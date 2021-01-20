Воооот, а вы на меня бузите постоянно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:07
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:08
Да это хуже сталина, от него можно было теоритически убежать эмигрировать за границу , здесь это не поможет только вопрос времени, разве что хутор в лесу куда дорог нет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Зачем морочиться с ковид паспортами? Предлагаю сразу штрих код на лоб или руку наносить еще лучше вместе с чипом по кожу , удобно, не надо с собой паспорта носить штрихкод или чип отсанировал и все
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:36
В мире пока не было зарегистрировано ни одного летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:43
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Все таки US дивовижна країна!
В США планують роздавати маріхуану провакцинованим. Зараз триває узгодження з центрами вакцинації.
Співзасновник DC Marijuana Justice сподівається, що роздача маріхуани збільшить обсяг трафіку до міських центрів вакцинації.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 09:50
На лбу не очень заметен, надо на одежду, обязательно с ярким желтым знаком *
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:51
Ну так надо же чем-то погасить боль моральной травмы от вакцинации. А лечебная марихуана как раз для этого
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
НХЛ оштрафовала клуб "Вашингтон Кэпиталз" на $100 000 за нарушение антиковидных мер 4 игроками. Все они россияне - капитан Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.
Игрокам поставили в вину, что они собрались пообщаться в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, чем нарушили антиковидные правила лиги.
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:57
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