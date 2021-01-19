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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2651265226532654 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 38 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 117 Додано: Сер 20 січ, 2021 14:07 change_pm написав: freeze написав: fin написав: То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали. То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш,, Сомали.



Так.

Упоминание Украины наряду с Нигером и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме. Так.Упоминание Украины наряду си Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.

Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))



Не ..ер, а Афро-Африканець )))) Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))Не ..ер, а Афро-Африканець ))))



Зачётный юмор. Хотя не удивлюсь и в пробелах в познаниях географии.



Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей. Зачётный юмор. Хотя не удивлюсь и в пробелах в познаниях географии.Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19995 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4780 раз. Подякували: 7499 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:08 change_pm написав: Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари ))) Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари )))



якшо всі запровадять ковід-пашпорт, а ми ні, то нам кредити не дадуть, і 7 послів вискажуть Зеленському своє незадоволення )))



Вот-вот Вот-вот Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13898 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7591 раз. Подякували: 3661 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:26 change_pm написав: Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))



Не ..ер, а Афро-Африканець )))) Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))Не ..ер, а Афро-Африканець ))))

freeze написав: Зачётный юмор. Хотя не удивлюсь и в пробелах в познаниях географии.



Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей. Зачётный юмор.Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей.

Ні, тіко юмор! З географії мав 5-ть з 5-ти.



І пам"ятав всі столиці всіх держав.

Дуже радів, коли Йемен об"єднався, так як можна було пам"ятати тільки одну назву... Ні, тіко юмор! З географії мав 5-ть з 5-ти.І пам"ятав всі столиці всіх держав.Дуже радів, коли Йемен об"єднався, так як можна було пам"ятати тільки одну назву... Востаннє редагувалось change_pm в Сер 20 січ, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз. change_pm Повідомлень: 2893 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 614 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:27 change_pm написав: vetka написав: change_pm написав: ]

fin, мова не йде про Україну. Імхо, в Україні особливо не будуть давити, ну, може введуть ковід-пашпорт, але тоді буде ось так:



- нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати )))

Ось такі умови, наприклад. І усе, прилили карасіки ))) fin, мова не йде про Україну. Імхо, в Україні особливо не будуть давити, ну, може введуть ковід-пашпорт, але тоді буде ось так:Ось такі умови, наприклад. І усе, прилили карасіки )))



це саме той випадок, коли - як добре, шо в нас все прогнило корупцією і медицина також це саме той випадок, коли -

Ну, тут така справа....



Навіть, якщо Україні достанеться гарна вакцина, і хтось купить ковід-пашпорт,

можуть на коронах ЄС робити якісь швидкі тести, і якщо наприклад, антитіл ковіду немає = ковід-паспорт подробка = бан на в"їзд на 5 років + висилка в неньку за свій рахунок.



СМІ рознесуть = лавочка по підробці прикроється...



Повторюсь, треба знати чим будуть нас колоти і яка ціль в цього ...

Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари ))) Ну, тут така справа....Навіть, якщо Україні достанеться гарна вакцина, і хтось купить ковід-пашпорт,можуть на коронах ЄС робити якісь швидкі тести, і якщо наприклад, антитіл ковіду немає = ковід-паспорт подробка =+ висилка в неньку за свій рахунок.СМІ рознесуть = лавочка по підробці прикроється...Повторюсь, треба знати чим будуть нас колоти і яка ціль в цього ...Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари )))

Ну можно сделать перед поездкой для перестраховки отрицательный тест (при этом имея фальшивый паспорт) Ну можно сделать перед поездкой для перестраховки отрицательный тест (при этом имея фальшивый паспорт) Востаннє редагувалось vetka в Сер 20 січ, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз. vetka Повідомлень: 6838 З нами з: 04.03.14 Подякував: 425 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 14:28 freeze написав: vetka написав: Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра. Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра.



Зачем мне Турция, если в 100 км Молдова с Пфайзером ?

Но и туда не поеду. Помните анекдот про Родину, червяка и яблоко ? Нехорошо отрываться от родной земли, имхо.

Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины. В ТГ пишут, что поставлена задача, хотя бы как-то зафиксировать начало вакцинации, чтобы особо не выделялись в СМИ и разных мировых статданных. Зачем мне Турция, если в 100 км Молдова с Пфайзером ?Но и туда не поеду. Помните анекдот про Родину, червяка и яблоко ? Нехорошо отрываться от родной земли, имхо.Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины. В ТГ пишут, что поставлена задача, хотя бы как-то зафиксировать начало вакцинации, чтобы особо не выделялись в СМИ и разных мировых статданных.

Скорее бы уже начали вакцинацию, чтобы можно было спокойно купить паспорт и кататься куда хочется. Скорее бы уже начали вакцинацию, чтобы можно было спокойно купить паспорт и кататься куда хочется. vetka Повідомлень: 6838 З нами з: 04.03.14 Подякував: 425 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2651265226532654 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7356 1722266

ЛОБ Вів 19 січ, 2021 19:47