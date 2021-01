Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

_hunter написав: Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...

change_pm написав: _hunter написав: Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...

Хочу! Що треба робити?

Хочу! Що треба робити? Хочу! Що треба робити?

Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.



На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.



А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.



Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер. Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер. Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 20 січ, 2021 11:51, всього редагувалось 1 раз.

freeze написав: Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись.

Смысл производства генноинжинерных вакцин - подсунуть иммунитету часть белка вируса которая с наименьшей вероятностью изменится в будущем так как важна для функционирования вируса. Иммунитет такой селекции не проводит, а просто отбирает клетки, антитела которых сильнее всего связались с белками вируса и запускает их в производство.

Смысл производства генноинжинерных вакцин - подсунуть иммунитету часть белка вируса которая с наименьшей вероятностью изменится в будущем так как важна для функционирования вируса. Иммунитет такой селекции не проводит, а просто отбирает клетки, антитела которых сильнее всего связались с белками вируса и запускает их в производство.



Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно. Бурный иммунный ответ на вакцину действительно может быть опасен если человек и так на ладан дышит. Насколько я понял никто из них не умер от анафилактического шока и подобного поэтому не утверждается прямая взаимосвязи между вакцинацией и смертями но не исключается непрямая связь. Наука всегда оставляет место сомнению, только дураки всегда уверенны во всем.



Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами.

А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.



В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.



Если опишите конкретный механизм негативного будущего воздействия любой вакцины из ныне существующих, в том числе от коронавируса, то обещаю, что буду бояться вместе с Вами.

А боятся вообще - тёмной комнаты, Барабашки, чудища из фильма Нечто, зомби и тд - как бы уже из детского возраста я вышел.

В США количество умерших от ковида по официальным данным перевалило за 400 000 человек.

Количество провакцинированных в мире превысило 42 000 000 человек.

Та я не боюсь ... Я просто контраріан гай. Якщо більшість - ЗА, я зазвичай - ПРОТИ )))



Подобається мені так робити ))) не люблю з усіма дивитись в одну сторону!



зі. А стосовно вакцини, скоріш за все мені свєтить "Пфайфер" ))) причому дуже скоро. Вже опрос на роботі провели, і процес планування вакцинування почався...



Та я не боюсь ... Я просто контраріан гай. Якщо більшість - ЗА, я зазвичай - ПРОТИ )))

Подобається мені так робити ))) не люблю з усіма дивитись в одну сторону!

зі. А стосовно вакцини, скоріш за все мені свєтить "Пфайфер" ))) причому дуже скоро. Вже опрос на роботі провели, і процес планування вакцинування почався...

Тік-ток-тік-ток )))

У мене гугл автоматим сам вмикає - рестріктед мод - . Якшо не помітиш, частина підписок пропадає...



Гребана омериганська дуополія = шкода кітайчеги альтернативи світу не запропонували (((



Про блекаути одна людина пише так:



Блекаути: Пакістан - Іран - Італія (портові зони)

В П. викрали пару ядрьоних зарядів - перекинули в Іран - звідти якось в Італію (ЄС).



Тепер дивимось інфу по локдаунам в ЄС, дивимось на кількість заражень (не росте) і робимо висновок, що корона - ширма чогось більшого )))



У мене гугл автоматим сам вмикає - рестріктед мод - . Якшо не помітиш, частина підписок пропадає...

Гребана омериганська дуополія = шкода кітайчеги альтернативи світу не запропонували (((

Про блекаути одна людина пише так:

Блекаути: Пакістан - Іран - Італія (портові зони)

В П. викрали пару ядрьоних зарядів - перекинули в Іран - звідти якось в Італію (ЄС).

Тепер дивимось інфу по локдаунам в ЄС, дивимось на кількість заражень (не росте) і робимо висновок, що корона - ширма чогось більшого )))

Все - ІМХО )))



Насколько я понял дедули были настолько слабенькие от тяжёлых болезней, что банальное повышение температуры до 38 даже в течение короткого периода, привело или могло привести к смерти. Надо ли таким больным, дышащим на ладан, делать вакцину, даже если они согласны или даже просят, для меня вопрос. Но у скандинавов своеобразные всегда были представления о жизни и смерти, то детишек пригласят на вскрытие волка, то в своих сериалах крупным планом смакуют работу патологоанатома и тд.

А зачем создавать вакцины на каждый новый штамп ? )))

Листал новости вчера, все тысячи обсуждаемых мутаций коронавируса пришлись на участок, занимаемый всего в 0,1 % генома ковида. Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись.

В основе всех существующих вакцин от ковида - был геном ковида образца февраля-апреля прошлого года. Говорят, что нет пока никакой проблемы, мутации бьют не туда.

А зачем создавать вакцины на каждый новый штамп ? )))

Листал новости вчера, все тысячи обсуждаемых мутаций коронавируса пришлись на участок, занимаемый всего в 0,1 % генома ковида. Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись.

В основе всех существующих вакцин от ковида - был геном ковида образца февраля-апреля прошлого года. Говорят, что нет пока никакой проблемы, мутации бьют не туда.

Может когда-то мутации и попадут именно в то место, на которое сделал ставку производитель вакцины, и придётся видоизменять вакцину под новый штамм. Но уже очевидно, что это будет достаточно редко происходить. По крайней мере вирус гриппа меняется гораздо быстрее и чувствительнее для вакцин, чем вирус короны.

Я уже объяснил, но повторю:

Страшна не столько болезнь, сколько лечение и "последствия", а это:

1. Ревматологические последствия - не сколько от болезни, сколько от лечения.

2. Иммунная недостаточность целенаправлено пораженная вирусом.

3. Скорость появления новых штампов - и их вариации физически не изучены.

Я уже объяснил, но повторю:

Страшна не столько болезнь, сколько лечение и "последствия", а это:

1. Ревматологические последствия - не сколько от болезни, сколько от лечения.

2. Иммунная недостаточность целенаправлено пораженная вирусом.

3. Скорость появления новых штампов - и их вариации физически не изучены.

4. ДлЯ большинства профессий - это конец профессиональной деятельности по факту самой болезни без осложнений.

Повідомлень: 8654 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 12:08 vetka написав: А что вас принудительно будут вакцинировать? А что васбудут вакцинировать?

Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))

Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде ))) Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))

Так это же прямое нарушения Конституции. Ладно у нас, в стране третьего мира, но в США!



