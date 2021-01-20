vitaliy_berdinskikh написав:Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере...
Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.
Этот маразм был и до эпидемии коронои. Уже давно хоккейные, а в наших краях футбольные клубы штрафуют например за поведение болельщиков на трибунах. Могут быть какие-то ситуации когда имеено клуб должен был обеспечить что-то, например условия пребывания, наличие туалетов, безопасный вход на трибуны или состояние трибун. Но когда клуб становится крайним в том что какая-то кучка де*** чего-то там на трибунах волала ....
А в данной ситуации клуб стал крайним за поведение хоккеистов вне поля и даже вне стадиона. Если кто-то из хокеистов на красный проедет - тоже клуб штрафовать?
vetka написав:Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах
У них хорошие инсайдеры
Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vetka написав:Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах
У них хорошие инсайдеры
Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
freeze написав:На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин. 1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания. 2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания 3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд 4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд. 6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ 5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия 7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия 8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ
Некорректно. Не разрешены, а используются. Спутник до сих пор не внесен в список разрешенных ВОЗ
Вы когда пишите, Вы думаете? "Не разрешены, а используются" - это статья в любой стране. Спутник V зарегистрирован в 12 странах, прямо сегодня добавились Венгрия и ОАЭ.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения. (с) РБК
Вкладчик1234 написав:Кстати, кто там заказывал апдейты?
Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения. (с) РБК
Давно уже хожу среди нашей, славянской версии ковида. Ею и переболел в октябре. И, кстати,мне очень не понравилась моя дикая поясничная боль в то время. Колол диклофенак, чтоб спать. На тот момент думал просто наложилось на Ковид что-то радикулитное(как бы эти позвоночные болезни понемногу настигают всех после 30-ти) , а нет.. позже узнал, что это именно один из симптомов ковида.
Вкладчик1234 написав:Кстати, кто там заказывал апдейты?
Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения. (с) РБК
Давно уже хожу среди нашей, славянской версии ковида. Ею и переболел в октябре. И, кстати,мне очень не понравилась моя дикая поясничная боль в то время. Колол диклофенак, чтоб спать. На тот момент думал просто наложилось на Ковид что-то радикулитное(как бы эти позвоночные болезни понемногу настигают всех после 30-ти) , а нет.. позже узнал, что это именно один из симптомов ковида.
Стесняюсь спросить - а было подтверждено что это именно ковид, а не радикулит, грипп или что-то ещё?
А то ходит городская легенда, что "в любой непонятной ситуации диагностируют ковид"
Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения. (с) РБК
Давно уже хожу среди нашей, славянской версии ковида. Ею и переболел в октябре. И, кстати,мне очень не понравилась моя дикая поясничная боль в то время. Колол диклофенак, чтоб спать. На тот момент думал просто наложилось на Ковид что-то радикулитное(как бы эти позвоночные болезни понемногу настигают всех после 30-ти) , а нет.. позже узнал, что это именно один из симптомов ковида.
Стесняюсь спросить - а было подтверждено что это именно ковид, а не радикулит, грипп или что-то ещё?
А то ходит городская легенда, что "в любой непонятной ситуации диагностируют ковид"
В комнате , где проходил абсервацию после Африки, болело пару ребят. Они тесты делали,да! Ну и по отряду ходила массово эта дрянь. Некоторые даже госпитализировались. Тесты подтвердили у многих.У некоторых отрицательные были. Я не делал тест, без нюха и вкуса впервые в жизни походил. Ну и я говорил, один укр.миротворец таки умер в госпитале Кении.