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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:29
IgA написав:
Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно.
И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?
Дедам - или ускоряют смерть, или непонятно что дают
Недедам - особо не нужна, т.к. "недеды" болеют ковидом как гриппом (часто на ногах).
Остановки короны пока не наблюдается, более того - заболевают привитые.
Пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины" - т.е. максимальное нагнетание страха, закупка "спасительной вакцины", утилизация "спасительной вакцины", освоение бюджета, нагнетание паники выключается, - PROFIT!!!
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:34
Вкладчик1234 написав: IgA написав:
Насчет норвежских дедов - то выяснить от чего они на самом деле умерли крайне трудно.
И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?
Дедам - или ускоряют смерть, или непонятно что дают
Недедам - особо не нужна, т.к. "недеды" болеют ковидом как гриппом (часто на ногах).
Остановки короны пока не наблюдается, более того - заболевают привитые.
Пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины" - т.е. максимальное нагнетание страха, закупка "спасительной вакцины", утилизация "спасительной вакцины", освоение бюджета, нагнетание паники выключается, - PROFIT!!!
Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал.
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vetka
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:36
Вкладчик1234 написав:
И в чем тогда смысл вакцино-хайпа?
Смысл в том что нужно задать как можно больше вопросов, пока все не задолбаются Вам отвечать. Это будет лучшим подтверждением Вашей правоты
ПС. И побольше капса и восклицательных знаков, можно еще эмодзи добавить, а то как-то сухо и безэмоционально получилось
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:39
vetka написав: change_pm написав: vetka написав:
А что вас принудительно
будут вакцинировать?
Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))
Так это же прямое нарушения Конституции. Ладно у нас, в стране третьего мира, но в США
!
Це не Штати...
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:44
vetka написав:
Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал
Каждая новая "акция" всё более масштабная. И по площади, и по количеству участников, и по деньгам.
Было же много всяких SARS, MERS, атипичных пневмоний, "болезней легионеров", гриппов и подобного. Видимо бизнес попёр, и появились мировые "франшизы" и "подражатели"
Можно это назвать отдельной "отраслью экономики" (именно раскрутка и борьба с вирусами гриппа, короны, всяких пневмоний и т.д.), или в боле широком смысле - сеять страх, и предлагать "решение" за деньги. Впрочем, ничего нового
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:51
Вкладчик1234 написав: vetka написав:
Я с вами согласна, но только свиной грипп был всего один сезон, а этот уже пошел на второй год - затянулся сериал
Каждая новая "акция" всё более масштабная. И по площади, и по количеству участников, и по деньгам.
Было же много всяких SARS, MERS, атипичных пневмоний, "болезней легионеров", гриппов и подобного. Видимо бизнес попёр, и появились мировые "франшизы" и "подражатели"
Можно это назвать отдельной "отраслью экономики" (именно раскрутка и борьба с вирусами гриппа, короны, всяких пневмоний и т.д.), или в боле широком смысле - сеять страх, и предлагать "решение" за деньги. Впрочем, ничего нового
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:58
На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.
1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.
2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания
3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд
4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.
6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ
5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия
7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия
8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:00
freeze написав:
На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.
1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.
2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания
3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд
4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.
6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ
5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия
7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия
8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ
А, к примеру, в Турции можно сделать прививку гражданину другой страны?
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vetka
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