штамп создавать не реально.
А зачем создавать вакцины на каждый новый штамп ? )))
Листал новости вчера, все тысячи обсуждаемых мутаций коронавируса пришлись на участок, занимаемый всего в 0,1 % генома ковида. Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись.
В основе всех существующих вакцин от ковида - был геном ковида образца февраля-апреля прошлого года. Говорят, что нет пока никакой проблемы, мутации бьют не туда.
Может когда-то мутации и попадут именно в то место, на которое сделал ставку производитель вакцины, и придётся видоизменять вакцину под новый штамм. Но уже очевидно, что это будет достаточно редко происходить. По крайней мере вирус гриппа меняется гораздо быстрее и чувствительнее для вакцин, чем вирус короны.
Я уже объяснил, но повторю:
Страшна не столько болезнь, сколько лечение и "последствия", а это:
1. Ревматологические последствия - не сколько от болезни, сколько от лечения.
2. Иммунная недостаточность целенаправлено пораженная вирусом.
3. Скорость появления новых штампов - и их вариации физически не изучены.
4. ДлЯ большинства профессий - это конец профессиональной деятельности по факту самой болезни без осложнений.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:08
vetka написав:
А что вас принудительно
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Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:11
change_pm написав: vetka написав:
А что вас принудительно
будут вакцинировать?
Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))
Так это же прямое нарушения Конституции. Ладно у нас, в стране третьего мира, но в США!
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:15
freeze написав:
Надо ли таким больным, дышащим на ладан, делать вакцину, даже если они согласны или даже просят, для меня вопрос.
От вируса смертность очевидно была бы больше, просто выбрали меньшее из 2 зол.
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IgA
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