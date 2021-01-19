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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2648264926502651>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:42

  _hunter написав:Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...

Хочу! Що треба робити?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:46

  change_pm написав:
  _hunter написав:Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...

Хочу! Що треба робити?

Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.

На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.

А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.

Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 20 січ, 2021 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:47

  freeze написав:Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись.

Смысл производства генноинжинерных вакцин - подсунуть иммунитету часть белка вируса которая с наименьшей вероятностью изменится в будущем так как важна для функционирования вируса. Иммунитет такой селекции не проводит, а просто отбирает клетки, антитела которых сильнее всего связались с белками вируса и запускает их в производство.

Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно. Бурный иммунный ответ на вакцину действительно может быть опасен если человек и так на ладан дышит. Насколько я понял никто из них не умер от анафилактического шока и подобного поэтому не утверждается прямая взаимосвязи между вакцинацией и смертями но не исключается непрямая связь. Наука всегда оставляет место сомнению, только дураки всегда уверенны во всем.
Востаннє редагувалось IgA в Сер 20 січ, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:51

  change_pm написав:
  freeze написав:
  change_pm написав:Головне, шоб раптом потім не вийшло, як у фільмі "Я Легенда" з Віллі Смітом...


Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами.
А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.

В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.

Количество провакцинированных в мире превысило 42 000 000 человек.

Та я не боюсь ... Я просто контраріан гай. Якщо більшість - ЗА, я зазвичай - ПРОТИ )))

Подобається мені так робити ))) не люблю з усіма дивитись в одну сторону!

зі. А стосовно вакцини, скоріш за все мені свєтить "Пфайфер" ))) причому дуже скоро. Вже опрос на роботі провели, і процес планування вакцинування почався...

Тік-ток-тік-ток )))

А что вас принудительно будут вакцинировать? :shock:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:
  _hunter написав:Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...

Хочу! Що треба робити?

Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.

На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.

А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.

Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер.

У мене гугл автоматим сам вмикає - рестріктед мод - . Якшо не помітиш, частина підписок пропадає...

Гребана омериганська дуополія = шкода кітайчеги альтернативи світу не запропонували (((

Про блекаути одна людина пише так:

Блекаути: Пакістан - Іран - Італія (портові зони)
В П. викрали пару ядрьоних зарядів - перекинули в Іран - звідти якось в Італію (ЄС).

Тепер дивимось інфу по локдаунам в ЄС, дивимось на кількість заражень (не росте) і робимо висновок, що корона - ширма чогось більшого )))

Все - ІМХО )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:00

  IgA написав:Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно. Бурный иммунный ответ на вакцину действительно может быть опасен если человек и так на ладан дышит. Насколько я понял никто из них не умер от анафилактического шока и подобного поэтому не утверждается прямая взаимосвязи между вакцинацией и смертями но не исключается непрямая связь.


Насколько я понял дедули были настолько слабенькие от тяжёлых болезней, что банальное повышение температуры до 38 даже в течение короткого периода, привело или могло привести к смерти. Надо ли таким больным, дышащим на ладан, делать вакцину, даже если они согласны или даже просят, для меня вопрос. Но у скандинавов своеобразные всегда были представления о жизни и смерти, то детишек пригласят на вскрытие волка, то в своих сериалах крупным планом смакуют работу патологоанатома и тд.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:03

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:Количество вакцин на каждый новый штамп создавать не реально.

А зачем создавать вакцины на каждый новый штамп ? )))
Листал новости вчера, все тысячи обсуждаемых мутаций коронавируса пришлись на участок, занимаемый всего в 0,1 % генома ковида. Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись.
В основе всех существующих вакцин от ковида - был геном ковида образца февраля-апреля прошлого года. Говорят, что нет пока никакой проблемы, мутации бьют не туда.
Может когда-то мутации и попадут именно в то место, на которое сделал ставку производитель вакцины, и придётся видоизменять вакцину под новый штамм. Но уже очевидно, что это будет достаточно редко происходить. По крайней мере вирус гриппа меняется гораздо быстрее и чувствительнее для вакцин, чем вирус короны.

Я уже объяснил, но повторю:
Страшна не столько болезнь, сколько лечение и "последствия", а это:
1. Ревматологические последствия - не сколько от болезни, сколько от лечения.
2. Иммунная недостаточность целенаправлено пораженная вирусом.
3. Скорость появления новых штампов - и их вариации физически не изучены.
4. ДлЯ большинства профессий - это конец профессиональной деятельности по факту самой болезни без осложнений.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:08

  vetka написав:А что вас принудительно будут вакцинировать? :shock:

Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:11

  change_pm написав:
  vetka написав:А что вас принудительно будут вакцинировать? :shock:

Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))

Так это же прямое нарушения Конституции. Ладно у нас, в стране третьего мира, но в США!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:15

  freeze написав:Надо ли таким больным, дышащим на ладан, делать вакцину, даже если они согласны или даже просят, для меня вопрос.


От вируса смертность очевидно была бы больше, просто выбрали меньшее из 2 зол.
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