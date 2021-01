Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 38 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 117 Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40 vetka написав: change_pm написав: ]

fin, мова не йде про Україну. Імхо, в Україні особливо не будуть давити, ну, може введуть ковід-пашпорт, але тоді буде ось так:

fin, мова не йде про Україну. Імхо, в Україні особливо не будуть давити, ну, може введуть ковід-пашпорт, але тоді буде ось так:



- нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати )))

Ось такі умови, наприклад. І усе, прилили карасіки ))) fin, мова не йде про Україну. Імхо, в Україні особливо не будуть давити, ну, може введуть ковід-пашпорт, але тоді буде ось так:Ось такі умови, наприклад. І усе, прилили карасіки )))



це саме той випадок, коли - як добре, шо в нас все прогнило корупцією і медицина також це саме той випадок, коли -

Ну, тут така справа....



Навіть, якщо Україні достанеться гарна вакцина, і хтось купить ковід-пашпорт,

можуть на коронах ЄС робити якісь швидкі тести, і якщо наприклад, антитіл ковіду немає = ковід-паспорт подробка = бан на в"їзд на 5 років + висилка в неньку за свій рахунок.



СМІ рознесуть = лавочка по підробці прикроється...



Повторюсь, треба знати чим будуть нас колоти і яка ціль в цього ...

Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари ))) Ну, тут така справа....Навіть, якщо Україні достанеться гарна вакцина, і хтось купить ковід-пашпорт,можуть на коронах ЄС робити якісь швидкі тести, і якщо наприклад, антитіл ковіду немає = ковід-паспорт подробка = бан на в"їзд на 5 років + висилка в неньку за свій рахунок.СМІ рознесуть = лавочка по підробці прикроється...Повторюсь, треба знати чим будуть нас колоти і яка ціль в цього ...Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари ))) change_pm Повідомлень: 2893 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 614 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40 vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав: _hunter написав: Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... -- против них не хотите?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус... Тав "в сторону" короны гораздо больше людей смотрит... --?.. Да и в оригинале того фильма со Смитом "виноват" был именно вирус...

Хочу! Що треба робити?

Хочу! Що треба робити? Хочу! Що треба робити?

Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.



На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.



А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.



Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер. Это просто: надо ворчать что полоумные носящиеся со своим коронавирусом - уже забембали.На айфоне стоит приложение новостей - все топ-новости про корону, больше нет других проблем. На адроиде стоит соневское приложение новостей с локализацией ВБ - все новости про корону, больше нет других новостей.А восьмого числа в ЕС чуть не случился блекаут, точнее в отдельных местностях он таки случился. Читаю об этом совершенно случайно в чудом пролезжей через фильтры гугла новости на польском языке.Ситуация с короной немного напоминает ситуаю с БЛМ: локальная проблема негра с фальшивыми купюрами раздута то масштаба когда переименовываются ветки в гите в угоду каким-то полоумным которым тригерит слово мастер.

У мене гугл автоматим сам вмикає - рестріктед мод - . Якшо не помітиш, частина підписок пропадає...



Гребана омериганська дуополія = шкода кітайчеги альтернативи світу не запропонували (((



Про блекаути одна людина пише так:



Блекаути: Пакістан - Іран - Італія (портові зони)

В П. викрали пару ядрьоних зарядів - перекинули в Іран - звідти якось в Італію (ЄС).



Тепер дивимось інфу по локдаунам в ЄС, дивимось на кількість заражень (не росте) і робимо висновок, що корона - ширма чогось більшого )))



Все - ІМХО )))[/quote]





в Пакистане, не украли, а официально(секретно) передали пару зарядов Ирану , а тот им долг ярда 3 кажется простил... edvardd

Повідомлень: 6448 З нами з: 20.11.08 Подякував: 105 раз. Подякували: 1607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 13:49 vetka написав: Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра. Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра.

Повідомлень: 6448 З нами з: 20.11.08 Подякував: 105 раз. Подякували: 1607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 13:49 vetka написав: Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра. Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра.



Зачем мне Турция, если в 100 км Молдова с Пфайзером ?

Но и туда не поеду. Помните анекдот про Родину, червяка и яблоко ? Нехорошо отрываться от родной земли, имхо.

Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины. В ТГ пишут, что поставлена задача, хотя бы как-то зафиксировать начало вакцинации, чтобы особо не выделялись в СМИ и разных мировых статданных. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19995 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4780 раз. Подякували: 7499 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 13:53 То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали. fin Повідомлень: 404 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 13:56 fin написав: То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали. То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали.



Так.

Упоминание Украины наряду с Нигером и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19995 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4780 раз. Подякували: 7499 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 13:57 vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав: - нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати ))) - нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати ))) Мы ж не Великобритания чтобы вводить и, самое главное, контролировать такие нормы.



Там штрафы выписывают на раз-два. У нас вон новость про то что ев-ро-бл-ях-ер-ов начали штрафовать в Харькове. Начали! Это при том что по закону должны были делать это всегда и на всей территории страны.

По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити ))) Тобто на питання - чиїх ти? можна казати - королеви ЮК )))



По-друге, якшо всі запровадять ковід-пашпорт, а ми ні, то нам кредити не дадуть, і 7 послів вискажуть Зеленському своє незадоволення )))



Все імхо ))) change_pm Повідомлень: 2893 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 614 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:00 freeze написав: fin написав: То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали. То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш,, Сомали.



Так.

Упоминание Украины наряду си Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.

Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))



Не ..ер, а Афро-Африканець )))) change_pm Повідомлень: 2893 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 614 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:05 freeze написав: fin написав: То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали. То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали.



Так.

Упоминание Украины наряду с Нигером и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.

Зато не барыга, а веселый клоун из сериала про президента



Кушайте, не обляпайтесь.

Повідомлень: 2793 З нами з: 06.08.19 Подякував: 658 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:05 freeze написав: На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.



1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.



2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания



3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд



4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.



6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ



5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия



7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия



8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ

Некорректно. Не разрешены, а используются. Спутник до сих пор не внесен в список разрешенных ВОЗ Renee Повідомлень: 230 З нами з: 22.10.19 Подякував: 59 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире change_pm написав: По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити ))) По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити )))

Некорректно. Не разрешены, а используются. Спутник до сих пор не внесен в список разрешенных ВОЗ Некорректно. Не разрешены, а используются. Спутник до сих пор не внесен в список разрешенных ВОЗ Renee Повідомлень: 230 З нами з: 22.10.19 Подякував: 59 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире change_pm написав: По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити ))) По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити )))

Я бы был рад если бы это было так. Великобритания конечно имеет своих тараканов и люди там есть разные. Но это лучше чем то что у нас сейчас.



Вот только не верю я в такое положение вещей.

