Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2654265526562657 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 38 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 117 Додано: Чет 21 січ, 2021 12:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты. Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.

Їх, за це, клуб обов'язково погладить по голівках і скаже: -Робіть так ще, хлопці, мені сподобалось-. Їх, за це, клуб обов'язково погладить по голівках і скаже: -Робіть так ще, хлопці, мені сподобалось-. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11554 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 12:35 vitaliy_berdinskikh написав: vetka написав: vitaliy_berdinskikh написав: Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере... Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере...

Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты. Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.



Этот маразм был и до эпидемии коронои. Уже давно хоккейные, а в наших краях футбольные клубы штрафуют например за поведение болельщиков на трибунах. Могут быть какие-то ситуации когда имеено клуб должен был обеспечить что-то, например условия пребывания, наличие туалетов, безопасный вход на трибуны или состояние трибун. Но когда клуб становится крайним в том что какая-то кучка де*** чего-то там на трибунах волала ....



А в данной ситуации клуб стал крайним за поведение хоккеистов вне поля и даже вне стадиона. Если кто-то из хокеистов на красный проедет - тоже клуб штрафовать? Этот маразм был и до эпидемии коронои. Уже давно хоккейные, а в наших краях футбольные клубы штрафуют например за поведение болельщиков на трибунах. Могут быть какие-то ситуации когда имеено клуб должен был обеспечить что-то, например условия пребывания, наличие туалетов, безопасный вход на трибуны или состояние трибун. Но когда клуб становится крайним в том что какая-то кучка де*** чего-то там на трибунах волала ....А в данной ситуации клуб стал крайним за поведение хоккеистов вне поля и даже вне стадиона. Если кто-то из хокеистов на красный проедет - тоже клуб штрафовать?

так ото ж так ото ж vetka Повідомлень: 6842 З нами з: 04.03.14 Подякував: 424 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 12:46 vetka написав: Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах

У них хорошие инсайдеры

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг. У них хорошие инсайдеры

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2812 З нами з: 06.08.19 Подякував: 660 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 12:50 vitaliy_berdinskikh написав: vetka написав: Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах

У них хорошие инсайдеры

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг. У них хорошие инсайдеры

все может быть. все может быть. vetka Повідомлень: 6842 З нами з: 04.03.14 Подякував: 424 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2654265526562657 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7360 1723462

ЛОБ Чет 21 січ, 2021 09:59