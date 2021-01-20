Додано: Чет 21 січ, 2021 09:13

Зачем морочиться с ковид паспортами? Предлагаю сразу штрих код на лоб или руку наносить еще лучше вместе с чипом по кожу , удобно, не надо с собой паспорта носить штрихкод или чип отсанировал и все

"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України