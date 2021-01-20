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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:32

  justit написав:Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?


Причин несколько:
1) Не все хотят светиться
2) Не все уверены в кибербезопасности этого приложения - пришел вирус Федя и все ваши данные стали широко известны и доступны или в них внесли изменения.. :roll:
3) другие причины - доступ третьих лиц к мобилке, страх потерять мобилку и т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:00

  justit написав:Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?


ну, для початку сам смарт хоча б мати потрібно. і може виявитися, що не самий древній, щоб версія андроїду була не нижче чогось там, якщо ця сама дія цього вимагатиме. (ну а це і хард відповідний потягне). а це все додаткові витрати. а вже далі всі інші фобії, якщо такі будуть. :) чи для вас, можливо, таємниця, що багато людей користується простими телефонами чи навіть смартами, але досить древніми, куди і дія не стане можливо?
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:29

Пациент в Германии умер после повторного заражения коронавирусом, это произошло в стране впервые, передает Tagesschau.
Власти федеральной земли Баден-Вюртемберг подтвердили, что умерший, 73-летний мужчина, успел переболеть COVID-19 в апреле и выздороветь, а в декабре заразился по второму разу и 11 января скончался от осложнений на легкие.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:41

Вчерашний бурный инаугурационный день в США.

Если только исключительно по теме ветке.

Собственно из инаугурационной речи :
«Нам понадобятся все силы, чтобы выстоять эту темную зиму. Мы на пороге того, что может оказаться самым трудным и смертоносным периодом пандемии», — заявил Байден. Он призвал забыть о политических разногласиях и бороться с COVID-19 как единая нация. Политик также объявил минуту молчания в память об погибших от коронавируса, заметив, что Америка потеряла 400 000 человек, почти столько же сколько в период второй мировой войны.

Первый подписанный Байденом был так называемый Указ о масочном режиме, Первым стал указ о плане "100 дней масочного режима" для борьбы с пандемией, который обяжет сотрудников всех федеральных органов власти носить маски в помещениях федеральной собственности и соблюдать социальную дистанцию.
Третьим указом Байден отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения, которую его предшественник обвинил в неэффективности перед лицом пандемии коронавируса
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:49

Новости вакцинации.

В мире привито 47 миллионов человек.

В абсолютных цифрах в лидерах США - почти 16 миллионов человек, на втором месте Китай - 15 миллионов человек.
В относительных цифрах безоговорочный лидер Израиль - 34 % населения, на втором месте Эмираты - 22 %, на третьем месте Гибралтар - 20 % населения.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:50

  fler написав:
  justit написав:Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?


Причин несколько:
1) Не все хотят светиться
2) Не все уверены в кибербезопасности этого приложения - пришел вирус Федя и все ваши данные стали широко известны и доступны или в них внесли изменения.. :roll:
3) другие причины - доступ третьих лиц к мобилке, страх потерять мобилку и т.д.


1) Поскольку в ДИЮ я сам ничего не вносил, то там "уже все есть" == "я свечусь давно"
Просто не имея установленной ДИИ, я "типа не знаю, что свечусь" :-)
2) См. п 1.
3) Дия по пин коду пускает, не? Не ставить 1234 :mrgreen:
Сейчас попробовал зайти в ДИЮ.
Итак я месяц или более туда "не ходил", итого у меня потребовало авторизацию по BankID/P24/Monobank

Так что все эти пункты - просто отмазки.
Сводятся к одному: "Я боюсь" :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:53

  wild.tomcat написав:чи для вас, можливо, таємниця, що багато людей користується простими телефонами чи навіть смартами, але досить древніми


Це хіба дідусі та бабусі, але то і не смарти навіть :D
Не зустрічав унікумів віком до 45-50, хто б користувався стародавніми.
Максимум, що є - то "мало місця на пристрої".
Бо там фотки улюблених дітей та котів
justit
 
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