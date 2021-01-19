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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2652265326542655>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:07

  change_pm написав:
  freeze написав:
  fin написав:То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали.


Так.
Упоминание Украины наряду с Нигером и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.

Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))

Не ..ер, а Афро-Африканець ))))


Зачётный юмор. Хотя не удивлюсь и в пробелах в познаниях географии.

Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:08

  change_pm написав:Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари )))


якшо всі запровадять ковід-пашпорт, а ми ні, то нам кредити не дадуть, і 7 послів вискажуть Зеленському своє незадоволення )))

Вот-вот :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:26

  change_pm написав:Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))

Не ..ер, а Афро-Африканець ))))

  freeze написав:Зачётный юмор. Хотя не удивлюсь и в пробелах в познаниях географии.

Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей.

Ні, тіко юмор! З географії мав 5-ть з 5-ти.

І пам"ятав всі столиці всіх держав.
Дуже радів, коли Йемен об"єднався, так як можна було пам"ятати тільки одну назву...
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 20 січ, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:27

  change_pm написав:
  vetka написав:
  change_pm написав:]
fin, мова не йде про Україну. Імхо, в Україні особливо не будуть давити, ну, може введуть ковід-пашпорт, але тоді буде ось так:

- нема вакцинування = нема ковід-пашпорта = не можеш нікуди виходити далі, ніж 2 км від хати )))
Ось такі умови, наприклад. І усе, прилили карасіки )))


це саме той випадок, коли - як добре, шо в нас все прогнило корупцією і медицина також :mrgreen:

Ну, тут така справа....

Навіть, якщо Україні достанеться гарна вакцина, і хтось купить ковід-пашпорт,
можуть на коронах ЄС робити якісь швидкі тести, і якщо наприклад, антитіл ковіду немає = ковід-паспорт подробка = бан на в"їзд на 5 років + висилка в неньку за свій рахунок.

СМІ рознесуть = лавочка по підробці прикроється...

Повторюсь, треба знати чим будуть нас колоти і яка ціль в цього ...
Не вірю я, шо вовки переживають про стан здоров"я отари )))

Ну можно сделать перед поездкой для перестраховки отрицательный тест (при этом имея фальшивый паспорт)
Востаннє редагувалось vetka в Сер 20 січ, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:28

  freeze написав:
  vetka написав:Я это к тому, что у вас и ваших однодумців нет нужды ждать вакцину у нас, можете слетать и привиться в Турции хоть завтра.


Зачем мне Турция, если в 100 км Молдова с Пфайзером ?
Но и туда не поеду. Помните анекдот про Родину, червяка и яблоко ? Нехорошо отрываться от родной земли, имхо.
Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины. В ТГ пишут, что поставлена задача, хотя бы как-то зафиксировать начало вакцинации, чтобы особо не выделялись в СМИ и разных мировых статданных.

Скорее бы уже начали вакцинацию, чтобы можно было спокойно купить паспорт и кататься куда хочется.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины.

По традиции это будет самолёт Эпицентра который теперь будет уже не только продовольственный магазин, но и поликлиника оказывающая услуги вакцинирования - тем самым он будет иметь возможнось работать во время всех локдаунов и предлагать покупателям плитки и сантехники бесплатную вакцинацию.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины.

По традиции это будет самолёт Эпицентра который теперь будет уже не только продовольственный магазин, но и поликлиника оказывающая услуги вакцинирования - тем самым он будет иметь возможнось работать во время всех локдаунов и предлагать покупателям плитки и сантехники бесплатную вакцинацию.

а вот не надо завидовать :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А вот и ковид-паспорт подъехал, доступен будет конечно же только в Дие

В Україні буде створено реєстр вакцинованих від коронавірусу осіб
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:46

  vetka написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины.

По традиции это будет самолёт Эпицентра который теперь будет уже не только продовольственный магазин, но и поликлиника оказывающая услуги вакцинирования - тем самым он будет иметь возможнось работать во время всех локдаунов и предлагать покупателям плитки и сантехники бесплатную вакцинацию.

а вот не надо завидовать :mrgreen: :mrgreen:

Надеюсь что Гереги прочитав это и взяв на карандаш не забудут потом отблагодарить меня хотя бы 50 кг цемента, желательно в мешках с доставкой мне на дачу. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:48

  vetka написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины.

По традиции это будет самолёт Эпицентра который теперь будет уже не только продовольственный магазин, но и поликлиника оказывающая услуги вакцинирования - тем самым он будет иметь возможнось работать во время всех локдаунов и предлагать покупателям плитки и сантехники бесплатную вакцинацию.

а вот не надо завидовать :mrgreen: :mrgreen:

Такую же бесплатную вакцинацию, как и бесплатные маски
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