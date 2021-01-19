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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:05
freeze написав:
На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.
1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.
2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания
3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд
4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.
6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ
5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия
7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия
8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ
Некорректно. Не разрешены, а используются. Спутник до сих пор не внесен в список разрешенных ВОЗ
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:06
change_pm написав:
По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити )))
Я бы был рад если бы это было так. Великобритания конечно имеет своих тараканов и люди там есть разные. Но это лучше чем то что у нас сейчас.
Вот только не верю я в такое положение вещей.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:07
change_pm написав: freeze написав: fin написав:
То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер
, Сомали.
Так.
Упоминание Украины наряду с Нигером
и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.
Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))
Не ..ер, а Афро-Африканець ))))
Зачётный юмор. Хотя не удивлюсь и в пробелах в познаниях географии.
Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:42
А вот и ковид-паспорт подъехал, доступен будет конечно же только в ДиеВ Україні буде створено реєстр вакцинованих від коронавірусу осіб
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:46
Надеюсь что Гереги прочитав это и взяв на карандаш не забудут потом отблагодарить меня хотя бы 50 кг цемента, желательно в мешках с доставкой мне на дачу.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 15:33
Я ще зранку цю новину побачив, тому так упевнено про це пишу)))
Зондують, перевіряють... чи є реакція в населення, чи вже злегло, розкинув лапки )))
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change_pm
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:42
Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?
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justit
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:14
justit написав:
Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?
Многие боятся получить "электронную повестку" в армейку...
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:28
Цифра, которую многие обсуждали, но только сейчас она обнародована официально - процент смертности от коронавируса.
По данным Госстата за январь-ноябрь от ковида умерло 14 534 украинца. Или же 2,68% от общего числа умерших.
При этом увеличение смертности за январь-ноябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составило 2,8%.
А самое распространённая причина смерти - Ишемическая болезнь сердца. На неё приходится почти половина всех смертей в стране. На втором месте - онкология (более 70 тысяч смертей).
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