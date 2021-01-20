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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:58
yama написав:
З Предлагаю сразу штрих код на руку наносить еще лучше вместе с чипом по кожу , удобно, не надо с собой паспорта носить штрихкод или чип отсанировал и все
Это было бы супер.
Но ментальность человека такова, что "Ніт! Не буду!"
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:24
Schmit написав:
Думаю, даже за бесплатным китайским шмурдяком с эффективностью 50% очередей не будет.
Ближе к лету будет: справка о вакцинации будет пропуском во внешний мир.
Mind the gap.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:25
freeze написав:
НХЛ оштрафовала клуб "Вашингтон Кэпиталз" на $100 000 за нарушение антиковидных мер 4 игроками. Все они россияне - капитан Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.
Игрокам поставили в вину, что они собрались пообщаться в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, чем нарушили антиковидные правила лиги.
Замечательное решение, поддерживаю обеими руками и ногами. Так их, распространителей коронавируса!!!111
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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- Повідомлень: 2806
- З нами з: 06.08.19
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- Подякували: 442 раз.
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