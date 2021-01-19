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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40

  vetka написав:
  change_pm написав:]
fin, мова не йде про Україну. Імхо, в Україні особливо не будуть давити, ну, може введуть ковід-пашпорт, але тоді буде ось так:

- нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати )))
Ось такі умови, наприклад. І усе, прилили карасіки )))


це саме той випадок, коли - як добре, шо в нас все прогнило корупцією і медицина також :mrgreen:

Ну, тут така справа....

Навіть, якщо Україні достанеться гарна вакцина, і хтось купить ковід-пашпорт,
можуть на коронах ЄС робити якісь швидкі тести, і якщо наприклад, антитіл ковіду немає = ковід-паспорт подробка = бан на в"їзд на 5 років + висилка в неньку за свій рахунок.

СМІ рознесуть = лавочка по підробці прикроється...

Повторюсь, треба знати чим будуть нас колоти і яка ціль в цього ...
Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари )))
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:
  _hunter написав:Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...

Хочу! Що треба робити?

Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.

На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.

А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.

Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер.

У мене гугл автоматим сам вмикає - рестріктед мод - . Якшо не помітиш, частина підписок пропадає...

Гребана омериганська дуополія = шкода кітайчеги альтернативи світу не запропонували (((

Про блекаути одна людина пише так:

Блекаути: Пакістан - Іран - Італія (портові зони)
В П. викрали пару ядрьоних зарядів - перекинули в Іран - звідти якось в Італію (ЄС).

Тепер дивимось інфу по локдаунам в ЄС, дивимось на кількість заражень (не росте) і робимо висновок, що корона - ширма чогось більшого )))

Все - ІМХО )))[/quote]


в Пакистане, не украли, а официально(секретно) передали пару зарядов Ирану , а тот им долг ярда 3 кажется простил...
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:49

  vetka написав:Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра.


Зачем мне Турция, если в 100 км Молдова с Пфайзером ?
Но и туда не поеду. Помните анекдот про Родину, червяка и яблоко ? Нехорошо отрываться от родной земли, имхо.
Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины. В ТГ пишут, что поставлена задача, хотя бы как-то зафиксировать начало вакцинации, чтобы особо не выделялись в СМИ и разных мировых статданных.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:53

То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:56

  fin написав:То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали.


Так.
Упоминание Украины наряду с Нигером и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:- нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати )))
Мы ж не Великобритания чтобы вводить и, самое главное, контролировать такие нормы.

Там штрафы выписывают на раз-два. У нас вон новость про то что ев-ро-бл-ях-ер-ов начали штрафовать в Харькове. Начали! Это при том что по закону должны были делать это всегда и на всей территории страны.

По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити ))) Тобто на питання - чиїх ти? можна казати - королеви ЮК )))

По-друге, якшо всі запровадять ковід-пашпорт, а ми ні, то нам кредити не дадуть, і 7 послів вискажуть Зеленському своє незадоволення )))

Все імхо )))
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:00

  freeze написав:
  fin написав:То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали.


Так.
Упоминание Украины наряду с Нигером и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.

Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))

Не ..ер, а Афро-Африканець ))))
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:05

  freeze написав:
  fin написав:То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали.


Так.
Упоминание Украины наряду с Нигером и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.

Зато не барыга, а веселый клоун из сериала про президента :mrgreen:

Кушайте, не обляпайтесь.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:05

  freeze написав:На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.

1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.

2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания

3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд

4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.

6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ

5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия

7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия

8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ

Некорректно. Не разрешены, а используются. Спутник до сих пор не внесен в список разрешенных ВОЗ
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити )))

Я бы был рад если бы это было так. Великобритания конечно имеет своих тараканов и люди там есть разные. Но это лучше чем то что у нас сейчас.

Вот только не верю я в такое положение вещей.
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