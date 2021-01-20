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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.

Їх, за це, клуб обов'язково погладить по голівках і скаже: -Робіть так ще, хлопці, мені сподобалось-.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vetka написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере... :evil:

Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.


Этот маразм был и до эпидемии коронои. Уже давно хоккейные, а в наших краях футбольные клубы штрафуют например за поведение болельщиков на трибунах. Могут быть какие-то ситуации когда имеено клуб должен был обеспечить что-то, например условия пребывания, наличие туалетов, безопасный вход на трибуны или состояние трибун. Но когда клуб становится крайним в том что какая-то кучка де*** чего-то там на трибунах волала ....

А в данной ситуации клуб стал крайним за поведение хоккеистов вне поля и даже вне стадиона. Если кто-то из хокеистов на красный проедет - тоже клуб штрафовать? :mrgreen:

так ото ж
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:46

  vetka написав:Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах :mrgreen:

У них хорошие инсайдеры
Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vetka написав:Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах :mrgreen:

У них хорошие инсайдеры
Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

все может быть.
vetka
 
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Чет 21 січ, 2021 09:59
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