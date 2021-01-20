Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2655265626572658> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 38 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 117 Додано: Чет 21 січ, 2021 12:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты. Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.

Їх, за це, клуб обов'язково погладить по голівках і скаже: -Робіть так ще, хлопці, мені сподобалось-. Їх, за це, клуб обов'язково погладить по голівках і скаже: -Робіть так ще, хлопці, мені сподобалось-. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11568 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 12:35 vitaliy_berdinskikh написав: vetka написав: vitaliy_berdinskikh написав: Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере... Когда додики собираются в раздевалке то коронавирус парализован штыном потной формы. А вот если в гостиничном номере...

Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты. Не об этом речь, а о том, что пострадал клуб, а не хоккеисты.



Этот маразм был и до эпидемии коронои. Уже давно хоккейные, а в наших краях футбольные клубы штрафуют например за поведение болельщиков на трибунах. Могут быть какие-то ситуации когда имеено клуб должен был обеспечить что-то, например условия пребывания, наличие туалетов, безопасный вход на трибуны или состояние трибун. Но когда клуб становится крайним в том что какая-то кучка де*** чего-то там на трибунах волала ....



А в данной ситуации клуб стал крайним за поведение хоккеистов вне поля и даже вне стадиона. Если кто-то из хокеистов на красный проедет - тоже клуб штрафовать? Этот маразм был и до эпидемии коронои. Уже давно хоккейные, а в наших краях футбольные клубы штрафуют например за поведение болельщиков на трибунах. Могут быть какие-то ситуации когда имеено клуб должен был обеспечить что-то, например условия пребывания, наличие туалетов, безопасный вход на трибуны или состояние трибун. Но когда клуб становится крайним в том что какая-то кучка де*** чего-то там на трибунах волала ....А в данной ситуации клуб стал крайним за поведение хоккеистов вне поля и даже вне стадиона. Если кто-то из хокеистов на красный проедет - тоже клуб штрафовать?

так ото ж так ото ж vetka Повідомлень: 6842 З нами з: 04.03.14 Подякував: 424 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 12:46 vetka написав: Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах

У них хорошие инсайдеры

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг. У них хорошие инсайдеры

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2816 З нами з: 06.08.19 Подякував: 666 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 12:50 vitaliy_berdinskikh написав: vetka написав: Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах Информация для адептов секты "вакцинация - да придет спаситель", в районной поликлинике на Мостицкой, готовят 2 кабинета для вакцинации, так что уже скоро на экранах

У них хорошие инсайдеры

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг. У них хорошие инсайдеры

все может быть. все может быть. vetka Повідомлень: 6842 З нами з: 04.03.14 Подякував: 424 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 15:22 Renee написав: freeze написав: На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.

1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.

2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания

3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд

4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.

6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ

5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия

7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия

8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ На сегодня в мире разрешены к применению в разных странах восемь вакцин.1. Pfizer - в 50 странах, втч США, Канада, 27 стран ЕС, Великобритания.2. Moderna - в 36 странах, втч США, 27 стран ЕС, Великобритания3. Спутник - в 8 странах, втч РФ, Аргентина, Сербия, Алжир и тд4. AstraZeneca - в 7 странах, в тч Великобритания, Мексика, Индия и тд.6. Sinopharm (Китай) - в 6 странах, в тч Китай, Египет, ОАЭ5. Covishield (Индия) - в 5 странах, Индия, Китай, Турция, Египет, Индонезия7. Sinovac (Китай) - в 3 странах, Китай, Турция, Индонезия8. ЭпиВакКорона (РФ) - в 1 стране, РФ

Некорректно. Не разрешены, а используются. Спутник до сих пор не внесен в список разрешенных ВОЗ Некорректно. Не разрешены, а используются. Спутник до сих пор не внесен в список разрешенных ВОЗ

Вы когда пишите, Вы думаете? "Не разрешены, а используются" - это статья в любой стране.

Спутник V зарегистрирован в 12 странах, прямо сегодня добавились Венгрия и ОАЭ. Вы когда пишите, Вы думаете? "Не разрешены, а используются" - это статья в любой стране.Спутник V зарегистрирован в 12 странах, прямо сегодня добавились Венгрия и ОАЭ. Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 502 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 16:42 Как танзанийский Слуга народа сделал из сырьевого придатка успешную страну





Напомню, именно в этой стране Президент поручил сдать тесты на ковид с образцами разных фруктов, в которых лаборатории нашли ковид)



11. Отсутствие локдауна позволило провести активно туристический сезон и забрать транспортные потоки из других африканских стран, что усилило экономику Танзании



(с) скандальный одиозный пророссийский ворожий сайт (с) скандальный одиозный пророссийский ворожий сайт Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13909 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7599 раз. Подякували: 3661 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 16:53



Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения. (с) РБК

https://t.me/ecworldnews/1667



Хотаб может обновиться с минимальными усилиями Кстати, кто там заказывал апдейты?Хотаб может обновиться с минимальными усилиями Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13909 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7599 раз. Подякували: 3661 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 16:57 Вкладчик1234 написав: Кстати, кто там заказывал апдейты?



Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения. (с) РБК

https://t.me/ecworldnews/1667



Хотаб может обновиться с минимальными усилиями Кстати, кто там заказывал апдейты?Хотаб может обновиться с минимальными усилиями

Давно уже хожу среди нашей, славянской версии ковида. Ею и переболел в октябре.

И, кстати,мне очень не понравилась моя дикая поясничная боль в то время. Колол диклофенак, чтоб спать. На тот момент думал просто наложилось на Ковид что-то радикулитное(как бы эти позвоночные болезни понемногу настигают всех после 30-ти) , а нет.. позже узнал, что это именно один из симптомов ковида. Давно уже хожу среди нашей, славянской версии ковида. Ею и переболел в октябре.И, кстати,мне очень не понравилась моя дикая поясничная боль в то время. Колол диклофенак, чтоб спать. На тот момент думал просто наложилось на Ковид что-то радикулитное(как бы эти позвоночные болезни понемногу настигают всех после 30-ти) , а нет.. позже узнал, что это именно один из симптомов ковида. Hotab

Повідомлень: 3225 З нами з: 15.02.09 Подякував: 134 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 17:03 Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Кстати, кто там заказывал апдейты?



Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения. (с) РБК

https://t.me/ecworldnews/1667



Хотаб может обновиться с минимальными усилиями Кстати, кто там заказывал апдейты?Хотаб может обновиться с минимальными усилиями

Давно уже хожу среди нашей, славянской версии ковида. Ею и переболел в октябре.

И, кстати,мне очень не понравилась моя дикая поясничная боль в то время. Колол диклофенак, чтоб спать. На тот момент думал просто наложилось на Ковид что-то радикулитное(как бы эти позвоночные болезни понемногу настигают всех после 30-ти) , а нет.. позже узнал, что это именно один из симптомов ковида. Давно уже хожу среди нашей, славянской версии ковида. Ею и переболел в октябре.И, кстати,мне очень не понравилась моя дикая поясничная боль в то время. Колол диклофенак, чтоб спать. На тот момент думал просто наложилось на Ковид что-то радикулитное(как бы эти позвоночные болезни понемногу настигают всех после 30-ти) , а нет.. позже узнал, что это именно один из симптомов ковида.

Стесняюсь спросить - а было подтверждено что это именно ковид, а не радикулит, грипп или что-то ещё?



А то ходит городская легенда, что "в любой непонятной ситуации диагностируют ковид" Стесняюсь спросить - а было подтверждено что это именно ковид, а не радикулит, грипп или что-то ещё?А то ходит городская легенда, что "в любой непонятной ситуации диагностируют ковид" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13909 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7599 раз. Подякували: 3661 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 17:07 Вкладчик1234 написав: Hotab написав:

Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения. (с) РБК

Давно уже хожу среди нашей, славянской версии ковида. Ею и переболел в октябре.

И, кстати,мне очень не понравилась моя дикая поясничная боль в то время. Колол диклофенак, чтоб спать. На тот момент думал просто наложилось на Ковид что-то радикулитное(как бы эти позвоночные болезни понемногу настигают всех после 30-ти) , а нет.. позже узнал, что это именно один из симптомов ковида. Давно уже хожу среди нашей, славянской версии ковида. Ею и переболел в октябре.И, кстати,мне очень не понравилась моя дикая поясничная боль в то время. Колол диклофенак, чтоб спать. На тот момент думал просто наложилось на Ковид что-то радикулитное(как бы эти позвоночные болезни понемногу настигают всех после 30-ти) , а нет.. позже узнал, что это именно один из симптомов ковида.

Стесняюсь спросить - а было подтверждено что это именно ковид, а не радикулит, грипп или что-то ещё?



А то ходит городская легенда, что "в любой непонятной ситуации диагностируют ковид" Стесняюсь спросить - а было подтверждено что это именно ковид, а не радикулит, грипп или что-то ещё?А то ходит городская легенда, что "в любой непонятной ситуации диагностируют ковид"

В комнате , где проходил абсервацию после Африки, болело пару ребят.

Они тесты делали,да! Ну и по отряду ходила массово эта дрянь. Некоторые даже госпитализировались. Тесты подтвердили у многих.У некоторых отрицательные были. Я не делал тест, без нюха и вкуса впервые в жизни походил.

Ну и я говорил, один укр.миротворец таки умер в госпитале Кении. В комнате , где проходил абсервацию после Африки, болело пару ребят.Они тесты делали,да! Ну и по отряду ходила массово эта дрянь. Некоторые даже госпитализировались. Тесты подтвердили у многих.У некоторых отрицательные были. Я не делал тест, без нюха и вкуса впервые в жизни походил.Ну и я говорил, один укр.миротворец таки умер в госпитале Кении. Hotab

Повідомлень: 3225 З нами з: 15.02.09 Подякував: 134 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2655265626572658> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Автор77 і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 735 , 736 , 737

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7360 1723640

ЛОБ Чет 21 січ, 2021 09:59