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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2648264926502651

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:29

  IgA написав:Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно.

И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?
Дедам - или ускоряют смерть, или непонятно что дают
Недедам - особо не нужна, т.к. "недеды" болеют ковидом как гриппом (часто на ногах).

Остановки короны пока не наблюдается, более того - заболевают привитые.

Пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины" - т.е. максимальное нагнетание страха, закупка "спасительной вакцины", утилизация "спасительной вакцины", освоение бюджета, нагнетание паники выключается, - PROFIT!!!
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:34

  Вкладчик1234 написав:
  IgA написав:Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно.

И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?
Дедам - или ускоряют смерть, или непонятно что дают
Недедам - особо не нужна, т.к. "недеды" болеют ковидом как гриппом (часто на ногах).

Остановки короны пока не наблюдается, более того - заболевают привитые.

Пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины" - т.е. максимальное нагнетание страха, закупка "спасительной вакцины", утилизация "спасительной вакцины", освоение бюджета, нагнетание паники выключается, - PROFIT!!!

Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал. :evil:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:36

  Вкладчик1234 написав:И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?


Смысл в том что нужно задать как можно больше вопросов, пока все не задолбаются Вам отвечать. Это будет лучшим подтверждением Вашей правоты

ПС. И побольше капса и восклицательных знаков, можно еще эмодзи добавить, а то как-то сухо и безэмоционально получилось
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:39

  vetka написав:
  change_pm написав:
  vetka написав:А что вас принудительно будут вакцинировать? :shock:

Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))

Так это же прямое нарушения Конституции. Ладно у нас, в стране третьего мира, но в США!

Це не Штати...
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:44

  vetka написав:Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал

Каждая новая "акция" всё более масштабная. И по площади, и по количеству участников, и по деньгам.

Было же много всяких SARS, MERS, атипичных пневмоний, "болезней легионеров", гриппов и подобного. Видимо бизнес попёр, и появились мировые "франшизы" и "подражатели"

Можно это назвать отдельной "отраслью экономики" (именно раскрутка и борьба с вирусами гриппа, короны, всяких пневмоний и т.д.), или в боле широком смысле - сеять страх, и предлагать "решение" за деньги. Впрочем, ничего нового :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:51

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал

Каждая новая "акция" всё более масштабная. И по площади, и по количеству участников, и по деньгам.

Было же много всяких SARS, MERS, атипичных пневмоний, "болезней легионеров", гриппов и подобного. Видимо бизнес попёр, и появились мировые "франшизы" и "подражатели"

Можно это назвать отдельной "отраслью экономики" (именно раскрутка и борьба с вирусами гриппа, короны, всяких пневмоний и т.д.), или в боле широком смысле - сеять страх, и предлагать "решение" за деньги. Впрочем, ничего нового :)

+1000 :!:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:58

На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.

1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.

2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания

3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд

4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.

6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ

5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия

7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия

8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:00

  freeze написав:На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.

1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.

2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания

3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд

4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.

6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ

5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия

7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия

8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ

А, к примеру, в Турции можно сделать прививку гражданину другой страны?
vetka
 
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