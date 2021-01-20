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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:32
justit написав:
Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?
Причин несколько:
1) Не все хотят светиться
2) Не все уверены в кибербезопасности этого приложения - пришел вирус Федя и все ваши данные стали широко известны и доступны или в них внесли изменения..
3) другие причины - доступ третьих лиц к мобилке, страх потерять мобилку и т.д.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:00
justit написав:
Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?
ну, для початку сам смарт хоча б мати потрібно. і може виявитися, що не самий древній, щоб версія андроїду була не нижче чогось там, якщо ця сама дія цього вимагатиме. (ну а це і хард відповідний потягне). а це все додаткові витрати. а вже далі всі інші фобії, якщо такі будуть.
чи для вас, можливо, таємниця, що багато людей користується простими телефонами чи навіть смартами, але досить древніми, куди і дія не стане можливо?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:29
Пациент в Германии умер после повторного заражения коронавирусом, это произошло в стране впервые, передает Tagesschau.
Власти федеральной земли Баден-Вюртемберг подтвердили, что умерший, 73-летний мужчина, успел переболеть COVID-19 в апреле и выздороветь, а в декабре заразился по второму разу и 11 января скончался от осложнений на легкие.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:41
Вчерашний бурный инаугурационный день в США.
Если только исключительно по теме ветке.
Собственно из инаугурационной речи :
«Нам понадобятся все силы, чтобы выстоять эту темную зиму. Мы на пороге того, что может оказаться самым трудным и смертоносным периодом пандемии», — заявил Байден. Он призвал забыть о политических разногласиях и бороться с COVID-19 как единая нация. Политик также объявил минуту молчания в память об погибших от коронавируса, заметив, что Америка потеряла 400 000 человек, почти столько же сколько в период второй мировой войны.
Первый подписанный Байденом был так называемый Указ о масочном режиме, Первым стал указ о плане "100 дней масочного режима" для борьбы с пандемией, который обяжет сотрудников всех федеральных органов власти носить маски в помещениях федеральной собственности и соблюдать социальную дистанцию.
Третьим указом Байден отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения, которую его предшественник обвинил в неэффективности перед лицом пандемии коронавируса
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:49
Новости вакцинации.
В мире привито 47 миллионов человек.
В абсолютных цифрах в лидерах США - почти 16 миллионов человек, на втором месте Китай - 15 миллионов человек.
В относительных цифрах безоговорочный лидер Израиль - 34 % населения, на втором месте Эмираты - 22 %, на третьем месте Гибралтар - 20 % населения.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:50
fler написав: justit написав:
Я що не так з Дією?
Реально страшно встановити на смарт чи що?
Причин несколько:
1) Не все хотят светиться
2) Не все уверены в кибербезопасности этого приложения - пришел вирус Федя и все ваши данные стали широко известны и доступны или в них внесли изменения..
3) другие причины - доступ третьих лиц к мобилке, страх потерять мобилку и т.д.
1) Поскольку в ДИЮ я сам ничего не вносил, то там "уже все есть" == "я свечусь давно"
Просто не имея установленной ДИИ, я "типа не знаю, что свечусь"
2) См. п 1.
3) Дия по пин коду пускает, не? Не ставить 1234
Сейчас попробовал зайти в ДИЮ.
Итак я месяц или более туда "не ходил", итого у меня потребовало авторизацию по BankID/P24/Monobank
Так что все эти пункты - просто отмазки.
Сводятся к одному: "Я боюсь"
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:53
wild.tomcat написав:
чи для вас, можливо, таємниця, що багато людей користується простими телефонами чи навіть смартами, але досить древніми
Це хіба дідусі та бабусі, але то і не смарти навіть
Не зустрічав унікумів віком до 45-50, хто б користувався стародавніми.
Максимум, що є - то "мало місця на пристрої".
Бо там фотки улюблених дітей та котів
Ну і ще одне.
Не вміють встановити.
Майже нічого окрім реклами.
Таке часто бачив.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:59
Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах
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Додано: Чет 21 січ, 2021 09:02
vetka написав:
Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах
Благая весть.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 09:06
Kudrjavuy написав: freeze написав: Kudrjavuy написав:
Количество вакцин на каждый новый штамп создавать не реально.
А зачем создавать вакцины на каждый новый штамп ? )))
Листал новости вчера, все тысячи обсуждаемых мутаций коронавируса пришлись на участок, занимаемый всего в 0,1 % генома ковида. Чтобы вакцина перестала действовать, мутации надо выиграть серьёзную лотерею и попасть в горошинку на теле слона, пока тысячи мутаций промахнулись.
В основе всех существующих вакцин от ковида - был геном ковида образца февраля-апреля прошлого года. Говорят, что нет пока никакой проблемы, мутации бьют не туда.
Может когда-то мутации и попадут именно в то место, на которое сделал ставку производитель вакцины, и придётся видоизменять вакцину под новый штамм. Но уже очевидно, что это будет достаточно редко происходить. По крайней мере вирус гриппа меняется гораздо быстрее и чувствительнее для вакцин, чем вирус короны.
Я уже объяснил, но повторю:
Страшна не столько болезнь, сколько лечение и "последствия", а это:
1. Ревматологические последствия - не сколько от болезни, сколько от лечения.
2. Иммунная недостаточность целенаправлено пораженная вирусом.
3. Скорость появления новых штампов - и их вариации физически не изучены.
4. ДлЯ большинства профессий - это конец профессиональной деятельности по факту самой болезни без осложнений.
Это домыслы и предположения!!!! Нет никаких серьезных научных исследований.
Любое серьезное инфекционное заболевание приводит к осложнению хронических.
Хватит разводить коронобесие!!!
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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