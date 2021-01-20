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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2651265226532654 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 38 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 117 Додано: Сер 20 січ, 2021 20:32 justit написав: Я що не так з Дією?

Реально страшно встановити на смарт чи що? Я що не так з Дією?Реально страшно встановити на смарт чи що?



Причин несколько:

1) Не все хотят светиться

2) Не все уверены в кибербезопасности этого приложения - пришел вирус Федя и все ваши данные стали широко известны и доступны или в них внесли изменения..

3) другие причины - доступ третьих лиц к мобилке, страх потерять мобилку и т.д. Причин несколько:1) Не все хотят светиться2) Не все уверены в кибербезопасности этого приложения - пришел вирус Федя и все ваши данные стали широко известны и доступны или в них внесли изменения..3) другие причины - доступ третьих лиц к мобилке, страх потерять мобилку и т.д. fler

Повідомлень: 1549 З нами з: 07.08.09 Подякував: 436 раз. Подякували: 525 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 21:00 justit написав: Я що не так з Дією?

Реально страшно встановити на смарт чи що? Я що не так з Дією?Реально страшно встановити на смарт чи що?



ну, для початку сам смарт хоча б мати потрібно. і може виявитися, що не самий древній, щоб версія андроїду була не нижче чогось там, якщо ця сама дія цього вимагатиме. (ну а це і хард відповідний потягне). а це все додаткові витрати. а вже далі всі інші фобії, якщо такі будуть. чи для вас, можливо, таємниця, що багато людей користується простими телефонами чи навіть смартами, але досить древніми, куди і дія не стане можливо? ну, для початку сам смарт хоча б мати потрібно. і може виявитися, що не самий древній, щоб версія андроїду була не нижче чогось там, якщо ця сама дія цього вимагатиме. (ну а це і хард відповідний потягне). а це все додаткові витрати. а вже далі всі інші фобії, якщо такі будуть.чи для вас, можливо, таємниця, що багато людей користується простими телефонами чи навіть смартами, але досить древніми, куди і дія не стане можливо? wild.tomcat Повідомлень: 986 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 08:29 Пациент в Германии умер после повторного заражения коронавирусом, это произошло в стране впервые, передает Tagesschau.

Власти федеральной земли Баден-Вюртемберг подтвердили, что умерший, 73-летний мужчина, успел переболеть COVID-19 в апреле и выздороветь, а в декабре заразился по второму разу и 11 января скончался от осложнений на легкие. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19998 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4781 раз. Подякували: 7499 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 08:41 Вчерашний бурный инаугурационный день в США.



Если только исключительно по теме ветке.



Собственно из инаугурационной речи :

«Нам понадобятся все силы, чтобы выстоять эту темную зиму. Мы на пороге того, что может оказаться самым трудным и смертоносным периодом пандемии», — заявил Байден. Он призвал забыть о политических разногласиях и бороться с COVID-19 как единая нация. Политик также объявил минуту молчания в память об погибших от коронавируса, заметив, что Америка потеряла 400 000 человек, почти столько же сколько в период второй мировой войны.



Первый подписанный Байденом был так называемый Указ о масочном режиме, Первым стал указ о плане "100 дней масочного режима" для борьбы с пандемией, который обяжет сотрудников всех федеральных органов власти носить маски в помещениях федеральной собственности и соблюдать социальную дистанцию.

Третьим указом Байден отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения, которую его предшественник обвинил в неэффективности перед лицом пандемии коронавируса freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19998 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4781 раз. Подякували: 7499 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 08:49 Новости вакцинации.



В мире привито 47 миллионов человек.



В абсолютных цифрах в лидерах США - почти 16 миллионов человек, на втором месте Китай - 15 миллионов человек.

В относительных цифрах безоговорочный лидер Израиль - 34 % населения, на втором месте Эмираты - 22 %, на третьем месте Гибралтар - 20 % населения. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19998 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4781 раз. Подякували: 7499 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 08:50 fler написав: justit написав: Я що не так з Дією?

Реально страшно встановити на смарт чи що? Я що не так з Дією?Реально страшно встановити на смарт чи що?



Причин несколько:

1) Не все хотят светиться

2) Не все уверены в кибербезопасности этого приложения - пришел вирус Федя и все ваши данные стали широко известны и доступны или в них внесли изменения..

3) другие причины - доступ третьих лиц к мобилке, страх потерять мобилку и т.д. Причин несколько:1) Не все хотят светиться2) Не все уверены в кибербезопасности этого приложения - пришел вирус Федя и все ваши данные стали широко известны и доступны или в них внесли изменения..3) другие причины - доступ третьих лиц к мобилке, страх потерять мобилку и т.д.



1) Поскольку в ДИЮ я сам ничего не вносил, то там "уже все есть" == "я свечусь давно"

Просто не имея установленной ДИИ, я "типа не знаю, что свечусь"

2) См. п 1.

3) Дия по пин коду пускает, не? Не ставить 1234

Сейчас попробовал зайти в ДИЮ.

Итак я месяц или более туда "не ходил", итого у меня потребовало авторизацию по BankID/P24/Monobank



Так что все эти пункты - просто отмазки.

Сводятся к одному: "Я боюсь" 1) Поскольку в ДИЮ я сам ничего не вносил, то там "уже все есть" == "я свечусь давно"Просто не имея установленной ДИИ, я "типа не знаю, что свечусь"2) См. п 1.3) Дия по пин коду пускает, не? Не ставить 1234Сейчас попробовал зайти в ДИЮ.Итак я месяц или более туда "не ходил", итого у меня потребовало авторизацию по BankID/P24/MonobankТак что все эти пункты - просто отмазки.Сводятся к одному: "Я боюсь" justit Повідомлень: 5037 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1551 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 08:53 wild.tomcat написав: чи для вас, можливо, таємниця, що багато людей користується простими телефонами чи навіть смартами, але досить древніми чи для вас, можливо, таємниця, що багато людей користується простими телефонами чи навіть смартами, але досить древніми



Це хіба дідусі та бабусі, але то і не смарти навіть

Не зустрічав унікумів віком до 45-50, хто б користувався стародавніми.

Максимум, що є - то "мало місця на пристрої".

Бо там фотки улюблених дітей та котів Це хіба дідусі та бабусі, але то і не смарти навітьНе зустрічав унікумів віком до 45-50, хто б користувався стародавніми.Максимум, що є - то "мало місця на пристрої".Бо там фотки улюблених дітей та котів justit Повідомлень: 5037 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1551 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2651265226532654 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 20 січ, 2021 17:47