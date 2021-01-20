vetka написав: vitaliy_berdinskikh написав: Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере... Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере...

Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты. Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.

Этот маразм был и до эпидемии коронои. Уже давно хоккейные, а в наших краях футбольные клубы штрафуют например за поведение болельщиков на трибунах. Могут быть какие-то ситуации когда имеено клуб должен был обеспечить что-то, например условия пребывания, наличие туалетов, безопасный вход на трибуны или состояние трибун. Но когда клуб становится крайним в том что какая-то кучка де*** чего-то там на трибунах волала ....А в данной ситуации клуб стал крайним за поведение хоккеистов вне поля и даже вне стадиона. Если кто-то из хокеистов на красный проедет - тоже клуб штрафовать?