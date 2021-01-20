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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:07

  freeze написав:
  vetka написав:Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах :mrgreen:


Благая весть.

Воооот, а вы на меня бузите постоянно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:08

  fin написав:
  change_pm написав:
  vetka написав:А что вас принудительно будут вакцинировать? :shock:

Ну, так я не казав, але допускаю, що можуть створити умови, що відмовитись не вийде )))
Какие умовы? Если я принципиально не хочу травить свой организм, свой иммунитет какимито "водичками-вакцинами", кто мне может запретить? Или Сталин возвращается?

Да это хуже сталина, от него можно было теоритически убежать эмигрировать за границу , здесь это не поможет только вопрос времени, разве что хутор в лесу куда дорог нет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зачем морочиться с ковид паспортами? Предлагаю сразу штрих код на лоб или руку наносить еще лучше вместе с чипом по кожу , удобно, не надо с собой паспорта носить штрихкод или чип отсанировал и все
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:36

В мире пока не было зарегистрировано ни одного летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао
https://korrespondent.net/world/4318636 ... stryrovano
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:43

  yama написав:Зачем морочиться с ковид паспортами? Предлагаю сразу штрих код на лоб или руку наносить еще лучше вместе с чипом по кожу , удобно, не надо с собой паспорта носить штрихкод или чип отсанировал и все

а вот не надо подсказывать! :D :D
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все таки US дивовижна країна!
В США планують роздавати маріхуану провакцинованим. Зараз триває узгодження з центрами вакцинації.
Співзасновник DC Marijuana Justice сподівається, що роздача маріхуани збільшить обсяг трафіку до міських центрів вакцинації.

https://www.forbes.com/sites/ajherringt ... 6610102019
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:50

  yama написав:Зачем морочиться с ковид паспортами? Предлагаю сразу штрих код на лоб или руку наносить еще лучше вместе с чипом по кожу , удобно, не надо с собой паспорта носить штрихкод или чип отсанировал и все

На лбу не очень заметен, надо на одежду, обязательно с ярким желтым знаком *
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:51

  andriykulyk76 написав:Все таки US дивовижна країна!
В США планують роздавати маріхуану провакцинованим. Зараз триває узгодження з центрами вакцинації.
Співзасновник DC Marijuana Justice сподівається, що роздача маріхуани збільшить обсяг трафіку до міських центрів вакцинації.

https://www.forbes.com/sites/ajherringt ... 6610102019

Ну так надо же чем-то погасить боль моральной травмы от вакцинации. А лечебная марихуана как раз для этого :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

НХЛ оштрафовала клуб "Вашингтон Кэпиталз" на $100 000 за нарушение антиковидных мер 4 игроками. Все они россияне - капитан Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

Игрокам поставили в вину, что они собрались пообщаться в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, чем нарушили антиковидные правила лиги.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:57

  freeze написав:
  vetka написав:Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах :mrgreen:


Благая весть.

Алілуйя! )))
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