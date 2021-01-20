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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2653265426552656

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:58

  yama написав:З Предлагаю сразу штрих код на руку наносить еще лучше вместе с чипом по кожу , удобно, не надо с собой паспорта носить штрихкод или чип отсанировал и все


Это было бы супер.
Но ментальность человека такова, что "Ніт! Не буду!"
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:01

  vetka написав:Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах :mrgreen:

Думаю, даже за бесплатным китайским шмурдяком с эффективностью 50% очередей не будет. Хотя, может я ошибаюсь, ведь ветеринарный новичок-5 наши скрепцы готовы колоть себе хоть сейчас.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Думаю, даже за бесплатным китайским шмурдяком с эффективностью 50% очередей не будет.

Ближе к лету будет: справка о вакцинации будет пропуском во внешний мир.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:25

  freeze написав:НХЛ оштрафовала клуб "Вашингтон Кэпиталз" на $100 000 за нарушение антиковидных мер 4 игроками. Все они россияне - капитан Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

Игрокам поставили в вину, что они собрались пообщаться в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, чем нарушили антиковидные правила лиги.

Замечательное решение, поддерживаю обеими руками и ногами. Так их, распространителей коронавируса!!!111
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:52

  Schmit написав:
  vetka написав:Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах :mrgreen:

Думаю, даже за бесплатным китайским шмурдяком с эффективностью 50% очередей не будет. Хотя, может я ошибаюсь, ведь ветеринарный новичок-5 наши скрепцы готовы колоть себе хоть сейчас.

Почему за бесплатным шмурдяком, может платно будет, не знаю, как говорится будем посмотреть.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:НХЛ оштрафовала клуб "Вашингтон Кэпиталз" на $100 000 за нарушение антиковидных мер 4 игроками. Все они россияне - капитан Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

Игрокам поставили в вину, что они собрались пообщаться в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, чем нарушили антиковидные правила лиги.

Замечательное решение, поддерживаю обеими руками и ногами. Так их, распространителей коронавируса!!!111

Так оштрафовали ж клуб, а не этих 4-х додиков.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Похоже что в Нидерландах траву раздают не тем кто вакцинируется, а тем кто принимает решения о том как именно надо бороться с короновирусом
https://www.avianews.com/world/2021/01/ ... ulflights/
Правительство Нидерландов вечером 20 января анонсировало введение новых ограничений на поездки и требований к авиапассажирам и экипажам. В ответ на это национальная авиакомпания KLM пригрозила отменить все дальние и некоторые европейские рейсы.


Самая мякотка тут: бездумной имитационной борьбой с короной - остановить перевозки вакцины :mrgreen:
Если угроза KLM станет реальностью, это может повлиять на поставки вакцин во многие страны. По данным Het Parool, авиакомпания перевозила вакцины из России, Индии и Китая через Амстердам в Чили, Колумбию, Суринам, Бразилию, Панаму и Аргентину.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 21 січ, 2021 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:24

  vetka написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:НХЛ оштрафовала клуб "Вашингтон Кэпиталз" на $100 000 за нарушение антиковидных мер 4 игроками. Все они россияне - капитан Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

Игрокам поставили в вину, что они собрались пообщаться в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, чем нарушили антиковидные правила лиги.

Замечательное решение, поддерживаю обеими руками и ногами. Так их, распространителей коронавируса!!!111

Так оштрафовали ж клуб, а не этих 4-х додиков.

Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере... :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:40

  vitaliy_berdinskikh написав:Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере... :evil:

Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.
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