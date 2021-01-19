Додано: Сер 20 січ, 2021 18:02

_hunter написав: justit написав: Я що не так з Дією?

Реально страшно встановити на смарт чи що? Я що не так з Дією?Реально страшно встановити на смарт чи що?

Многие боятся получить "электронную повестку" в армейку... Многие боятся получить "электронную повестку" в армейку...

Если переливать из пустого в порожнее о коронавирусе, масках и вакцинах, то это можно ежедневно и круглосуточно.А вот о защите Отчизны, и даже, всего лишь, о, и речи не идет. Наверное, и военно-учетную специальность военнообязанного лишь с трудом можно вспомнить.И что же мне делать в таких условиях в случае общей мобилизации, если таковая будет объявлена, так как у меня на руках мобилизационное распоряжение с марта 2014 года на этот случай?Кстати, результаты тестов на коронавирус лично для меня не будут иметь никакого приоритета по сравнению с ОРВИ или гриппом в случае принятия решения об освобождении от выполнения воинской обязанности по рекомендации врача.