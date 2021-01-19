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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:05

  freeze написав:На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.

1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.

2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания

3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд

4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.

6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ

5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия

7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия

8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ

Некорректно. Не разрешены, а используются. Спутник до сих пор не внесен в список разрешенных ВОЗ
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:По-перше - ми під Великою Британією, якщо хтось ще не знає ))) будуть з нас людей робити )))

Я бы был рад если бы это было так. Великобритания конечно имеет своих тараканов и люди там есть разные. Но это лучше чем то что у нас сейчас.

Вот только не верю я в такое положение вещей.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:07

  change_pm написав:
  freeze написав:
  fin написав:То есть, поставлена задача быть "выше" чем Бангладеш, Нигер, Сомали.


Так.
Упоминание Украины наряду с Нигером и Сомали как страны до сих пор не начавшей вакцинацию, не очень удачно для страны в Конституции которой написано движение в Евросоюз. Теряется реноме.

Якось нетолерантно! А би навіть сказав - борзо! )))

Не ..ер, а Афро-Африканець ))))


Зачётный юмор. Хотя не удивлюсь и в пробелах в познаниях географии.

Ни́гер, также Ниге́р (фр. Niger [niˈʒɛʁ], официально — Респу́блика Ни́ге́р (фр. République du Niger) — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Столица — город Ниамей.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А вот и ковид-паспорт подъехал, доступен будет конечно же только в Дие

В Україні буде створено реєстр вакцинованих від коронавірусу осіб
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:46

  vetka написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Но вы не переживайте, думаю, в феврале Зеленский со Шмыгалём уже встретят под камеры какой-нибудь самолёт с первой партией вакцины.

По традиции это будет самолёт Эпицентра который теперь будет уже не только продовольственный магазин, но и поликлиника оказывающая услуги вакцинирования - тем самым он будет иметь возможнось работать во время всех локдаунов и предлагать покупателям плитки и сантехники бесплатную вакцинацию.

а вот не надо завидовать :mrgreen: :mrgreen:

Надеюсь что Гереги прочитав это и взяв на карандаш не забудут потом отблагодарить меня хотя бы 50 кг цемента, желательно в мешках с доставкой мне на дачу. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:33

  vitaliy_berdinskikh написав:А вот и ковид-паспорт подъехал, доступен будет конечно же только в Дие

В Україні буде створено реєстр вакцинованих від коронавірусу осіб

Я ще зранку цю новину побачив, тому так упевнено про це пишу)))

Зондують, перевіряють... чи є реакція в населення, чи вже злегло, розкинув лапки )))
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:14

  justit написав:Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?

Многие боятся получить "электронную повестку" в армейку...
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:28

Цифра, которую многие обсуждали, но только сейчас она обнародована официально - процент смертности от коронавируса.

По данным Госстата за январь-ноябрь от ковида умерло 14 534 украинца. Или же 2,68% от общего числа умерших.

При этом увеличение смертности за январь-ноябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составило 2,8%.

А самое распространённая причина смерти - Ишемическая болезнь сердца. На неё приходится почти половина всех смертей в стране. На втором месте - онкология (более 70 тысяч смертей).

Подробнее на "ворожем сайте"
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