freeze написав:НХЛ оштрафовала клуб "Вашингтон Кэпиталз" на $100 000 за нарушение антиковидных мер 4 игроками. Все они россияне - капитан Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.
Игрокам поставили в вину, что они собрались пообщаться в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, чем нарушили антиковидные правила лиги.
Замечательное решение, поддерживаю обеими руками и ногами. Так их, распространителей коронавируса!!!111
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
freeze написав:НХЛ оштрафовала клуб "Вашингтон Кэпиталз" на $100 000 за нарушение антиковидных мер 4 игроками. Все они россияне - капитан Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.
Игрокам поставили в вину, что они собрались пообщаться в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, чем нарушили антиковидные правила лиги.
Замечательное решение, поддерживаю обеими руками и ногами. Так их, распространителей коронавируса!!!111
Правительство Нидерландов вечером 20 января анонсировало введение новых ограничений на поездки и требований к авиапассажирам и экипажам. В ответ на это национальная авиакомпания KLM пригрозила отменить все дальние и некоторые европейские рейсы.
Самая мякотка тут: бездумной имитационной борьбой с короной - остановить перевозки вакцины
Если угроза KLM станет реальностью, это может повлиять на поставки вакцин во многие страны. По данным Het Parool, авиакомпания перевозила вакцины из России, Индии и Китая через Амстердам в Чили, Колумбию, Суринам, Бразилию, Панаму и Аргентину.
freeze написав:НХЛ оштрафовала клуб "Вашингтон Кэпиталз" на $100 000 за нарушение антиковидных мер 4 игроками. Все они россияне - капитан Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.
Игрокам поставили в вину, что они собрались пообщаться в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, чем нарушили антиковидные правила лиги.
Замечательное решение, поддерживаю обеими руками и ногами. Так их, распространителей коронавируса!!!111
Так оштрафовали ж клуб, а не этих 4-х додиков.
Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере...
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift