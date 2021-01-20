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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:14
vetka написав:
Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.
Їх, за це, клуб обов'язково погладить по голівках і скаже: -Робіть так ще, хлопці, мені сподобалось-.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:35
vitaliy_berdinskikh написав: vetka написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере...
Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.
Этот маразм был и до эпидемии коронои. Уже давно хоккейные, а в наших краях футбольные клубы штрафуют например за поведение болельщиков на трибунах. Могут быть какие-то ситуации когда имеено клуб должен был обеспечить что-то, например условия пребывания, наличие туалетов, безопасный вход на трибуны или состояние трибун. Но когда клуб становится крайним в том что какая-то кучка де*** чего-то там на трибунах волала ....
А в данной ситуации клуб стал крайним за поведение хоккеистов вне поля и даже вне стадиона. Если кто-то из хокеистов на красный проедет - тоже клуб штрафовать?
так ото ж
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:46
vetka написав:
Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах
У них хорошие инсайдеры
Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:50
vitaliy_berdinskikh написав: vetka написав:
Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах
У них хорошие инсайдеры
Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
все может быть.
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