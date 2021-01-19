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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:07
change_pm написав: freeze написав: fin написав:
То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер
, Сомали.
Так.
Упоминание Украины наряду с Нигером
и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.
Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))
Не ..ер, а Афро-Африканець ))))
Зачётный юмор. Хотя не удивлюсь и в пробелах в познаниях географии.
Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:08
change_pm написав:
Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари )))
якшо всі запровадять ковід-пашпорт, а ми ні, то нам кредити не дадуть, і 7 послів вискажуть Зеленському своє незадоволення )))
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:26
change_pm написав:
Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))
Не ..ер, а Афро-Африканець ))))
freeze написав:
Зачётный юмор. Хотя не удивлюсь и в пробелах в познаниях географии
.
Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей.
Ні, тіко юмор! З географії мав 5-ть з 5-ти.
І пам"ятав всі столиці всіх держав.
Дуже радів, коли Йемен об"єднався, так як можна було пам"ятати тільки одну назву...
Востаннє редагувалось change_pm
в Сер 20 січ, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:27
change_pm написав: vetka написав: change_pm написав:
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fin, мова не йде про Україну. Імхо, в Україні особливо не будуть давити, ну, може введуть ковід-пашпорт, але тоді буде ось так:
- нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати )))
Ось такі умови, наприклад. І усе, прилили карасіки )))
це саме той випадок, коли - як добре, шо в нас все прогнило корупцією і медицина також
Ну, тут така справа....
Навіть, якщо Україні достанеться гарна вакцина, і хтось купить ковід-пашпорт,
можуть на коронах ЄС робити якісь швидкі тести, і якщо наприклад, антитіл ковіду немає = ковід-паспорт подробка = бан на в"їзд на 5 років
+ висилка в неньку за свій рахунок.
СМІ рознесуть = лавочка по підробці прикроється...
Повторюсь, треба знати чим будуть нас колоти і яка ціль в цього ...
Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари )))
Ну можно сделать перед поездкой для перестраховки отрицательный тест (при этом имея фальшивый паспорт)
Востаннє редагувалось vetka
в Сер 20 січ, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:28
freeze написав: vetka написав:
Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра.
Зачем мне Турция, если в 100 км Молдова с Пфайзером ?
Но и туда не поеду. Помните анекдот про Родину, червяка и яблоко ? Нехорошо отрываться от родной земли, имхо.
Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины. В ТГ пишут, что поставлена задача, хотя бы как-то зафиксировать начало вакцинации, чтобы особо не выделялись в СМИ и разных мировых статданных.
Скорее бы уже начали вакцинацию, чтобы можно было спокойно купить паспорт и кататься куда хочется.
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