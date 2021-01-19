change_pm написав:] fin, мова не йде про Україну. Імхо, в Україні особливо не будуть давити, ну, може введуть ковід-пашпорт, але тоді буде ось так:
- нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати ))) Ось такі умови, наприклад. І усе, прилили карасіки )))
це саме той випадок, коли - як добре, шо в нас все прогнило корупцією і медицина також
Ну, тут така справа....
Навіть, якщо Україні достанеться гарна вакцина, і хтось купить ковід-пашпорт, можуть на коронах ЄС робити якісь швидкі тести, і якщо наприклад, антитіл ковіду немає = ковід-паспорт подробка = бан на в"їзд на 5 років + висилка в неньку за свій рахунок.
СМІ рознесуть = лавочка по підробці прикроється...
Повторюсь, треба знати чим будуть нас колоти і яка ціль в цього ... Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари )))
_hunter написав:Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...
Хочу! Що треба робити?
Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.
На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.
А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.
Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер.
У мене гугл автоматим сам вмикає - рестріктед мод - . Якшо не помітиш, частина підписок пропадає...
Гребана омериганська дуополія = шкода кітайчеги альтернативи світу не запропонували (((
Про блекаути одна людина пише так:
Блекаути: Пакістан - Іран - Італія (портові зони) В П. викрали пару ядрьоних зарядів - перекинули в Іран - звідти якось в Італію (ЄС).
Тепер дивимось інфу по локдаунам в ЄС, дивимось на кількість заражень (не росте) і робимо висновок, що корона - ширма чогось більшого )))
Все - ІМХО )))[/quote]
в Пакистане, не украли, а официально(секретно) передали пару зарядов Ирану , а тот им долг ярда 3 кажется простил...
vetka написав:Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра.
Зачем мне Турция, если в 100 км Молдова с Пфайзером ? Но и туда не поеду. Помните анекдот про Родину, червяка и яблоко ? Нехорошо отрываться от родной земли, имхо. Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины. В ТГ пишут, что поставлена задача, хотя бы как-то зафиксировать начало вакцинации, чтобы особо не выделялись в СМИ и разных мировых статданных.
change_pm написав:- нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати )))
Мы ж не Великобритания чтобы вводить и, самое главное, контролировать такие нормы.
Там штрафы выписывают на раз-два. У нас вон новость про то что ев-ро-бл-ях-ер-ов начали штрафовать в Харькове. Начали! Это при том что по закону должны были делать это всегда и на всей территории страны.
По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити ))) Тобто на питання - чиїх ти? можна казати - королеви ЮК )))
По-друге, якшо всі запровадять ковід-пашпорт, а ми ні, то нам кредити не дадуть, і 7 послів вискажуть Зеленському своє незадоволення )))