Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2648264926502651 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 38 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 117 Додано: Сер 20 січ, 2021 12:29 IgA написав: Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно. Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно.

И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?

Дедам - или ускоряют смерть, или непонятно что дают

Недедам - особо не нужна, т.к. "недеды" болеют ковидом как гриппом (часто на ногах).



Остановки короны пока не наблюдается, более того - заболевают привитые.



Пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины" - т.е. максимальное нагнетание страха, закупка "спасительной вакцины", утилизация "спасительной вакцины", освоение бюджета, нагнетание паники выключается, - PROFIT!!! И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?Дедам - или ускоряют смерть, или непонятно что даютНедедам - особо не нужна, т.к. "недеды" болеют ковидом как гриппом (часто на ногах).Остановки короны пока не наблюдается, более того - заболевают привитые.Пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины" - т.е. максимальное нагнетание страха, закупка "спасительной вакцины", утилизация "спасительной вакцины", освоение бюджета, нагнетание паники выключается, - PROFIT!!! Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13894 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7591 раз. Подякували: 3661 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 12:34 Вкладчик1234 написав: IgA написав: Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно. Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно.

И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?

Дедам - или ускоряют смерть, или непонятно что дают

Недедам - особо не нужна, т.к. "недеды" болеют ковидом как гриппом (часто на ногах).



Остановки короны пока не наблюдается, более того - заболевают привитые.



Пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины" - т.е. максимальное нагнетание страха, закупка "спасительной вакцины", утилизация "спасительной вакцины", освоение бюджета, нагнетание паники выключается, - PROFIT!!! И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?Дедам - или ускоряют смерть, или непонятно что даютНедедам - особо не нужна, т.к. "недеды" болеют ковидом как гриппом (часто на ногах).Остановки короны пока не наблюдается, более того - заболевают привитые.Пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины" - т.е. максимальное нагнетание страха, закупка "спасительной вакцины", утилизация "спасительной вакцины", освоение бюджета, нагнетание паники выключается, - PROFIT!!!

Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал. Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал. vetka Повідомлень: 6832 З нами з: 04.03.14 Подякував: 425 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 12:36 Вкладчик1234 написав: И в чем тогда смысл вакцино-хайпа? И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?



Смысл в том что нужно задать как можно больше вопросов, пока все не задолбаются Вам отвечать. Это будет лучшим подтверждением Вашей правоты



ПС. И побольше капса и восклицательных знаков, можно еще эмодзи добавить, а то как-то сухо и безэмоционально получилось Смысл в том что нужно задать как можно больше вопросов, пока все не задолбаются Вам отвечать. Это будет лучшим подтверждением Вашей правотыПС. И побольше капса и восклицательных знаков, можно еще эмодзи добавить, а то как-то сухо и безэмоционально получилось IgA Повідомлень: 332 З нами з: 02.07.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 12:39 vetka написав: change_pm написав: vetka написав: А что вас принудительно будут вакцинировать? А что васбудут вакцинировать?

Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде ))) Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))

Так это же прямое нарушения Конституции. Ладно у нас, в стране третьего мира, но в США! Так это же прямое нарушения Конституции. Ладно у нас, в стране третьего мира, но

Це не Штати... Це не Штати... change_pm Повідомлень: 2886 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 614 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 12:44 vetka написав: Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал

Каждая новая "акция" всё более масштабная. И по площади, и по количеству участников, и по деньгам.



Было же много всяких SARS, MERS, атипичных пневмоний, "болезней легионеров", гриппов и подобного. Видимо бизнес попёр, и появились мировые "франшизы" и "подражатели"



Можно это назвать отдельной "отраслью экономики" (именно раскрутка и борьба с вирусами гриппа, короны, всяких пневмоний и т.д.), или в боле широком смысле - сеять страх, и предлагать "решение" за деньги. Впрочем, ничего нового Каждая новая "акция" всё более масштабная. И по площади, и по количеству участников, и по деньгам.Было же много всяких SARS, MERS, атипичных пневмоний, "болезней легионеров", гриппов и подобного. Видимо бизнес попёр, и появились мировые "франшизы" и "подражатели"Можно это назвать отдельной "отраслью экономики" (именно раскрутка и борьба с вирусами гриппа, короны, всяких пневмоний и т.д.), или в боле широком смысле - сеять страх, и предлагать "решение" за деньги. Впрочем, ничего нового Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13894 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7591 раз. Подякували: 3661 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 12:51 Вкладчик1234 написав: vetka написав: Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал

Каждая новая "акция" всё более масштабная. И по площади, и по количеству участников, и по деньгам.



Было же много всяких SARS, MERS, атипичных пневмоний, "болезней легионеров", гриппов и подобного. Видимо бизнес попёр, и появились мировые "франшизы" и "подражатели"



Можно это назвать отдельной "отраслью экономики" (именно раскрутка и борьба с вирусами гриппа, короны, всяких пневмоний и т.д.), или в боле широком смысле - сеять страх, и предлагать "решение" за деньги. Впрочем, ничего нового Каждая новая "акция" всё более масштабная. И по площади, и по количеству участников, и по деньгам.Было же много всяких SARS, MERS, атипичных пневмоний, "болезней легионеров", гриппов и подобного. Видимо бизнес попёр, и появились мировые "франшизы" и "подражатели"Можно это назвать отдельной "отраслью экономики" (именно раскрутка и борьба с вирусами гриппа, короны, всяких пневмоний и т.д.), или в боле широком смысле - сеять страх, и предлагать "решение" за деньги. Впрочем, ничего нового

+1000 +1000 vetka Повідомлень: 6832 З нами з: 04.03.14 Подякував: 425 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 12:58 На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.



1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.



2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания



3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд



4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.



6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ



5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия



7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия



8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19991 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4780 раз. Подякували: 7499 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 13:00 freeze написав: На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.



1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.



2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания



3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд



4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.



6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ



5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия



7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия



8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ

А, к примеру, в Турции можно сделать прививку гражданину другой страны? А, к примеру, в Турции можно сделать прививку гражданину другой страны? vetka Повідомлень: 6832 З нами з: 04.03.14 Подякував: 425 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2648264926502651 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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